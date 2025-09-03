به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سیدمجتبی جلالی‌پور» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان امروز چهارشنبه، 12 شهریور 1404 در گفت‌وگویی، اظهار کرد: رویداد ملی «جشن عاطفه‌ها» با شعار " آینده ساز باشیم" به منظور تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت از قبیل کیف، کفش، پوشاک و لوازم التحریر برگزار می‌شود.

وی با بیان اهداف برگزاری این پویش، گفت: ترویج فرهنگ و سنت حسنه نیکوکاری و احسان در راستای کمک به تحصیل علم آموزی نوجوانان و جوانان و تأمین بخشی از نیازهای دانش آموزان در آستانه ورود به سال تحصیلی جدید از اهداف این رویداد می باشد.

جلالی‌پور با اشاره به اینکه در استان گیلان حدود 18 هزار و 500 نفر دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت : امسال جشن عاطفه ها در نیمه دوم شهریور در میادین ، معابر عمومی وشهری ، مصلاهای نماز جمعه و در نیمه اول مهرماه در سطح مدارس برگزاری می گردد و امید است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف استانی از جمله مؤسسات خیریه، مراکز نیکوکاری و همچنین تعامل و هم‌افزایی با مراکز دولتی، علمی و دانشگاهی، اقتصادی، تجاری، اصناف، بازاریان و بانک ها شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر رویداد ملی جشن عاطفه‌ها جهت تأمین نیازهای تحصیلی این عزیزان باشیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، درخصوص روش های مشارکت مردم نوعدوست و خیّرین در این رویداد ملّی عنوان کرد: ضمن اینکه پایگاه های نمادین در میادین اصلی شهر برای جمع آوری کمک های هم استانی های خیّر و نیکوکار ایجاد می گردد، اما امکان مشارکت مردم بصورت غیر حضوری و الکترونیکی نیز فراهم گردیده است.

وی، در ادامه از آمادگی دفاتر30 گانه کمیته امداد کمیته امداد امام(ره) و 174 مرکز نیکوکاری در استان برای دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم خبر داد و تصریح کرد: مردم نیکوکار و خیّرین عزیز می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد #013*۸۸۷۷* ، ارسال عدد 5 به سرشماره 3000333313 یا واریز کمک‌های نقدی خود به شماره کارت 7678-9995-9918-6037 و یا شماره حساب 0109352176004 نزد بانک ملّی در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

جلالی‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته و الطاف کریمانه مردم نوع دوست استان گیلان، بتوانیم فرزندان نیازمندمان را در آغازین روزهای سال تحصیلی با گل لبخند رضایت راهی مدارس نماییم.

گفتنی است، مردم خیّر و نیکوکار استان گیلان در سال گذشته حدود 22 میلیارد تومان درجشن عاطفه ها کمک کردند.

