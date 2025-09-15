آیا قرآن هم کلمات قصار دارد؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: چرا بسیاری از مطالب خوب و مفید که در مابقی کتب آمده، همانند سخنان ناب و حکمتآمیز دانشمندان و فیلسوفان که امروزه دائماً در فضای مجازی منتشر میشوند و در اوج حکمت و عقلانیت هستند، در قرآن نیامده است؟
همه ما روزانه با کلمات قصار و سخنان حکمتآمیزی روبهرو میشویم که بسیار زیبا و آموزنده هستند؛ اما در قرآن بهعنوان کتاب «بیانگر هر چیزی که مایه هدایت بشر است»، (۱) از این مطالب حکیمانه خبری نیست. سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است: چرا کتابی که قرار است تا قیامت راهنمای بشر باشد، (۲) این مطالب را بیان نکرده است؟
در این نوشتار به این پرسش جواب میدهیم.
هر سخن زیبایی لزوماً درست نیست
درستی و زیبایی الزاماً باهم همپوشانی ندارند. زیباییِ کلام، معیار درستی و حکیمانه بودن آن نیست. چه بسیار سخنانی که با ظاهری جذاب و فریبنده، بهظاهر حکیمانه و عمیق جلوه میکنند، اما در باطن، کاملاً نادرست و حتی مضر هستند. بسیاری از سخنان زیبایی که امروز در فضای مجازی پخش میشوند شبیه غذاهای خوشمزهای هستند که برخلاف ظاهر زیبا، بسیار خطرناک و زیانبار هستند. درمقابل، سخنان تلخ و گزنده لزوماً نادرست نیستند. همانند دارو که هرچند تلخ است، اما سالم و نجاتدهنده است. چکیده سخن اینکه باید از ظاهر زیبای کلام فراتر رفت و به محتوای آن توجه کرد. زیبایی، ابزاری برای ترویج حقایق است، نه خود حقیقت.
قرآن بهجای ماهی دادن به مخاطبانش ماهیگیری یاد داده است
اولاً بسیاری از سخنان حکیمانهای که در فضای مجازی میبینیم، در قرآن به شکلی دیگر یا با زبانی متفاوت وجود دارند، اما برخی به دلیل ناآشنایی با قرآن و آموزههای آن گمان میکنند قرآن به این امور اشاره نکرده است؛ ثانیاً اگر قرآن میخواست همه سخنان حکیمانه را نقل کند، نه یک جلد بلکه باید دهها و شاید هم صدها جلد میشد و طبیعتاً چنین چیزی امکان نداشت؛ اما قرآن بهجای اینکه به مخاطبانش ماهی بدهد، ماهیگیری را به آنان یاد میدهد. توضیح آنکه اولاً قرآن مخاطبانش را به سمت بزرگترین حکیمان و معلمان و معادن اصیل و ضمانتشده حکمت، یعنی پیامبر خدا و اهلبیت علیهمالسلام، هدایت و دعوت کرده است و آنان در سخنان خود حکمتهای فراوانی را به مردم آموزش دادهاند:
﴿هُوَ اَلَّذِی بَعَثَ فِی اَلْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ اَلْکِتٰابَ وَ اَلْحِکْمَهَ ...﴾؛ (۳) «اوست که در میان مردم بیسواد، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را پاکشان کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد ... .»
ثانیاً حکمت نتیجه زیستن با آگاهی و توجه به معنای زندگی است. سخنان حکیمانه ناشی از ترکیبی از اموری همچون تعقل، تفکر، تدبر در خود و جهان هستی، درس گرفتن از تجربه و استفاده از تجربیات دیگران و... هستند و همه این امور در قرآن بارها مورد سفارش قرار گرفتهاند. برای نمونه، نگاه اندیشمندانه در خود و همچنین در جهان هستی و طبیعت به افراد کمک میکند تا درک جامعی از پیچیدگیهای روح و جسم خود و عظمت جهان بهدست بیاورند و درنتیجه، نگاه بلندی پیدا کنند و سخنان پرمعنایی بگویند:
﴿سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی اَلْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اَلْحَقُّ ...﴾؛ (۴) «بهزودی نشانههای خود را در کرانهها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بیتردید او حق است ... .»
