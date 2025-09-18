خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: خویشتنداری (خودکنترلی یا تقوا) در قرآن کریم یک مفهوم کلیدی و چندوجهی است که شامل کنترل غرایز، امیال نفسانی و حفظ حدود الهی میشود. قرآن کریم با هدف تربیت انسان کامل و سعادتمند در دنیا و آخرت، اهداف متعالی و گستردهای را برای خویشتنداری در نظر گرفته است که فراتر از صرف کنترل غریزه جنسی است.
اهمیت خودسازی و کنترل نفس در مکتب اسلام.
خویشتنداری (تقوا) به عنوان بنیاد سعادت فردی و اجتماعی درقرآن کورد توجه است.
مفهوم خویشتنداری (تقوا) در قرآن:
تقوا (از ریشه "وقی") به معنای نگهداری و محافظت از خود در برابر هر آنچه زیانآور است، به ویژه معصیت و عذاب الهی است. تقوا یک حالت درونی و قلبی است که منجر به عمل صالح میشود. مصادیق تقوا در قرآن، پرهیز از گناه، انجام واجبات، کنترل خشم، زبان، شهوات، حرص و طمع است. خویشتنداری به معنای اسیر نشدن در برابر نفس اماره (نفس فرمانده به بدی) و غلبه بر وسوسههای شیطانی است.
اهداف آموزش خویشتنداری با مبانی قرآنی:
الف) حصول رضایت الهی و قرب به خداوند (هدف غایی):
قرآن کریم تقوا را معیار برتری انسانها نزد خداوند معرفی میکند: "إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ" (۱).
هدف نهایی از خویشتنداری، رسیدن به مقام "عندالله" و کسب رضایت پروردگار است. این هدف، محرک اصلی برای کنترل نفس و پیروی از اوامر الهی است. علاوه برآن تثبیت رابطه انسان با خالق خود و حرکت در مسیر عبودیت است.
ب) نجات از عذاب الهی و ورود به بهشت:
قرآن بارها تأکید میکند که تقوا و خویشتنداری، راه نجات از عذاب دنیوی و اخروی است: "وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا" (۲)، "وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَی الْجَنَّةِ زُمَرًا" (۳).
ترس از عقوبت الهی و امید به پاداش بهشتی، انگیزه مهمی برای مراقبت از نفس و پرهیز از گناهان است.
ج) کمال روحی و اخلاقی انسان (تزکیه نفس):
خویشتنداری ابزاری برای تهذیب نفس و پاکسازی روح از رذائل اخلاقی است: "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا" (۴).
تقویت اراده و قدرت تصمیمگیری: غلبه بر هوای نفس.
کسب فضائل اخلاقی: مانند صبر، حلم، حیا، عفت، شجاعت، قناعت، عدالت.
دوری از رذائل: مثل بخل، حسد، کبر، شهوتپرستی، دروغ و غیبت.
قرآن به پیامدهای مثبت خویشتنداری در سلامت روحی اشاره دارد، مانند آرامش و سکینه قلب.
د) سعادت دنیوی و گشایش در امور:
قرآن برای متقین، گشایش در امور دنیوی و روزی بیحساب وعده میدهد: "وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ" (۵). ازجمله این اهداف شامل:
حل مشکلات و برونرفت از سختیها: با توکل و تقوا.
برکت در زندگی و روزی: از طریق پرهیز از حرام و کسب حلال.
آرامش و اطمینان خاطر: در مواجهه با مشکلات زندگی.
پیروزی و موفقیت: در مسیر حق و در مواجهه با دشمنان.
ه) حفظ عفت و سلامت جنسی و خانوادگی:
اگرچه خویشتنداری مفهومی گستردهتر است، اما کنترل غریزه جنسی یکی از مهمترین ابعاد آن در قرآن است.
قرآن به شدت از فساد جنسی نهی میکند و آن را از بدترین اعمال میشمارد: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلًا" (۶).
هدف این بعد از خویشتنداری:
حفظ نسل و پاکی خانواده: از طریق ازدواج شرعی و پرهیز از روابط نامشروع.
حفظ حیا و پوشش: به عنوان محافظان عفت عمومی.
مبارزه با فواحش و منکرات جنسی.
تأسیس جامعهای سالم و با اخلاق.
و) ایجاد بصیرت و تمییز حق از باطل:
قرآن میفرماید: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَانًا" (۷).
خویشتنداری باعث میشود انسان از حجابهای نفسانی و شیطانی رها شده و قدرت تشخیص حق از باطل و خوب از بد را پیدا کند.
این هدف به انسان کمک میکند در پیچ و خم زندگی، راه صحیح را انتخاب کند و از گمراهی بپرهیزد.
ز) اصلاح جامعه و جلوگیری از فساد:
خویشتنداری فردی در نهایت به صلاح جامعه منجر میشود. جامعهای که افراد آن اهل تقوا باشند، از فساد، ظلم، بیعدالتی و ناامنی مصون میماند.
قرآن متقین را دعوت به امر به معروف و نهی از منکر میکند.
خویشتنداری در قرآن کریم بسیار جامع و همهجانبه است و تمامی ابعاد وجودی انسان (فردی، اجتماعی، جسمی، روحی، دنیوی و اخروی) را شامل میشود و صرفاً یک نهی از بدیها نیست، بلکه یک برنامه فعال برای ساختن انسان صالح و رسیدن به قرب الهی است. تمرکز بر "تقوا" به عنوان روح خویشتنداری، به معنای مراقبت دائمی از خود است که در برابر هر آنچه موجب دوری از خداوند خواهد شد.
این اهداف نشاندهنده یک سیستم تربیتی جامع در قرآن است که هدف آن پرورش انسانهایی است که نه تنها خود را از گناهان حفظ میکنند، بلکه با بصیرت، عدالت و فضیلت زندگی میکنند و به سعادت حقیقی دست مییابند.
پینوشت:
۱.حجرات/آیه ۱۳
۲.طلاق/آیه۲
۳.زمر/آیه ۷۳
۴.شمس/آیه۹-۱۰
۵.طلاق/آیه ۲-۳
۶.اسراء/آیه۳۲
