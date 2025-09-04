ما به طور دائم در حال مدیریت هستیم

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: اینطور نیست که اگر کسی اهداف دنیایی داشته باشد، یک راه را باید طی کند و کسی که اهداف آخرتی داشته باشد، یک راه دیگری باید طی کند. کسی که هدف خودش را فقط دنیا قرار دهد، یک راه درست برای رسیدن به همین هدف سطح پایین او وجود دارد و این راه با راه کسی که آخرت را هدف خودش قرار داده است، یکسان است. این راه مخالفت با برخی از گرایشها و کنترل و برنامهریزی برای مدیریت گرایشها و در یک کلام «مبارزه با هوای نفس» است. یعنی مبارزه با هوای نفس فقط برای آدمهای متدین نیست. این راهی برای بیشتر لذت بردن از زندگی و بیشتر راحت بودن است. انسان با مدیریت، کنترل یا محدود کردن برخی از گرایشهای خودش میتواند به تمام این اهداف دنیایی و آخرتی که ممکن است، برسد. درگیری اصلی انسان از اول تا آخر زندگی یک «درگیری درونی» است.
اصل وجود انسان را گرایشهای او تشکیل میدهند و موتور محرک انسان برای انجام هر حرکتی، گرایشهای او هستند و گرایشها نیز تنوع دارند، متعدد و متکثر هستند. باید یک سامانی برای این گرایشها ایجاد کنیم. درگیری اصلی انسان از اول تا آخر زندگی یک «درگیری درونی» است، یعنی درگیری با گرایشهای خودش است.
حتی اگر کسی آمده است تا شما را به قتل برساند، شما در درجۀ اول با خودت درگیر هستی، که آیا من جان بدهم؟ آیا از این جان شیرین بگذرم؟ یا اینکه سعی کنم آن را حفظ کنم و این گرایش خودم را تأمین کنم؟! اگر کسی این گرایش را که «انسان دوست دارد خودش را حفظ کند و رنج نکشد» در وجود خودش نداشت حتی با قاتل خودش هم درگیری نمیشد. این میل انسان به بقاء و حفظ جان است که موجب میشود با قاتل خودش درگیر شود. همچنین مسائل دیگری در این میان مطرح میشود که موجب درگیریهای درونی انسان میشود. مثلاً اینکه انسان چگونه با این گرایش خودش(میل به بقاء) برخورد کند؟ یا اگر گرایش به عزت هم در درون انسان باشد، ممکن است این درگیری پیش بیاید که «من عزت خودم را حفظ کنم، یا اینکه جان خودم را حفظ کنم»
«مدیریت گرایشها» و «مبارزه با هوای نفس» راهی برای رسیدن به هر هدف است. هر کسی سعادت را در هر چیزی ترجمه کند، با چارچوبی که ما معرفی کردیم، منافات ندارد. در «لذت بردن صِرف» -مثل مکتب «اپیکُر» در فلسفۀ اخلاق- میگویند: ارزش به چیزی است که لذتبخش باشد و بقیه چیزها بیارزش هستند. البته اهل فلسفۀ اخلاق خیلی به این مکتب حمله میکنند، ولی بنده عرض میکنم که ما حتی با این مکتب هم میتوانیم کنار بیاییم.
فرقی نمیکند که شما سعادت را در لذت بدانید، آن را در معرفت بدانید، در ارتباط به خدا بدانید، در سود و منفعت بیشتر در دنیا بدانید یا آن را در چیز دیگری بدانید. در هر حال با این چارچوبی که اینجا برای سعادت ترسیم کردیم، جور درمیآید. این راهی که معرفی کردیم، یعنی «مبارزه با هوای نفس» راهی است برای زندگی بهتر، برای بیشتر لذت بردن و بیشتر راحت بودن است. همۀ اینها وابسته است به اینکه شما مدیریت گرایشها و مبارزه با هوای نفس را بهتر انجام دهید. اصلاً راه دیگری برای رسیدن به هر هدف یا هر معنایی برای سعادت وجود ندارد.
زندگی یعنی مدیریت گرایشها/ زندگی خوب یعنی خوب مدیریت کردن گرایشها/ هیچکس نمیتواند گرایشهایش را مدیریت نکند.زندگی یعنی مدیریت گرایشها و زندگی خوب، یعنی خوب مدیریت کردن گرایشها و زندگی بد یعنی بد مدیریت کردن گرایشها. این نشان میدهد که هیچ کسی نمیتواند گرایشهای خودش را مدیریت نکند. آن کسی هم که دارد بد زندگی میکند، در واقع دارد گرایشهای خودش را مدیریت میکند ولی دارد بد مدیریت میکند. اگر کسی بگوید که «من نمیخواهم گرایشهای خودم را مدیریت کنم یا آنها را کنترل کنم! لذا هر چیزی دلم بخواهد به سراغش میروم!» اتفاقاً همین کار هم یک نوع اعمال مدیریت کردن بر روی گرایشهاست. البته انسان با این کار، برخی از گرایشهای خوب خودش را حذف میکند و برخی از گرایشهای بد خودش را تقویت میکند ولی بههر حال این هم یک نوع مدیریت کردن گرایشهاست.
