 اگه آدم خدا رو بزرگ ببینه چه اتفاقی تو زندگیش می افته؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: امروز تو عرصه تقویت عقاید، بیشتر روی وجود خدا بحث میشه در حالی که مشکل مردم تو صفات خداست باید باور کرد که خیلی از مردم خدا رو باور دارن منکر خدا خیلی کمه؛ اما این ایمان به صفات خداست که تو وجود ما میلنگه ماها زندگی مون رو بر اساس اعتقاد به صفات خدا مدیریت نمیکنیم.هر وقتم که بنا میشه درباره صفات خدا صحبت بشه بیشتر حرفا درباره عدل ،خداست در حالی که همه صفات خدا توی عدل خلاصه نمیشن خدا صفات دیگه ای هم داره که باید درباره شون صحبت کرد. وقتی آدم خدا رو بزرگ میبینه به وعده های خدا دلگرم میشه و اونا رو جدی میگیره.ماها به قول یه مرد با شخصیت بیشتر از قول به بچه اعتماد میکنیم و قول به مرد بزرگوار ،بیشتر از یه مرد معمولی دلمون رو گرم میکنه. چرا این طوریه؟ چون شخصیت و بزرگی ای که از طرف مقابل درک میکنیم دلمون رو نسبت به قولی که میده محکم میکنه.



اول تا آخر قرآن رو نگاه کنید و ببینید خدا چه قدر به بنده هاش وعده داده حالا اوّل تا آخر زندگی مون رو نگاه کنیم و ببینیم چه قدر نسبت به وعده های خدا دلگرمیم یکی از وعده های حتمی خدا اینه که شما تلاشتون رو بکنید من حتماً حتماً راه رو نشونتون میدم»:

والذین جاهدوا فینا لنهدیَنَّهُم سُبُلَنا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحسنین.(۱)

و آنها که در راه ما تلاش کنند، قطعاً به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران است.

اما با وجود این وعده محکم خدا من از گمراهی میترسم. زودم ترسم رو توجیه میکنم و میگم من که به وعده خدا شک ندارم به خودم شک دارم که تلاش میکنم یا نه. شاید کسی بگه مگه این که آدم از گمراهی بترسه بده؟ برا جواب دادن به این سؤال اول به مثال میزنم.یه وقت به استاد اخلاقی که من و شما خیلی بهش اعتماد داریم بهمون وعده میده تو تلاشت رو بکن من حواسم بهت هست.

ما به اندازه درکی که از بزرگی این استاد داریم، دلمون گرم استاد میشه و این دلگرمی باعث میشه با حواس جمعی آرامش خاطر تلاش کنیم؛ اما اگه به جاش ، یه فردی که اون رو بزرگ و باشخصیت نمیدونیم همین قول رو به ما بده نمیتونیم به قولش اعتماد کنیم برا همینم انگیزه ای برا تلاش پیدا نمیکنیم.



مثال تموم شد حالا تو واقعیت اونی که گفته: «شما تلاش کنید حتماً راه رو نشونتون میدم»، خداست، خدای بزرگ؛ همون کسی که اگه من یه ذره تلاش کنم اون به نسبت تلاشم به قولش عمل میکنه نه فقط این، که اگه یه قدم بذارم جلو اون ده قدم میآد طرف من تازه اونم قدمای خدایی؛ اما وقتی من از بزرگی خدایی که این قول رو داده، غافل میشم، غرق ضعف خودم میشم و ناامید.

معلم تو کلاس میگه شما تلاش کنید برا امتحانای آخر سال؛ منم کمکتون میکنم این منم کمکتون میکنم به قدری دل دانش آموزا رو گرم میکنه که با آرامش بیشتر و امید زیادتری سر درسشون میشینن. آدما گاهی به ضعف و پستی و حقارت خودشون توجه می کنن و در همون حال حواسشون هست که یه خدای بزرگ دارن اما گاهی هم بدون توجه به بزرگی خدا به ضعف خودشون نگاه میکنن آدمای دسته دوم ناامید میشن و افسردگی میگیرن ؛ اما آدمای دسته اوّل از خودشون میبرن وبه خدا متصل میشن.



دقت کنید. حرف این نیست که به تلاش خودمون اعتماد کنیم یا نه، بحث اینه که اگه عظمت خدا رو درک کنیم، وقتی قول کمک میده بیشتر از اونی که به جنبه منفی خودمون نگاه کنیم به جنبۀ مثبت اون وعده توجه میکنیم و امیدوار پیش میریم. یه بار دیگه این قاعده رو مرور کنیم؛ قاعده خیلی مهمیه ما به اندازه درکی که از بزرگی خدا داریم به وعده هاش اعتماد میکنیم.

