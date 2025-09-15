دعا نویسی و پیامدهای مراجعه به دعا نویس

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: آیا مراجعه به دعانویس موکلدار و همچنین جادوگر، آثار منفی اخلاقی و معنوی دارد؟
همیشه باورهایی مانند دعانویسی، سحر، جادو، طلسم و دعانویسی در بین مردم وجود دارد. بسیاری از مردم برای حل مشکلاتشان بهجای ریشهیابی مشکلات و یافتن راهحل منطقی و علمی به دنبال حل موضوعات از طریق سحر و طلسم و شبیه آن هستند. باید دانست که اکثراً این باورها پایه و اساس عقلی، علمی و دینی ندارد؛ اما برای دانستن وضعیت دعانویسی و جادوگری و طلسم در اسلام و اثرات منفیاش توجهتان را به نکاتی جلب میکنیم.
۱. تأثیر دعا و سحر و طلسم
تأثیر دعا و سحر و طلسم در معارف دینی آمده است. اگرچه اصلش واقعیت دارد، ولی حقیقت آن در دسترس مردم و شیادان نیست. از بررسی حدود ۵۱ مورد کلمه سحر و مشتقّات آن در قرآن به این نتیجه میرسیم که سحر ازنظر قرآن به دو بخش تقسیم میشود:
الف: بخشی از سحر، فریفتن و تردستی و شعبدهبازی و چشمبندی است و حقیقتی ندارد! قرآن میفرماید: ریسمانها و عصاهای جادوگران زمان موسی علیهالسلام در اثر سحر خیال میشد که حرکت میکنند(۱). همچنین آمده است: هنگامیکه ریسمانها را انداختند، چشمهای مردم را سحر کردند و آنان را ارعاب کردند. (۲) از این آیات استفاده میشود که بخشی از سحر حقیقتی ندارد و اثری نمیگذارد، بلکه نوعی تردستی و چشمبندی است و واقعیت ندارد.
ب: بخشی از سحر اثر میگذارد، مانند داستان هاروت و ماروت که قرآن میفرماید: سحرهایی را به مردم میآموختند، ولی آنان که سحر را فرامیگرفتند، بین مرد و زنش جدایی میانداختند و... نیز چیزهایی میآموختند که به آنان ضرر میرساند و نفعی نمیبخشید. (۳)
۲. دعانویس و مراجعه او
در مورد دعانویسها، باید دانست که بسیاری از این افراد شیادانی هستند که از عقاید مردم، سوءاستفاده میکنند؛ بنابراین باید در برخورد با آنان هشیار بود. برای دعا به درگاه خداوند نیازی بهواسطه و دعانویس نیست، بلکه هر کس میتواند برای رفع مشکلات خود به درگاه او عرض حاجت نماید و از اعمال نیک برای تقرب به درگاه خداوند بهره ببرد؛ بنابراین انجام کارهایی مانند مراجعه به افراد برای گرفتن دعا و دعانویسی برای رفع مشکلات، منشأ دینی و روایی ندارد و اگر هم برفرض موردی جواب دهد ممکن است تصادفی باشد و اثرِ حاصل، مربوط به عامل دیگری بوده است نه انجام این عمل و مانند آن؛ بنابراین اصلاً معلوم نیست مشکلاتی که برای مردم پیش میآید یا حتی حل آنها مستند به کارهای آنها یا دعاها و سحر و طلسمهای آنها باشد. غالباً مراجعه به دعانویس، از طرف کسانی صورت میگیرد که معمولاً نتوانستهاند برای گرفتاری خود چارهجویی کنند و یا به دعای خود اعتمادی ندارند و فکر میکنند اگر به آنها رجوع کنند، مشکلشان حل خواهد شد. چهبسا به دلیل اعتمادی که به آنها دارند، حالت تلقین به نفس در افراد ایجاد میشود و با این روحیه قدرت و تسلط بر مشکل خود پیدا نمایند و بهتدریج آن را حل کنند؛ اما در هیچ کتاب و به نظر هیچ مرجعی دینی، رجوع به دعانویس توصیه نشده است، بلکه همه افراد تشویق شدهاند خودشان دست به دعا بردارند و از خدا کمک بخواهند. در اسلام از یادگیری سحر و انجام دادن اعمال سحر و جادوگری بهشدت منع شده است. رسول خدا صلیاللهعلیهوآله فرموده است:
«کسی که نزد ساحر یا کاهن یا دروغگویی برود درحالیکه آنچه را که میگویند، تصدیقکننده باشد به تمام کتابهای آسمانی که خدا فرستاده کافر شده است».(۴)
۳. آثار منفی سحر و طلسم و جادو
اما آثار منفی سحر و طلسم و جادو چیست؟ مراجعه به دعانویس و جادوگر بهمرور تأثیرات منفی در زندگی و معنویت و ایمان افراد میگذارد که به برخی اشاره میکنیم:
- کم شدن ایمان به خالق:
با یقین پیدا کردن به مقولهی دعانویسی و با توجه به اینکه امیدتان بعد از گرفتن دعا به غیر خالق میشود باعث کم شدن ایمان شما میشود. همانطورکه بالا اشاره شد استفاده از سحر و جادو حرام است و حرام و معصیت، تاریکی است و قلب را سیاه میکند و کمکم با این گناه، ایمان انسان کمتر میشود.
