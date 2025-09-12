عترت کشتی نجات

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: حضرت محمد (ص) می فرماید: اگر کسی مداومت بر صلوات داشته باشد «وجب له الشفاعه» شفاعت من شامل حال او می شود. وقتی شما برای پیامبر دعا بکنید، درود بفرستید و بگویید خدایا لطف و برکت خودت را بر پیامبر و آلش نازل کن قطعا پیامبر هم به فکر شما خواهد بود و لذا پیامبر خدا بشارت دادند «من صلا علی فی کل یوم او لیله وجبت له شفاعه و لو کان اهل الکبائر» هر کس هر شب صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد شفاعت او بر من واجب می شود اگر چه گناه کار باشد.

پیامبرخدا فرمودند: «علی انبئکم بشی ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب» آیا می خواهید به شما چیزی یاد بدهم که بواسطه ی آن شیطان بمقدار غرب تا شرق عالم از شما فاصله بگیرد. چون در این دنیا هر کس بازیچه ی شیطان شود به هلاکت می افتاد و اهل جهنم می شود و هر کس از تیر رس شیطان و وسوسه شیطان در امان ماند اهل نجات است. روایت داریم خداوند متعال شیطان را خلق کرد و اگر شیطان نبود خوب و بد معلوم نمی شدند. شیطان آن هایی را که غل و غش دارند گمراه می کند ولی خودش گفته «فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین». خدایا به عزت و جلالت قسم من زورم به انسان های مومن نمی رسد. شیطان سگ در خانه ی خداست و پارس می کند تا آن هایی که ریگی توی کفششان هست را دور کند ولی با آن هایی که با صاحب خانه کار دارند کاری ندارد. خداوند می فرماید: «ومن یعش ذکر الرحمان یغیض له شیطلنا و هو له قرین» هر کس از یاد رحمان غافل بشود یک شیطان می گذاریم تا با او ور برود. اگر بدرد شیطان بخورد جذب شیطان می شود و اگر بدرد شیطان نخورد بطرف خدا می دود. حاج آقا دولابی می گفتند: مثل یک پدر مهربان که یک لاتی را سر محله می گذارد که اگر بچه های من بیرون آمدند بزن در گوششان، اگر بدرد خودت می خورند بردار و ببر و اگر بدرد ما می خورند بفرست بیایند خانه. شیطان هم یک چنین کاری را می کند.

آقا شیخ عبدالله بختیاری قبلا در روستاهای جمکران زندگی می کرد بعد وقتی برای زیارت به مشهد رفت امام رضا علیه السلام به ایشان اعتناء نکردند. ایشان به آقا گفت: آقا چرا به من اعتناء نمی کنید؟ آقا فرمود به خاطر این که شما نماز هایت را در حرم خواهرم حضرت معصومه نمی خوانی . از آن تاریخ به بعد ایشان از جمکران به قم رفت و تا وقتی که در قم بود سه وعده نمازها را می رفت در حرم می خواند. می گفت امام هشتم به من فرموده چرا نمازهایت را در جوار حرم حضرت معصومه بجا نمی آوری. مثل آیت الله مرعشی که سه وعده نماز را می رفت در حرم می خواند. آقا شیخ عبدالله می گفتند یک روزی مکاشفه شد و من شیطان را دیدم.

گفتم تو هستی که مردم را گمراه می کنی؟ گفت: آره، دست به یقه شدم که من باید تو را از بین ببرم. زورش زیاد بود من را بلند کرد و زمین زد و روی سینه ام نشست. شروع کرد که سر ما را ببرد. با خود گفتم دیگد جهنمی شدم زمین خورده ی شیطان شدم. در آن لحظات آخر که داشتم از بین می رفتم گفتم یا امیرالمومنین علی بن ابی طالب، به آقا توسل کردم آقا تشریف آوردند و بازوی شیطان را گرفتند و او را زمین زدند و و به من گفتند برو روی شیطان بنشین. من رفتم روی شیطان نشستم. گفتم: من باید تو را از بین ببرم. بعد آقا فرمودند شیخ عبدالله شما زورتان به شیطان نمی رسد ما باید کمکتان بکنیم. (ما خیلی ضعیف تر از آن هستیم که زورمان به شیطان برسد. باید دست ولایت روی سر ما باشد.) آقا فرمود: شما از پس شیطان بر نمی آیید از ما کمک بخواهید. به برکت آقا من بر آن شیطان مسلط شدم و او را از بین بردم. «فستعذ بالله» بخدا پناه ببرید. نماز که می خواهید شروع بکنید بعد از تکبیر مستحب است بگویید «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» و بعد حمد را شروع کنید. تا در نماز شیطان سراغتان نیاید.