خیلی از ماها وقتی با وعده های خدا رو به رو میشیم و اونا رو جدی نمیگیریم سریع همین توجیه رو می آریم که: «من به وعده خدا شک ندارم به خودم شک دارم که یه طرف این قصه هستم»، در حالی که اگه به اون عظمته توجه کنیم امید می آد انگیزه می آد و دیگه اون وعده رو دست کم نمیگیریم. بعضی وقتا اگه نمیتونیم این رابطه ها رو متوجه بشیم برا اینه که اصلاً اون عظمت و بزرگی رو تا حالا نچشیدیم و هیچی ازش درک نکردیم.



پس خلاصه این شد ترس از گمراهی ، چیز بدی نیست .حتماً باید از گم راهی ترسید؛ اما این که تو پیچ و خمای دنیا، حواسمون نباشه که خدای بزرگ راهنمای ماست این بده. برگردیم سر بحثمون داشتیم میگفتیم که وقتی به بزرگی خدا ایمان داشته باشیم وعده های خدا رو جدی میگیریم و بهشون دلگرم میشیم خدا میگه تو یاد من باش تا منم یادتو باشم.

فاذکرونی أذکرکم.(۲)

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم

اما انگار من نمیتونم دلم رو با این وعده آروم کنم بعضی از ماها که تعداد مونم کم نیست خیلی وقتا شک میکنیم که خدا یاد ما هست یا نه.خدا وعده داده اما دلمون به وعده ش گرم نمیشه اینی که قول داده خداست حواسمون هست؟ وعده من و شما به همدیگه که نیست؛ وعده خدا به بنده هاشه یه بار که خواستید قرآن رو از اوّل تا آخر بخونید با توجه به وعده های الهی ،بخونید ببینید خدا از اوّل تا آخر قرآن چه قدر وعده داده به بنده هاش حالا اگه آدم با دل خوشی به این وعده ها زندگی کنه چه قدر زندگی شیرین میشه ! خدا میگه: بنده من تو تقوا رو رعایت کن و حرفای من رو گوش کن به من بگو چشم و رو حرفای من حرف نزن من خودم از جایی بهت روزی میرسونم که به خیالت هم نمی رسه.



وَمَن یَتَّقِ اللهَ یَجْعَل لَهُ مَخرَجا وَیَرْزُقْهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَد جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِ شَیءٍ قدراً.(۳)

و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم میکند و او را از جایی که گمان ندارد، روزی میدهد و هر کس بر خدا توکل کند، او امرش را کفایت میکند. خداوند فرمان خود را به انجام میرساند و خدا برای هر چیزی، اندازه ای قرار داده است.

خدا یه همچین و عده ای داده؛ اما میگیم: «خدا از کجا روزی میده؟» حالا اگه یه آدم بزرگی این وعده رو میداد که به بزرگیش اعتقاد داشتیم، حتی رومون نمیشد ازش بپرسیم از کجا می آری؟ خدا وعده داده که تو حرف گوش کن روزیت از جایی که فکر نمیکنی میآد؛ اما بازم باورمون نمیشه.

ولو أنَّ أهل القُری آمَنوا وَاتَّقَوا لفتحنا عَلَیهِم بَرَکاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ.

و اگر اهل شهرها و آبادی ها، ایمان می آوردند و تقوا پیشه میکردند، برکات آسمان و زمین را بر آنان می گشودیم.



چرا ما به یه عالمه طرح و برنامه های خودمون برا رونق کشاورزی و رفع خشک سالی و پیشگیری از قحطی امید میبندیم؛ اما به وعده خدا امیدوار نیستیم یا حتی بهش فکر نمی کنیم؟ وقتی یه سازمان جهانی می آد و دو سه تا طرح میده برا مقابله با خشک سالی آب از دهن همه راه میافته؛ ولی بعدش که یکی می آد این وسط و میگه کنار همه این طرح و برنامه ها یه خورده هم به وعده خدا امید ببندید، بهش میخندن ما خدا رو به اندازه اون سازمان جهانی بزرگ نمیبینیم. بعضی از حرفا رو دوست دارم تو این درسا تکرار کنم. به نظرم نیاز داریم به این تکرار بازم میخوام بگم وقتی آدم این طوری

به خدا معتقد میشه چه قدر زندگیش شیرین میشه باید باور کنیم اگه امروز دنبال بهونه میگردیم که نشاطی به زندگی مون تزریق بشه برا اینه که از شادیا و نشاطای واقعی دوریم. کاش باور میکردیم!

میشه یه چیزی بگم اما خیلی رک؟ شاید به همه مون بر بخوره؛ ولی چه اشکالی داره؟ اصلاً گاهی اوقات باید بهمون بر بخوره تا درست شیم. اون حرف رُک :اینه ماها یه جورایی تو راستگویی خدا شک داریم.



