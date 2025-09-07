فلسفه حجاب بانوان در نماز

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد الزام آوری که دارند، به صورت حرام یا واجب بیان شدهاند (۱). برخی مصالح و مفاسد را نه عقل به تنهایی مییابد و نه در آیات و روایات به آن تصریح شده، مانند حجابِ بانوان در نماز که واجبی تعبدی است (۲)؛ یعنی عقل، کنه راز تشریع آن را نمیشناسد، گرچه این را میداند که بدون علت نیست و حتی برخی مصالح و آثار آن را نیز مییابد. روشن است که پایبندی به عبادات، مطابق دستور شرع مقدس، روحیۀ بندگی و پذیرش خواست خدا در انسان را تقویت میکند (۳). بر اساس قوانین فقهی، زن و مرد، در نوع تکالیف شرعی، مانند وجوب نماز و روزه مشترکاند. تنها در کیفیّت برخی احکام، متفاوت هستند که به ویژگیهای خاص جسمی و روحی زن و مرد بر میگردد (۴).
در فقه دو نوع پوشش برای خانمها مطرح شده است؛ پوشش در نماز و پوشش در مقابل نامحرم که هر کدام ویژگیهایی دارند (۵). پوشش برای انسان، اعم از زن و مرد، نوعی کرامت الهی است و نشانهای برای شخصیت و احترام وی محسوب میشود؛ ازاینرو، تنها آدمیان لباس میپوشند. بیگمان خداوند با بـنـدگـان خـود نامحرم نیست، ولی انسان در حال عبادت، خود را در حضور خدا میبیند و با او سخن میگوید، پس باید مناسبترین پوشش را انتخاب کند تا رعایت ادب و احترام در مقابل ذات حقتعالی را فراهم سازد که زمینهساز خشوع و حضور قلبی نیز میباشد. مناسبترین حالت برای عبادت خانمها که مورد رضایت الهی باشد، داشتن پوششی است که عفت و پاکدامنی آنان را نشان دهد. پوشش در نماز، مقدمه قرب الهی است و بهترین تمرین برای حفظ و رعایت آن در برابر نامحرم به شمار میرود (۶). البته باید توجه داشت که رعایت حجاب برای بانوان در نماز، ممکن است حکمتهای دیگری هم داشته باشد که برای ما معلوم نیست.
