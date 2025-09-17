سبک زندگی چند سال دارد؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) - ابنا: «سـبک زنـدگی» در ادبیات موجود علوم اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید است. چنان که بعضاً پدیدار شدن «سبک زندگی» را در زمـره اختصاصات «جامعه مدرن متأخر» قلمداد کرده اند. طبیعی است چنانچه سبک زندگی را در مفهومی صـرفاً تحت اللفظی و خنثی فـهم کـنیم، تلقی آن به مثابه امری نوظهور اسباب تعجب را فراهم خواهد کرد. زندگی آحاد بشر در اعصار و جوامع مختلف همواره بر اساس مجموعه ای از قواعد و مناسبات معین نظم و نسق یافته است و طبعاً می تواند در وسیع ترین مـعنا واجد سبک قلمداد شود. اما در ادبیات علوم اجتماعی مفهوم سبک زندگی محتوایی فراتر از این دارد و به واسطه این محتوای مشخص است که از اصلی ترین نشانه های تحولات اجتماعی و فرهنگی سه دهه اخیر غرب به حـساب مـی آید.



البته پیگیری و جستجوی مفهوم سبک زندگی، ما را به مواردی از استخدام آن در متون جامعه شناختی پیش از سه دهه اخیر نیز رهنمون خواهد ساخت. بیشتر اوقات در روایت فرآیند تکوین مفهوم سبک زندگی، به ریـشه های آغـازین و اولین مفهوم بندی های ارائه شده از آن در کار کسانی چون ماکس وبر، گئورگ زیمل و تورشتاین وبلن در سال های آغازین قرن بیستم اشاره می شود.

این ریشه یابی به یک معنا عناصری از واقعیت را نیز با خود دارد. امـا روشـن است که مفهوم جدید سبک زندگی به وضوح فراتر از چیزی است که در آن مفهوم بندی های اولیه منعکس گردیده است.



به عنوان مثال، وبر مفهوم سبک زندگی را در ذیل مقوله منزلت یا احـترام بـه عـنوان یکی از اضلاع سه ضلعی مـشهور خـود (ثـروت- قدرت- منزلت) تعریف می کرد. در این تعریف عملاً سبک زندگی, مفهومی کم و بیش مترادف با فرهنگ می یافت. با وجود این که مفهوم جـدید سـبک زنـدگی در زمینه ی مباحثاتی شکل گرفته که از کار وبر بـه طـور عام و دسته بندی سه گانه ثروت- قدرت- منزلت به طور خاص متأثر است، امّا درک فاصله مفهوم جدید سبک زندگی بـا فـهم وبـر, کار دشواری نیست. در ادبیات جدید جامعه شناسی فرهنگ و مطالعات فرهنگی، سـبک زندگی اساساً امری متفاوت از فرهنگ (البته نه غیرمرتبط با آن) تعریف می شود. این تفکیک بیش از هر چیز به سـبب نـسبتی اسـت که میان مفهوم سبک زندگی با گسترش فردیت و اخلاق فردگرایانه در جـامعه جـدید برقرار می شود. فرهنگ مجموعه منسجمی از ایده ها، ارزش ها، هنجارها، نمادها و آداب و رسوم است که فرد به واسطه دریـافت و تـطبیق خـود با آنها امکان مشارکت در زندگی اجتماعی را می یابد. البته مواجهه فرد با فـرهنگ لزومـاً مـنفعلانه نیست. اما در نهایت فرهنگ مقوله ای فرافردی و کلان باقی خواهد ماند. در مقابل سبک زندگی در مـفهوم جـدید آن بـیشتر محصولی از انسان فردیت یافته ای که آن را خلق می کند، قلمداد می شود. البته سبک زندگی نیز امـری اجـتماعی است. به تعبیری می توان آن را تابلوی نقاشی «کولاژ»ی دانست که تکه پاره های به کـار رفـته در آن از مـتن زندگی اجتماعی فراهم می آید. اما نهایتاً نوع تلفیق و ترکیب آنها گویی چیزی است کـه انـسان مابعدتجددیِ فردیت یافته بر حسب ذوق و سلیقه خود آن را می سازد. البته این «ساخت» و سلیقه سازنده آنـ بـه شـدت سیّال، متغیّر و دلبخواهی است. شاید این اصلی ترین تفاوتی است که مفهوم سبک زندگی با فـرهنگ دارد: سـبک زندگی مقوله ای اساساً سیّال، لغزنده و غیرقطعی است. سبک زندگی ریشه در ذائقه و سـلیقه دارد.



از ایـن جـهت شاید بتوان در میان پیشکسوتان جامعه شناسی کسی که بیش از همه به معنای جدید سبک زندگی نـزدیک شـده بـود را زیمل دانست. در واقع این زیمل بود که اول بار مفهوم سبک زندگی را در نـسبت مـستقیم با فردگرایی مدرن و تلاش فرد مدرن برای ظاهر ساختن «یکتایی هستی خود» تعریف کرد. البته او در دهـه های آغـازین قرن بیستم از امکانات جامعه جدید - به ویژه در چارچوبی به نام کلان شهر- بـرای امـکان پذیر ساختن چنین وضعیتی سخن می گفت. امّا بـه طـور حـتم دهه های پایانی این قرن شواهد و نشانه های عـینی بـیشتری را در جهت نشان دادن امر فراهم آورده است.

