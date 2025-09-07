به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع علمای جبل عامل با صدور بیانیهای، درگذشت عالم مجاهد و مربی بزرگ، علامه سید عبدالصاحب فضلالله، فرزند آیتالله سید عبدالمحسن فضلالله را اعلام کرد.
سید عبدالصاحب فضلالله بخش عمدهای از عمر خود را در راه تحصیل، تدریس و تبلیغ دین سپری کرد و در منطقه جبل عامل، همراه با مردم مقاوم و مجاهدانی که تحت تربیت پدر بزرگوارش رشد یافته بودند، به فعالیتهای علمی و دینی پرداخت.
وی تا زمان وفات، عضو فعال هیئت اجرایی تجمع علمای جبل عامل بود و نقش مؤثری در هدایت و پشتیبانی فعالیتهای دینی و اجتماعی این نهاد ایفا کرد.
مراسم نماز بر پیکر پاک وی فردا دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۵ ربیعالاول ۱۴۴۷، ساعت ۱۳:۳۰ ظهر در قبرستان شهر خربة سلم در جنوب لبنان برگزار خواهد شد و پیکر ایشان در خاک این شهرک آرام خواهد گرفت.
