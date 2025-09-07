آیا معاد شامل ملائکه، جمادات، گیاهان و حیوانات هم می شود؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: معاد و بازگشت به سوی خداوند از منظر آیات و روایات مسألهای عام و کلی است و اختصاص به انسان یا طبقه خاصی از موجودات ندارد. بر اساس ظاهر آیات، همه چیز از خداست و به سوی خدا باز میگردد؛ همه موجودات بدون استثنا از لحظهای که در مجرای خلقت قرار گرفتند معادشان آغاز شده است. هماکنون نیز زمین و آسمان و هر چه در آن است با علم و شعور نسبت به مبدأ هستی بخش ِخود بهسوی او در حرکتاند (1).
نکته قابل توجه این است که هر نظامی برای خود احکام و آثاری دارد و شرایط جدیدی پیش میآورد و تغییر در هر عالمی از عوالم وجود دارد. هر موجودی به حسب استعداد و شرایط خاص خود و مسیری که در پیش گرفته، معادِ متناسب با وجود خود را داشته و نتیجه سیر خود را خواهد دید. از طرفی رسیدن به مبدأ متعالی در روز قیامت نسبت به همه به یک معنا نیست و راه ها و مسیرهای گوناگون به سمت مقصد واحدِ بی نهایت، وجود دارد. علم و ادراک در همه موجودات سریان دارد و همه به کمال و جمال مطلق علم دارند و او را مییابند؛ ازاینرو به او عشق ورزیده و او را میخواهند و به سوی او حرکت میکنند و بازگشت به مبدأ بر اساس عشق هر موجودی به کمال بالاتر است تا در نهایت به کمال بینهایت و جمال و جلال مطلق متصل شود. همانطور که وجود دارای مراتب است و هر موجودی نیز طورِ خاصی از وجود دارد، به تناسب مرتبه وجودی خود از مرتبه خاصی از حیات، شعور، اراده، عشق، طلب و حرکت برخوردار است؛ ازاینرو، نحوه خاصی از معاد را تجربه خواهد کرد (2).
آیاتی که مفهوم عام و کلی دارند و بر کلیت و عمومیت معاد دلالت میکنند:
«کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا کُنَّا فَعِلِین؛ همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را بازمیگردانیم. وعدهای است بر عهده ما، که ما انجام دهنده آنیم» انبیا/104.
«أَ وَ لَمْ یَرَوْاْ کَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ؛ آیا ندیدهاند که خدا چگونه آفرینش را آغاز میکند سپس آن را باز میگرداند» عنکبوت/19.
«اللَّهُ یَبْدَؤُاْ الْخَلْقَ ثمُ یُعِیدُهُ ثمُ إِلَیْهِ تُرْجَعُون؛ خداست که آفرینش را آغاز و سپس آن را تجدید میکند، آن گاه به سوی او بازگردانیده میشوید» روم/11.
آیاتی که دلالت خاص بر معاد انواع خاص مخلوقات دارند:
معاد جن
«وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الجْنّ وَ الْانسِ؛ و در حقیقت، بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریدهایم» اعراف/179.
«وَ جَعَلُواْ بَیْنَهُ وَ بَینْ الجْنَّةِ نَسَبًا وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الجْنَّةُ إِنهَّمْ لَمُحْضَرُون؛ و میان خدا و جنّها پیوندی انگاشتند و حال آنکه جنّیان نیک دانستهاند که [برای حساب پس دادن،] خودشان احضار خواهند شد» صافات/158.
«فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا؛ پس، به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت، سپس در حالی که به زانو درآمدهاند، آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد» مریم/68.
معاد حیوانات و پرندگان
«وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَت؛ و آنگه که وحوش را همی گرد آرند» تکویر/5.
«وَ مَا مِن دَابَّةٍ فیِ الْأَرْضِ وَ لَا طَئرِ یَطِیرُ بجِنَاحَیْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُکُم مَّا فَرَّطْنَا فیِ الْکِتَابِ مِن شیَءٍ ثُمَّ إِلیَ رَبهِّمْ یحُشرَون؛ و هیچ جنبندهای در زمین نیست و نه هیچ پرندهای که با دو بال خود پرواز میکند؛ مگر آنکه آنها [نیز] گروههایی مانند شما هستند، ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکردهایم؛ سپس [همه] به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید» انعام/38.
معاد زمین و کوهها
«وَ یَوْمَ نُسَیرِّ الجْبَالَ وَ تَرَی الْأَرْضَ بَارِزَةً وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهْمْ أَحَدًا؛ و [یاد کن] روزی را که کوهها را به حرکت درمیآوریم، و زمین را آشکار [و صاف] میبینی، و آنان را گرد میآوریم و هیچ یک را فرو گذار نمیکنیم» کهف/47.
بنابراین نگاه قرآن به معاد، فرامادی و قدسی است و علاوه بر انسان شامل همه موجودات اعم از اجسام، حیوانات، جن و ملائک میشود. آیاتی نیز دلالت بر معاد انواع خاص مخلوقات میکند و از تک تک آنها نام میبرد؛ مانند آسمان، زمین، حیوانات، کوهها، دریاها، نجوم، شمس، قمر، ملائکه و جن. در واقع اصل خلقت طوری است که در نهادِ همه، حرکت و بازگشت به سوی کمال بینهایت وجود دارد و همه موجودات بر اساس سنت تخلف ناپذیر از راههای تعیین شده به سوی او در حرکتاند.
پینوشت
1. طباطبایی، محمدحسین (1390ق) المیزان فی تفسیر القرآن. ج7، دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ص 76؛ ملاصدرا، محمدبن ابراهیم (1360) الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. دوم، مشهد: المرکز الجامعی للنشر، ص 278.
2. شجاعی، محمد (1394) معاد یا بازگشت به سوی خدا. ج1، سوم، تهران: انتشار، ص 65.
