  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

علامه سیدعبدالصاحب فضل‌الله به دیار باقی شتافت

۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۷
کد خبر: 1724692
علامه سیدعبدالصاحب فضل‌الله به دیار باقی شتافت

علامه سید عبدالصاحب فضل‌الله، عضو فعال تجمع علمای جبل عامل، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع علمای جبل عامل با صدور بیانیه‌ای، درگذشت عالم مجاهد و مربی بزرگ، علامه سید عبدالصاحب فضل‌الله، فرزند آیت‌الله سید عبدالمحسن فضل‌الله را اعلام کرد. 

سید عبدالصاحب فضل‌الله بخش عمده‌ای از عمر خود را در راه تحصیل، تدریس و تبلیغ دین سپری کرد و در منطقه جبل عامل، همراه با مردم مقاوم و مجاهدانی که تحت تربیت پدر بزرگوارش رشد یافته بودند، به فعالیت‌های علمی و دینی پرداخت.

وی تا زمان وفات، عضو فعال هیئت اجرایی تجمع علمای جبل عامل بود و نقش مؤثری در هدایت و پشتیبانی فعالیت‌های دینی و اجتماعی این نهاد ایفا کرد.

مراسم نماز بر پیکر پاک وی فردا دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۵ ربیع‌الاول ۱۴۴۷، ساعت ۱۳:۳۰ ظهر در قبرستان شهر خربة سلم در جنوب لبنان برگزار خواهد شد و پیکر ایشان در خاک این شهرک آرام خواهد گرفت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha