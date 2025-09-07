آیا معاد شامل ملائکه، جمادات، گیاهان و حیوانات هم می شود؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: معاد و بازگشت به سوی خداوند از منظر آیات و روایات مسأله‌ای عام و کلی است و اختصاص به انسان یا طبقه خاصی از موجودات ندارد. بر اساس ظاهر آیات، همه چیز از خداست و به سوی خدا باز می‌گردد؛ همه موجودات بدون استثنا از لحظه‌ای که در مجرای خلقت قرار گرفتند معادشان آغاز شده است. هم‌اکنون نیز زمین و آسمان و هر چه در آن‌ است با علم و شعور نسبت به مبدأ هستی بخش ِخود به‌سوی او در حرکت‌اند (1).

نکته قابل توجه این است که هر نظامی برای خود احکام و آثاری دارد و شرایط جدیدی پیش می‌آورد و تغییر در هر عالمی از عوالم وجود دارد. هر موجودی به حسب استعداد و شرایط خاص خود و مسیری که در پیش گرفته، معادِ متناسب با وجود خود را داشته و نتیجه سیر خود را خواهد دید. از طرفی رسیدن به مبدأ متعالی در روز قیامت نسبت به همه به یک معنا نیست و راه ها و مسیرهای گوناگون به سمت مقصد واحدِ بی نهایت، وجود دارد. علم و ادراک در همه موجودات سریان دارد و همه به کمال و جمال مطلق علم دارند و او را می‌یابند؛ ازاین‌رو به او عشق ورزیده و او را می‌خواهند و به سوی او حرکت می‌کنند و بازگشت به مبدأ بر اساس عشق هر موجودی به کمال بالاتر است تا در نهایت به کمال بی‌نهایت و جمال و جلال مطلق متصل شود. همان‌طور که وجود دارای مراتب است و هر موجودی نیز طورِ خاصی از وجود دارد، به تناسب مرتبه وجودی خود از مرتبه خاصی از حیات، شعور، اراده، عشق، طلب و حرکت برخوردار است؛ ازاین‌رو، نحوه خاصی از معاد را تجربه خواهد کرد (2).



آیاتی که مفهوم عام و کلی دارند و بر کلیت و عمومیت معاد دلالت می‌کنند:

«کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا کُنَّا فَعِلِین‏؛ همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را بازمی‌‏گردانیم. وعده‏ای است بر عهده ما، که ما انجام دهنده آنیم‏» انبیا/104.

«أَ وَ لَمْ یَرَوْاْ کَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ؛ آیا ندیده‏‌اند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می‌‏کند سپس آن را باز می‌‏گرداند» عنکبوت/19.

«اللَّهُ یَبْدَؤُاْ الْخَلْقَ ثمُ‏ یُعِیدُهُ ثمُ‏ إِلَیْهِ تُرْجَعُون‏؛ خداست که آفرینش را آغاز و سپس آن را تجدید می‌‏کند، آن گاه به سوی او بازگردانیده می‏‌شوید» روم/11.



آیاتی که دلالت خاص بر معاد انواع خاص مخلوقات دارند:

معاد جن

«وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الجْنّ‏ وَ الْانسِ؛ و در حقیقت، بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده‏‌ایم» اعراف/179.

«وَ جَعَلُواْ بَیْنَهُ وَ بَینْ الجْنَّةِ نَسَبًا وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الجْنَّةُ إِنهَّمْ لَمُحْضَرُون؛ و میان خدا و جنّ‏‌ها پیوندی انگاشتند و حال آنکه جنّیان نیک دانسته‌‏اند که [برای حساب پس ‏دادن،] خودشان احضار خواهند شد‏» صافات/158.

«فَوَ رَبِّکَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِیًّا؛ پس، به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت، سپس در حالی که به زانو درآمده‌‏اند، آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد» مریم/68.



معاد حیوانات و پرندگان

«وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَت‏؛ و آنگه که وحوش را همی گرد آرند» تکویر/5.

«وَ مَا مِن دَابَّةٍ فیِ الْأَرْضِ وَ لَا طَئرِ یَطِیرُ بجِنَاحَیْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُکُم مَّا فَرَّطْنَا فیِ الْکِتَابِ مِن شیَ‏ءٍ ثُمَّ إِلیَ‏ رَبهِّمْ یحُشرَون‏؛ و هیچ جنبنده‏ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‏ای که با دو بال خود پرواز می‏کند؛ مگر آنکه آنها [نیز] گروه‌‏هایی مانند شما هستند، ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده‏‌ایم؛ سپس [همه‏] به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید» انعام/38.



معاد زمین و کوه‌ها

«وَ یَوْمَ نُسَیرِّ الجْبَالَ وَ تَرَی الْأَرْضَ بَارِزَةً وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهْمْ أَحَدًا؛ و [یاد کن‏] روزی را که کوه‏‌ها را به حرکت درمی‌‏آوریم، و زمین را آشکار [و صاف‏] می‏بینی، و آنان را گرد می‌‏آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمی‏‌کنیم» کهف/47.

بنابراین نگاه قرآن به معاد، فرامادی و قدسی است و علاوه بر انسان شامل همه موجودات اعم از اجسام، حیوانات، جن و ملائک می‌شود. آیاتی نیز دلالت بر معاد انواع خاص مخلوقات می‌کند و از تک تک آن‌ها نام می‌برد؛ مانند آسمان،‌ زمین، حیوانات، کوه‌ها، دریاها، نجوم، شمس، قمر، ملائکه و جن. در واقع اصل خلقت طوری است که در نهادِ همه، حرکت و بازگشت به سوی کمال بی‌نهایت وجود دارد و همه موجودات بر اساس سنت تخلف ناپذیر از راه‌های تعیین شده به سوی او در حرکت‌اند.