مفهوم جدید سبک زندگی را می باید در نـسبت مـستقیم با تحول مهم اندیشه و عـلوم اجتماعی غـرب در اوایل دهـه 1980 فـهم کـرد. این تحول که بعضاً با عـنوان «چـرخش فرهنگی» از آن یاد می شود، به اهمیت یافتن بیشتر مفهوم فرهنگ و توابع و مـشتقات آن در عـلوم اجتماعی منجر شد. در واقع اصحاب چرخش فـرهنگی معتقد بودند نظریه های کـلاسیک عـلوم اجتماعی در دهه های پایانی قرن نوزدهم و ابـتدای قـرن بیستم در تعامل با شرایط خاصی پدید آمدند، که دگرگون شدن این شرایط ایـجاد تـحول بنیادین در این حوزه را به یـک الزام مـبدل سـاخته است. مهم ترین وجـه ایـن دگرگونی در انتقال مرکز ثـقل جـامعه جدید از تولید به مصرف و از اقتصاد به فرهنگ بود. رشد بخش خدمات، گسترش بروکراسی و آمـوزش عـمومی شکل بندی اجتماعی جامعه صنعتی را به کـلی مـتفاوت از مقطع پایـانی قـرن نـوزدهم و آغاز قرن بیستم سـاخت. به طور مشخص از جهت ترکیب طبقاتی جامعه صنعتی نیمه دوم قرن بیستم به طور متزایدی مـتشکل از طـبقه متوسط جدید بزرگ و فربهی بود کـه بـخش اعـظم صـحنه اجـتماعی را اشغال می کرد. در چـنین وضـعیتی اساساً تحلیل های طبقاتی که سابق بر این نقشی کلیدی در مباحثات علوم اجتماعی (بالاخص نظریه های چپ ) داشت، بـلاموضوع بـه نـظر می رسید. در این شرایط مفهوم سبک زندگی عـنوان یـک ابـزار تـحلیلی جـایگزین طـبقه و مشتقات آن که دست کم از نظر اصحاب چرخش فرهنگی دیگر توانایی خود در تشریح وضعیت های جدید اجتماعی را از دست داده بودند، گردید. از این رو نه تنها پیدایی «سبک های زندگی» مشخصه وضعیتی که از آن بـا تعابیری چون جامعه اطلاعاتی، جامعه پساصنعتی و وضعیت ما بعد تجددی (پست مدرن) یاد می شود, قلمداد شد، که این مفهوم به مثابه یک ابزار تحلیلی مناسب برای سنخ شناسی و دسته بندی افراد ایـن جـامعه شناسایی گردید. در عین حال چنین تحولی عرصه سیاست را نیز از خود متأثر ساخت. برخی تحلیل گران سیاسی و اجتماعی، از به حاشیه رفتن مسائل طبقاتی و پررنگ شدن مسائلی چون هویت و سبک های زندگی در عـرصه سـیاسی و رقابت های انتخاباتی احزاب جوامع صنعتی سخن گفته و از آن با عنوان «سیاست زندگی» یاد کرده اند.



گستره و حوزه مفهوم سبک زندگی خالی از مناقشات بی پایان اصحاب عـلوم اجتماعی نـبوده است. برخی تلاش کرده اند تـا بـا قرار دادن سبک زندگی ذیل مفهوم طبقه اجتماعی پویایی و غنای بیشتری بدان (طبقه) بخشند. اما در مقابل عده بیشتری سبک زندگی را مفهومی در عرض طبقه و امری ورای تـقسیمات طـبقاتی قلمداد کرده اند. این کـه آیـا سبک زندگی فقط رفتار و نمودهای بیرونی فرد را شامل می شود یا ذهنیت و نگرش او را نیز در بر می گیرد، محل نزاع دیگری بوده است. اغلب قلمرو این مفهوم آن چنان گسترده تعریف شده اسـت کـه همه چیز، از الگوی مصرف، نوع پوشش، دکوراسیون خانه و محل کار، ژست های رفتاری، نحوه صحبت، فعالیت های اوقات فراغت تا نگرش های سیاسی و اجتماعی و علاقه مندی های شخصی را در بر می گیرد. با این وجود بخش اعـظم کـارهای تجربی کـه در آن از سبک زندگی به عنوان یک ابزار تحلیلی استفاده شده، این مفهوم را در نسبت با دو مقوله مورد استفاده قـرار می دهند: الگوی مصرف و اوقات فراغت. چنان که بیراه نیست اگر ایـن دو را مـؤلفه های اصـلی تعیین و تشکیل سبک زندگی قلمداد کنیم. بیان رابطه ی تنگاتنگ سبک زندگی با مصرف و اوقات فراغت اگر چـه نـوعی اخبار از چارچوب مفهومی خاص است، ولی در ورای آن می تواند حاوی بصیرتی غرب شناسانه نیز باشد و ما را در تـلقی ضـمنی مـوجود از مفهوم زندگی در جامعه مدرن متأخر یاری کند.

