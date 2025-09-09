اولین امام زاده ای که به ایران آمد

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: صد سال از تولد اسلام می گذشت. ایرانیان به خاندان پیامبر علاقه مند شده بودند. از این رو گروهی از اهالی اردهال کاشان، نامه ای برای امام باقر (ع) فرستادند. در این نامه از امام خواستند کسی را برای راهنمایی آنان به شهرشان بفرستد، کسی که آن ها را بیش تر با دین پیامبر آشنا کند. امام فرزندش علی را به ایران فرستاد. او نخستین امامزاده ای بود که به ایران آمد. حکومت بنی امیه ترسید، وقتی شنید علی می خواهد به ایران برود. مأموران بنی امیه، پس از تعقیب و گریز بسیار، فرزند امام را در اردهال کاشان یافتند. آن ها معطل نکردند و علی را به همراه یاران ایرانی اش شهید کردند تا چراغ اهل بیت در ایران خاموش شود، ولی قرن هاست که مزار علی، عبادت گاه دوست داران اهل بیت است.

در منابع، غالباً از او با عنوان سُلطان‌ْعَلی یاد می‌شود. شیخ مفید فرزندان امام باقر(ع) را هفت تن می‌داند: که یکی از آن‌ها علی است و مادرش کنیزی ام ولد بوده است.اُمّ وَلَد کنیزی است که از مالک خود دارای فرزند شده باشد. فرزند به‌دنیاآمده از ام ولد، آزاد خواهد بود و بردگی مادرش به او سرایت نمی‌کند. به نقل شیخ مفید مادر هفت تن از امامان شیعه از جمله امام سجاد(ع) و امام مهدی(عج) ام ولد بوده‌اند. پیکر او در مشهد اردهال به‌خاک سپرده شد. مراسم قالی‌شویان، هر سال در دومین جمعه ماه مهر به یاد شهادت علی بن محمد، همراه با عزاداری و نوحه خوانی در مشهد اردهال برگزار می‌شود.