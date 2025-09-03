به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «قاسم عزیززاده گرجی» مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران، در آئین تکریم و معارفه مدیر کانون‌های خدمت رضوی این استان، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا، تأکید و اظهار کرد: مازندران استانی است با پیشینه تمدنی، تاریخی و فرهنگی غنی که محبت به اهل‌بیت(ع) در رگ‌های مردمان آن جاری است.

وی افزود: مردمان این استان با تقدیم بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید در تثبیت انقلاب اسلامی نقش بزرگی ایفا کردند.

عزیززاده گرجی برلزوم تقویت فرهنگ خدمت کریمانه امام رضا(ع) تاکید کرد و گفت: خدمت به مردم اگر با نیت الهی و معرفت همراه باشد ارزشمند خواهد بود؛ همان‌گونه که زیارت با معرفت معنا می‌یابد، خدمت نیز باید آگاهانه و در مسیر رضای خدا انجام گیرد. این نگاه در دوره تولیت شهید رئیسی توسعه یافت و فرهنگ خادمیاری در سراسر کشور نهادینه شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران با اشاره به فعالیت‌های ده‌ساله کانون‌های خدمت رضوی در مازندران بیان کرد: نهضت خدمت‌رسانی در شهرها و روستاهای استان با برکت نام امام رضا(ع) جریان یافته و امروز باید با نیازسنجی دقیق، هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و همکاری نهادهای حاکمیتی بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: ستاد استان باید نقش تسهیل‌گری داشته باشد و محور اصلی فعالیت‌ها در کانون‌های محلی و شهرستانی شکل گیرد. هرچه مردم بیشتر در میدان حاضر باشند، خدمت رضوی ماندگارتر و عمیق‌تر خواهد شد.

عزیززاده گرجی در پایان با تقدیر از تلاش‌های خادمیاران و یاوران رضوی و همچنین زحمات صادقانه مدیر پیشین کانون‌های خدمت استان، تصریح کرد: براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، خادمان امام رضا(ع) باید در رفتار، عمل و اخلاق خود، مظهر سیره آن حضرت باشند. آنچه تاکنون به دست آمده، نه حاصل توان ما، بلکه جلوه‌ای از کرامت امام رضا(ع) است.

گفتنی است، طی حکمی از سوی مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، «قاسم عزیززاده گرجی» به عنوان مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران معرفی شد و از خدمات «محمد اسماعیل امامزاده» مدیر قبلی تجلیل به عمل آمد.

