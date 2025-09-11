به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ دوم خلبان «ولی رحمانی» در همایش تقدیر از حامیان سلامت استان گیلان، ضمن قدردانی از مسئولان استانی که برای بهداشت و درمان تلاش می کنند، گفت: پزشکی حرفه‌ای همراه با عشق و دلدادگی و ایثارگری و جانبازی و جانفشانی برای مردم سرزمین ایران است.

وی شهیدان بابایی و اقبالی و شیرودی و خلعتبری و نامجو و... را قهرمانان شاهنامه معاصر ایران دانست و افزود: سرزمین سرافراز ایران هزاران سال است که باقی مانده و باقی خواهد ماند لذا باید عشق به این سرزمین را بیاموزیم.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه آحاد ملت باید عشق و احترام به ایران و ایرانی را یاد بگیرد، تصریح کرد: ایران سرزمین ارزشمند و پهناوری است و لذا نیروهای مسلح کشور علاوه بر تلاش برای ایجاد امنیت پایدار، آماده خدمت به ملت در کنار دولت هستند.

وی نیروهای مسلح ایران را متعلق به دو خانواده دانست و بیان کرد: در خانواده اول پرورش پیدا کردیم و تربیت شدیم، اما خانواده دوم، سرزمین مادری ماست و سربازان ارتش یاد گرفته‌اند که برای این سرزمین فداکاری کنند و مایه افتخار ماست.

خلبان رحمانی با بیان اینکه قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی ارتش در ۲۳ استان فعال بوده و پروژه‌های عمرانی و سلامت محور دارد، تصریح کرد: در شرایط سخت هم می‌توان کارهای بزرگ انجام داد، لذا پروژه‌های بزرگی را در حوزه محرومیت‌زدایی انجام دادیم.

وی با اشاره به ایستادگی مردانه و جانانه سربازان وطن در جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: انسان‌های شایسته‌ای در این سرزمین وجود دارند و باید از آنان حمایت کنیم، زیرا هیچ دوست و دشمنی کشور ما را آباد نخواهد کرد و خودمان باید تلاش کنیم.

