با افراد دروغگو چطور برخورد کنم؟

یکی از نزدیکانم خیلی دروغ میگوید! چگونه با ایشان رفتار کنم؟ (شیوه مواجهه با فرد دروغگو)
مباحث اخلاقی و معنوی، هم در جهت تثبیت و هم در جهت انحراف، اموری زمانبر هستند؛ بهعنوانمثال، نمیتوان گفت کسی یکشبه دروغگو شده و یا یکشبه دست از دروغ برمیدارد. امور متعددی در مسیر زندگی انسان میتواند بهتدریج بر کمیت و کیفیت فضائل و رذائل اخلاقی در وجود انسانها اثر بگذارد. در نگاه دین، انسان نمیتواند نسبت به عملکرد و رفتار دیگران بیتفاوت باشد. این مسئولیت عظیم نسبت به همة افراد جامعه موضوعیت دارد و در رابطه با افراد نزدیک، دوست، آشنا، فامیل و مخصوصاً اعضای خانواده از درجة اهمیت بیشتری برخوردار است.
همة ما، بهعنوان مسلمان، موظف هستیم تا یکدیگر را امربهمعروف و نهیازمنکر نماییم. در این مسئله باید همچون پزشکی ماهر در ابتدا به دنبال بررسی علتها باشیم و پس از کشف علل بیماری، جهت درمان آن اقدام نماییم. قرآن میفرماید:
«مردان وزنان باایمان، ولی (و یارویاور) یکدیگرند؛ امربهمعروف و نهیازمنکر میکنند.»(۱)
دررابطهبا ضرورت امربهمعروف و نهیازمنکر در روایت آمده است:
«برای چشم باایمانی که عصیان خداوند را میبیند، روا نیست آن چشم به هم خورَد تا اینکه وضعیت را تغییر دهد.»(۲)
شیوههای مواجهه با فرد دروغگو
۱. شروع تغییر از خود
ما نمیتوانیم در وهلة اول رفتار دیگران را تغییر دهیم؛ بلکه باید در تلاش باشیم تا خودمان بهترین رفتارها را داشته باشیم تا به برکت رفتارهای خوب ما، دیگران نیز اثر مثبت بپذیرند؛ پس تذکردادنهای مداوم، جروبحث کردن در رابطه با دروغ و غر زدنهای پیوسته، نمیتواند نتیجة خوبی به بار آورد. شما باید به میزان پایبندی خود به صداقت، دقت کنید و حواستان باشد که این پایبندی شعارگونه نباشد؛ بلکه حقیقتاً اهل عمل باشید تا نزدیکانتان از دیدن عمل شما، به این امور ترغیب گردند؛ اما اگر سهلانگاری، ولو به میزان محدود، در رفتار خود شما هم دیده شود، اطرافیان انگیزهای برای تغییر نخواهند داشت.
۲. پیدا کردن ریشهها
گاهی دروغ گفتن افراد به دلیل ضعف مبانی اعتقادی آنها است؛ بنابراین شما باید از طریق پیشنهاد گفتگو با کارشناسان دینی به ایشان، برای تقویت زیربناهای اعتقادی او بکوشید و بدین ترتیب دیدگاه اعتقادی او را تقویت کنید. گاهی عمل انسان ناشی از جهل و غفلتش نسبت به عوارض مثبت یا منفی آن عمل است. به همین دلیل بهتر است در گفتگوهای روزانه به شکل مستمر، اما به میزان کم، گهگاه از فواید و برکات صداقت و تأثیرات بد دروغگویی بر زندگی با ایشان صحبت کنید. برخی از افراد بدین دلیل دروغ میگویند که از برخورد دیگران بهوقت صداقت، احساس ناامنی میکنند. در واقع این افراد وقتی راست گفتهاند، مجبور شدهاند به دیگران حساب پس بدهند و احتمالاً با برخوردهای چکشی بقیه روبرو شدهاند؛ به همین دلیل برای فرار از این واکنشها به دروغگویی رو میآورند. ازاینرو، بر اطرافیان و مخصوصاً والدین لازم است تا هنگام مواجهشدن با صداقت فرزندان، بهگونهای برخورد نکنند که آنها را از راست گفتن پشیمان سازند.