خواهش میکنم نگید نه اگه میخواید بگید نه تو دلتون بگید یه خورده مؤدبانه ترش اینه که ما درباره وعده های خدا مثل وعده هایی که معلوم نیست عملی بشن فکر میکنیم ما بنده ها به قدری این طوری هستیم که خدا تو کتابش به جا میگه

وَمَن أَصدَقُ مِنَ اللهِ قِیلاً.(۵)

کیست که در گفتار [ و وعده هایش از خداصادق تر باشد ؟!

و یه جای دیگه میگه:

وَ مَن أصدَقُ مِنَ اللهِ حَدیثاً.(۶)

و کیست که از خداوند، راستگوتر باشد؟!

خودمونیش اینه که خدا داره میگه: آهای بنده ها! من دروغ نمیگم چرا وعده های من رو باور نمیکنید؟

وَعدَ اللهِ لا یُخلِفُ اللهُ وَعدَهُ وَلَکِنَّ أکثر النّاسِ لا یَعلَمونَ.(۷)

این وعده ای است که خدا داده و خداوند هرگز از وعده اش تخلّف نمی کند؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.وقتی به یکی قول میدم و اون کمی توش شک میکنه و بعدش میخواد یه جورایی با قول گرفتن مجدّد دلش رو آروم کنه، بهم بر میخوره ببینید ماها کار رو به کجا رسوندیمکه خدا باید بیاد بگه: «بنده ها من دروغ نمیگم بدقولی نمیکنم چرا به وعده های من اعتماد نمیکنید؟» خدا رو خیلی باید کوچیک کرده باشیم که بخواد از خودش این طوری دفاع کنه و خوش قولیش رو بهمون ثابت کنه. چه قدر بد! ما به حرف خدا اعتماد نمیکنیم؛ چون خدا رو بزرگ نمی دونیم. این خیلی بده! یعنی ما جزء اون بیشتریایی هستیم که خدا تو همین آیه میگه نمیدونن؟



رو کلمه «اعتماد کردن دقت کنید اعتماد به وعده خدا، یعنی تنظیم برنامه زندگی بر اساس این وعده ها. چند نفر از ما زندگی مون رو با اعتماد کردن به وعده های خدا مدیریت میکنیم؟

جالب این جاست که ما تو این دنیا، خیلی وقتا شده که زندگی مون رو بر اساس قول آدما مدیریت کردیم و اونا زدن زیر قولشون و بازم ما داریم به قول آدما اعتماد میکنیم؛ اما هنوزم وقتی که بخوایم زندگی مون رو بر اساس قول خدا مدیریت کنیم دلمون میلرزه.

اگه بنا بشه اون چیزی که تو دلمون میگذره، رو پیشونیمون ،بیاد، آبرومون میره. با یه وعده خدا که رو به رو میشیم، تو دلمون میگیم: یعنی من اگه این کار رو بکنم، خدا سر قرارش هست؟ حواسش جمع من هست؟ نکنه من این کار رو انجام بدم و خدا به وعده ش عمل نکنه ؟!

خدا میگه: «شما تلاش کنید؛ من راه رو نشونتون میدم. چه طوری؟ من که تو شیرازم، تهرانم ، اصفهانم من میگم آخه چه طوری؟ من که استاد اخلاق ندارم خدا از کجا میخواد راه هدایت رو به من نشون بده؟ حالا اگه قم یا نجف بودم یه چیزی اما این جا... !

خدا گفته: «تو تقوا داشته باش؛ من راه خروج از مشکلات رو نشونت میدم»؛ اما من میگم از کجا؟ چه طوری از بین این همه مشکل راه خروج پیدا میشه؟ خدا گفته: «توی زندگیت به حرف من گوش بده؛ من روزیت رو از جایی که فکر نمیکنی بهت میرسونم»؛ اما من میگم آخه از کجا؟ آسمون دهن باز میکنه و روزی رو میریزه رو سرمن؟ یا فرشته ها کیسه های پر از پول می آرن در خونه مون؟ خدا میگه: آهای مردم شما تقوا داشته باشید؛ من از زمین و آسمون براتون درهای برکت رو وا میکنم؛ امـا مـن میگم تو این همه خشک سالی خدا چه طوری میخواد در برکت رو از آسمون و زمین به رومون باز کنه؟



یه سؤال از خودمون چرا ما به وعده بنده های خدا بیشتر از وعده خدا امید میبندیم؟

میدونید چرا؟ چون ما بنده های خدا رو بزرگ تر از خود خدا میدونیم این به واقعیته؛ از اون واقعیتایی که وقتی بهش فکر میکنیم آدم رو دیوونه میکنه. برا همینم هست که خیلی وقتا

سعی میکنیم حتی فکرشم نکنیم.