- نداشتن هدف در زندگی و دوری از موفقیت:
زمانی که شما تحقق خواستههای خود را از طریق گرفتن دعا بدانید، تلاشکردن را بیفایده میدانید و هیجان خود را در زندگی از دست میدهید. این بزرگترین صدمه و آفت است که انسان بهجای کار و تلاش از راههای به خیال خود ماورایی و بدون زحمت بخواهد پیشرفتی کند. این روحیه تلاش و منطق و کار را از انسان میگیرد و کمکم جلوی بسیاری از موفقیتها از انسان گرفته میشود.
- دعانویسی به ضرر دیگران برای دشمنی یا حسادت:
وقتی فردی تصور کند میتواند با دعا پیشرفت کند کمکم به فکر این میافتد که به دشمنان واقعی یا خیالیاش یا کسانی که به آنها حسد میورزد نیز با دعانویسی و سحر و جادو ضرر بزند. اوج سقوط انسانها در این مرحله است که هم مرتکب گناه سحر و جادو شده و هم حقالناس به گردنشان میافتد. البته این کید و حیلهها و سحر و جادوها معلوم نیست اثری بر ضرر کسی داشته باشد و در غالب اوقات ندارد؛ ولی چون دعانویسی اعتیاد دارد، زمانی که شما برحسب اتفاق و به هر نحوی از گرفتن دعا تأثیر میگیرید و توهم این را دارید که دعا گرفتهشده برای شما کار میکند، به فکر ضرر به افراد هم از این طریق میافتید و این اوج سقوط معنوی انسانهاست.
- عدم آرامش در زندگی:
اینکه انسان امیدی غیر از خالقتان داشته باشد و خود را تسلیم یکتکه کاغذ کند، این امر چون برخلاف فطرت است، ممکن است باعث افسردگی و ناخوشی احوالات شود و نمیگذارد آرامش را در زندگی خود تجربه کند.
نتیجهگیری
سحر، جادو و طلسم از گناهان بزرگ است که در مورد آن در منابع دینی مستندات زیادی وجود دارد. سحر و جادو اگرچه وجود دارد، ولی دعانویسی و سحر و طلسمی که امروزه از سوی دعانویسان ترویج میشود بیشتر کلاهبرداری و روشی برای درآمد و فریب مردم است. در غالب اوقات توهم است؛ اما در مورد آثار منفی جادو و دعانویسی باید بگوییم کم شدن ایمان به خدا و تاریکی قلب به خاطر استفاده از این گناه، نداشتن هدف در زندگی و دور شدن از حس مسئولیتپذیری و کار و تلاش، ایجاد زمینه برای ضرر زدن به دیگران که اوج سقوط انسانهاست و عدم آرامش در زندگی و ایجاد زمینه افسردگی از آثار منفی استفاده از دعانویسی و سحر و جادوست.
پینوشتها:
۱. سوره طه، آیه ۶۶
۲. سوره اعراف، آیه ۱۱۶
۳. سوره بقره، آیه ۱۰۲
۴. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۳۰۸