سخنان حکیمانه نتیجه تأمل، تفکر و تعقل عمیق درباره مسائل زندگی، انسان و جهان است و همه این امور بارها در قرآن سفارش شدهاند:
﴿اِعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ یُحْیِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قَدْ بَیَّنّٰا لَکُمُ اَلْآیٰاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ﴾؛ (۵) «بدانید که خدا زمین را پس از مردگیاش زنده میکند. همانا ما نشانهها را برای شما بیان کردیم تا بیندیشید.»
یکی دیگر از سرچشمههای حکمت، تجربههای زندگی، چه موفقیتها و چه شکستها است. افرادی که با چالشهای مختلف روبهرو شدهاند و از آنها درس گرفتهاند، معمولاً دید عمیقتری به مسائل پیدا میکنند. البته لازم نیست آدمی همهچیز را حتماً خودش تجربه کند، بلکه میتواند از تجربیات دیگران پند بگیرد و اشتباهات آنان را تکرار نکند:
﴿قُلْ سِیرُوا فِی اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ اَلْخَلْقَ ثُمَّ اَللّٰهُ یُنْشِئُ اَلنَّشْأَهَ اَلْآخِرَهَ إِنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ﴾؛ (۶) «بگو: در زمین بگردید پس با تأمل بنگرید که چگونه مخلوقات را آفرید، سپس خدا جهان آخرت را ایجاد میکند؛ زیرا خدا بر هر کاری تواناست.»
سخنان حکیمانه معمولاً ریشه در ارزشهای انسانی مانند عدالت، حقیقت و معنویت دارند. این ارزشها به سخنان افراد وزن و اعتبار میبخشند و همه این امور در قرآن بارها مورد تأکید قرار گرفتهاند. طبیعی است که خواننده قرآن وقتی به این توصیهها عمل کند، نهتنها حکیم و خردمند میشود، بلکه خودش منشأ صدور سخنان حکیمانه و پندآموز خواهد شد.
نتیجهگیری:
اولاً نباید گمان کرد هر سخن زیبا و جذابی لزوماً درست و حکیمانه است؛ ثانیاً بسیاری از حکمتهایی که گمان میشود در قرآن نیامدهاند در قرآن به شکلی دیگر یا با زبانی متفاوت وجود دارند؛ ثالثاً قرآن به بیان پند و حکمت اکتفا نکرده و بهگونهای نازل شده که خوانندگانش با عمل به آموزههای آن، خودشان حکیم و منشأ سخنان حکیمانه میشوند.
پینوشتها:
۱. ...وَ نَزَّلْنٰا عَلَیْکَ اَلْکِتٰابَ تِبْیٰاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَهً وَ بُشْریٰ لِلْمُسْلِمِینَ ﴿النحل، ۸۹﴾؛ «... و این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت و مژدهای برای تسلیمشدگان [به فرمانهای خدا] ست.»
۲. شَهْرُ رَمَضٰانَ اَلَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ اَلْقُرْآنُ هُدیً لِلنّٰاسِ وَ بَیِّنٰاتٍ مِنَ اَلْهُدیٰ وَ اَلْفُرْقٰانِ ... ﴿البقره، ۱۸۵﴾؛ «[این است] ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده، قرآنی که سراسرش هدایتگر مردم است و دارای دلایلی روشن و آشکار از هدایت میباشد و مایه جدایی [حق از باطل] است ... .»
۳. سوره جمعه، آیه ۲.
۴. سوره فصلت، آیه ۵۳.
۵. سوره حدید، آیه ۱۷.
۶. سوره عنکبوت، آیه ۲۰.
نظر شما