۳. نهی غیرمستقیم
نهیازمنکر خویش را غیرمستقیم انجام دهید، تا قبح این گناه ریخته نشود. ارسال کلیپ، پیامک، تبیین حکم شرعی مسئله، محتوای سخنرانی، معرفی کتاب و... در رابطه با گناه مزبور، میتواند در تغییر رویة ایشان مؤثر باشد. پس بهتر است غیرمستقیم سطح آگاهی ایشان را نسبت به عواقب اینگونه رفتارها بالا ببرید. یقین داشته باشید که تذکر شما در درازمدت انشاءالله جواب خواهد داد. قرآن میفرماید:
«و پیوسته تذکّر ده، زیرا تذکّر مؤمنان را سود میبخشد».(۳)
۴. نقش اعجازگونة محبت
با بذل محبت به ایشان و درک شرایطشان سعی کنید او را از محبت غنی نمایید. خریدن هدیه برای ایشان، اطمیناندادن به او نسبت به اینکه حامی او در همة شرایط هستید، دفاع از او در امور قابلدفاع، در خانواده و... میتواند منجر به تقویت رابطة عاطفی شما با ایشان گردد. وقتی رابطهها عمیق شود، تبعیت نیز بیشتر خواهد بود و اگر تذکر بدهید حرفشنوی ایشان افزونتر خواهد گشت. با رفتار خوبتان به او اطمینان دهید که تکیهگاه خوبی برای او هستید. تقویت بستر گفتگوی کلامی بین اعضای خانواده و نزدیکان میتواند منجر به تقویت رابطة عاطفی شود. مطمئن باشید محبتورزی اثری اعجازگونه دارد. شما با ابزار محبت و بهدور از تنش و تشنج میتوانید ایشان را متقاعد کنید تا به صداقت رو بیاورند. مراقب باشید در این مسیر دچار افشاگری، بردن آبروی ایشان، سرزنش و رسوا کردن ایشان مقابل دیگران نگردید.
۵. حذف عوامل محیطی
شاید عوامل محیطی و یا دوستان و اطرافیان منجر به تشویق و ترغیب ایشان به دروغگویی شدهاند. تأثیر اطرافیان و ارتباط با آنان را در اثرپذیری انسان نمیتوان نادیده گرفت؛ بنابراین برای دعوت ایشان به صداقت باید در صورت امکان عوامل محیطی را مدیریت و یا حذف کرد. اگر دوستان مشترکی دارید یا در بین فامیل افراد مؤمن و متعهدی هستند میتوانید به بهانههای مختلف زمینة دیدار و رفتوآمد با آنها را فراهم نمایید تا بهواسطة این معاشرتها او نیز تأثیر پذیرد.
۶. بهرهبردن از واسطهها
از واسطههایی که روی ایشان تأثیرگذار هستند استفاده نمایید. مثلاً اگر حرفشنوی ایشان از بزرگترها زیاد است، میتوانید محرمانه این موضوع را با آنها مطرح کنید و از آنها درخواست کنید تا غیرمستقیم، به ایشان تذکر دهند.
۷. تمرکز بر رفتارهای خوب
یکی از اموری که میتواند در عدمرغبت افراد به انجام کارهای خوب اثرگذار باشد، این است که کارهای نیک و شایستة آنها و ویژگیهای مثبتی که دارند دیده نمیشود. گاهی افراد برای استمرار کار نیک نیازمند تشویقاند؛ بنابراین سایر ویژگیهای مثبت ایشان را برجسته کرده و از این طریق زمینه را برای تشویق ایشان به صداقت فراهم آورید.
۸. ایجاد اعتمادبهنفس
برخی از افراد نیز به دلیل عدم اعتمادبهنفس و یا کمبودهایی که داشتهاند برای جلبتوجه و دریافت منفعت و پاداش مادی و معنوی دروغ میگویند. در برخورد با این افراد نیز لازم است، ضمن توجه به نیازهای آنها، رفتارهای شایسته و صفات نیک آنها را نیز پررنگ نماییم تا از این طریق دیده شوند.
۹. پرهیز از تجسس
لزومی ندارد دائماً به دنبال تجسس در امور شخصی او باشید و یا دائم دروغهایش را به رخ او بکشید، گاهی لازم است تغافل کرده و از تجسس و پیگیری دروغها اجتناب کنید. یادتان باشد هدف از برخورد با فرد دروغگو اصلاح اوست و نه تحقیر یا انتقام.
۱۰. مدیریت ارتباط
اگر کمشدن ارتباط یا حتی قطع موقت ارتباط امکانپذیر باشد، گاهی برای تلنگر و بعد از نتیجهنگرفتن از تذکرات میتوان روابط را محدود کرد.
نکته:
از دعا و توسل به اهلبیت علیهمالسلام هرگز غافل نشوید. چراکه ما موظف شدهایم تا خواستههای مادی و معنوی خویش را با تمسک به این ذوات نورانی از خداوند طلب نماییم.
نتیجهگیری:
تبیین قبح دروغگویی و تشریح عواقب و آثار مادی و معنوی آن میتواند بر تغییر رویة شخص دروغگو اثرگذار باشد. عدهای نیز فقط با محبت دیدن تغییر میکنند؛ بر شما لازم است تا متناسب با نوع شخصیت او از روش مناسب استفاده کنید. در هیچیک از مراحل ارشاد و راهنمایی از برخورد نیک و احترام نهادن دور نشوید. علاوه بر این، تبلیغ عملی داشته باشید و خودتان پایبند به صداقت باشید. هنگامی که با دروغگویی افراد مواجه میشوید آرامش خود را حفظ کرده و از واکنشهای هیجانی، همچون خشم و عصبانیت، پرهیز کنید. گاهی هم لازم است به طور صریح با شخص دروغگو گفتگو کرده و در مورد علت دروغهایش از او سؤال کنید.
