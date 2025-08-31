کاروان ۱۳۲ نفره عمره مفرده گیلان اعزام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «وحید اسکندری» مدیر حج و زیارت گیلان در گفت وگویی، از اعزام نخستین کاروان عمره مفرده استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: این کاروان با ظرفیت ۱۳۲ نفر بامداد امروز از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تهران اعزام شد.

وی با بیان اینکه کاروان دوم عمره مفرده گیلان ۲۰ شهریور اعزام خواهد شد، افزود: ثبت نام در کاروان دوم از طریق سامانه «my.haj.ir» ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت گیلان متقاضیان دارای اسناد ودیعه گذاری عمره تا اولویت ۶۰۱ را واجد شرایط ثبت نام دانست و متذکر شد: امکان مراجعه حضوری به ۵۶ دفتر خدمات زیارتی مجاز سراسر استان جهت ثبت نام نیز فراهم است.

اسکندری با بیان اینکه پرواز کاروان دوم عمره مفرده استان نیز از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) تهران انجام می شود، تصریح کرد: برای نخستین بار، زوج های جوانی که تاریخ عقدشان در سال ۱۴۰۴ است می توانند بدون اولویت، ثبت نام کنند.

وی ظرفیت کاروان دوم را ۱۳۵ نفر دانست و خاطرنشان کرد: هزینه این سفر زیارتی بیش از ۶۵۰ میلیون ریال است.

