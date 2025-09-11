اسباب و اهمیت ایمان

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: در متون دینی از عوامل مختلفی به عنوان موجبات پیدایش، ثبات و کمال ایمان نام برده شده است. بخشی از آنها ماهیت معرفتی دارند؛ مانند علم، عقل و فقاهت در دین که مقدمات نظری ایمان را فراهم می‌سازند و در علم کلام فراهم می‌آیند. دسته‌ای دیگر نوعی صفت و ملکه نفسانی هستند؛ مانند تقوا، دوستی و دشمنی در راه خدا، صبر، ‌حلم، توکّل، رضا و....



پاره‌ای نیز مربوط به حوزه رفتار آدمی‌اند؛ مانند انفاق، اهتمام به نماز، احسان به دیگران، خودداری از گناهان و....

این که معارف نظری خاص ـمانند فقاهت در دین، صفات مختلف نفسانی و اعمال و رفتارهای شخصی انسان‌ـ می‌تواند در ایمان آفرینی و تثبیت و تکمیل آن مؤثر باشد، منافاتی با این حقیقت ندارد که ایمان به نوبه خود زمینه انجام عمل صالح را فراهم می‌آورد و موجبات پیدایش بسیاری از صفات و ملکات نیکوی نفسانی است، و حتی باعث پیدایش برخی معارف نظری در انسان می‌گردد؛ زیرا میان حوزه‌های سه‌گانه وجود آدمی، تاثیر و تاثر متقابل برقرار است. بنابراین ایمان به عنوان یک حالت نفسانی روشن‌گر، هم بر روی حوزه‌های دیگر تاثیر می‌گذارد و هم از آنها تاثیر می‌پذیرد.

حضرت علی (ع) می فرماید:

1. ایمان درختی است که ریشه اش یقین است ، شاخه اش پرهیزکاری ، شکوفه اش حیا و میوه اش بخشندگی.

2. «بالایمان تکون النجاة . لا وسیلة أنجح من الإیمان. ایمان سبب نجات است و رستگاری ندارد کسی که ایمان ندارد وسیله ای پیروزی آفرین تر از ایمان نیست».

3. «ثمرة الإیمان الفوز عند اللّه، میوه ایمان رسیدن به سعادت در پیشگاه خداوند است».

4. «المرء بإیمانه، قدر و منزلت مرد به ایمان اوست».

5. «الإیمان شهاب لا یخبوا، ایمان ستاره ی فروزانی است که هرگز خاموش نمی شود».

6. «الإیمان أعلی غایة، ایمان بلندترین غرض و هدف است».

7. «أقرب الناس من اللّه سبحانه أحسنهم إیماناً، نزدیکترین مردم به خداوند کسی است که دارای بهترین ایمان باشد».

8. پیامبر (ص) : «لیس الإیمان بالتحلّی و لا بالتمنّی و لکنّ الإیمان ما خلص فی القلب و صدقه الأعمال، ایمان به ادعا و آرزو نیست بلکه ایمان آن است که در دل خالص باشد و عمل آن را تأیید و تصدیق کند.