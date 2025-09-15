منظور از تعقل و علم در قرآن

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: منظور از تعقل و علم و ... در قرآن چه علمی چیست؟
چرا در قرآن هر گاه سخن از علم و تعقل میشود، فقط علم دین و تعقل ایمانی مطرح است؟ آیا علوم تجربی و ... هم از نظر قرآن ارزشمند هستند؟ آیا کسی که دانشمند فیزیک، ریاضی و ... است، علمش ارزشمند نیست؟ با وجود آثار و خدمات بسیار علوم تجربی و دیگر علوم برای مردم، چرا قرآن از این علوم یادی نکرده و ارزشی برای آنان قائل نشده است؟ آیا این مسئله با جامعیت و کاملبودن قرآن ناسازگار نیست؟
پاسخ:
یکی از پرسشهای مطرح دربارۀ قرآن کریم، ارتباط قرآن در جایگاه آخرین و کاملترین کتاب آسمانی و علوم مختلف، یعنی محصول تلاش فکری اندیشمندان جهان، اعم از علوم انسانی و علوم طبیعی است. برخی چنین میپندارند که تأکید قرآن بر علم و دانش، فقط به حوزه علوم مربوط به دین و شریعت محدود میشود و علوم تجربی و دیگر دانشهای بشری از دیدگاه قرآن بدون ارزش و اعتبارند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است و جایگاه واقعی علوم مختلف در منظومۀ فکری قرآن را تبیین میکند.
علم دینی و غیردینی
در وهلۀ نخست باید به این نکته توجه کرد که به طور کلی تمام علوم از نظر موضوع دینی هستند و معرفت و شناخت درست از طبیعت و نظام عینی جهان همانند معرفت و شناخت شریعت و احکام دین، علم دینی است؛ ازاینرو این دو با هم یکسان هستند. درواقع در هر علمی آنچه بحث و بررسی میشود، از جمله زمین، آسمان، هوا، فضا، بدن انسان، حیوانات، درختان، آب، معادن و هر موجود مجرد یا مادی دیگر، همگی مخلوق و نشانۀ خدای سبحان و فعل او هستند. بنابراین تمامی این مباحث و علوم، علم دینی به شمار میآیند؛ ازاینرو گزارۀ «فلان علمِ تجربی یا عقلی، غیردینی است»، نادرست است. درحقیقت، آنچه میتواند به اسلامی و غیراسلامی وصف شود، دیدگاه و انگیزۀ عالِم است نه علم و معلوم؛ زیرا هر معلومی درحقیقت الهی است. بنابراین هیچ علمی سکولار نیست، گرچه برخی عالِم سکولار و بیدیناند (۱).
اهمیت علوم طبیعی در قرآن
در وهلۀ دیگر، این تصور که قرآن تنها علوم مربوط به شریعت را ارزشمند میداند، برداشتی ناقص و محدود از آیات الهی است. درست است که هدف نهایی قرآن، هدایت انسان به سوی خداوند و سعادت اخروی است و در این راستا علومی که مربوط به شناخت شریعت و معرفت دربارۀ مبدأ و معاد است، از جایگاه ویژهای برخوردارند؛ اما این مسئله به معنای نفی یا بیارزشدانستن دیگر علوم نیست. قرآن کریم در آیات بسیاری انسان را به مطالعه و تفکر در پدیدههای طبیعی، نظم شگفتانگیز جهان، خلقت آسمانها و زمین، گردش شب و روز، فواید حیوانات و گیاهان و دیگر نشانههای قدرت و حکمت الهی در عالم هستی فرامیخواند. این دعوت صریح به مطالعۀ طبیعت، نشاندهندۀ اهمیت شناخت جهان مادی و قوانین حاکم بر آن است؛ برای نمونه در سورۀ "بقره" میفرماید: «در آفرینش آسمانها و زمین و آمدوشد شب و روز و کشتیهایی که در دریا به نفع مردم در حرکتاند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مردنش حیات بخشیده و انواع جنبندگان را در آن گسترده ساخته، و همچنین در وزش بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان قرار گرفتهاند، نشانههایی است از ذات پاک خدا و یگانگی او برای گروهی که عقل خود را به کار میگیرند» (بقره: ۱۶۴). این آیه و دهها آیۀ دیگر (۲) بهروشنی بر اهمیت مشاهده، مطالعه و تعقل در پدیدههای طبیعی تأکید دارند؛ اموری که سنگبنای علوم تجربی را شکل میدهند. بنابراین بر خلاف پندار کسانی که تصور میکنند قرآن تنها به علوم دین و معارف الهیه اهمیت میدهد و سخنی از علوم دیگر به میان نیاورده است، قرآن برای این بخش از علوم اهمیت فوقالعادهای قائل است؛ همچنین آن را از مواهب بزرگ الهیه برمیشمرد و مسلمانان را به فراگیری هر علم مفید و نافع در زندگی مادّی و معنوی تشویق میکند (۳).
نتیجه:
این تصور که قرآن تنها علوم مربوط به شریعت را ارزشمند میداند، برداشتی ناقص و محدود از آیات الهی است. با وجود اینکه علوم مربوط به شریعت و دین از جایگاه ویژهای برخوردارند، این مسئله به معنای نفی یا بیارزشدانستن دیگر علوم نیست. قرآن کریم در آیات متعددی، انسان را به مطالعه و تفکر در پدیدههای طبیعی، نظم شگفتانگیز جهان، خلقت آسمانها و زمین، گردش شب و روز، فواید حیوانات و گیاهان و دیگر نشانههای قدرت و حکمت الهی در عالم هستی فرا میخواند. این دعوت صریح به مطالعۀ طبیعت، تأییدکنندۀ اهمیت شناخت جهان مادی و قوانین حاکم بر آن است. بنابراین قرآن برای این بخش از علوم اهمیت فوقالعادهای قائل است؛ همچنین مسلمانان را به فراگیری هرگونه علم مفید و نافع در زندگی مادّی و معنوی تشویق میکند.
