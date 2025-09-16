سبک زندگی خانوادگی پیامبر (ص)

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله عالیترین سرمشق اخلاقی برای دنیای بشریت است. چرا که الگو بودنِ خُلق عظیم نبوی، که عامل عمدة نفوذ و محبوبیت ایشان در بین امّت و علت اساسی موفقیت ایشان در نشر دین بوده، بارها مورد تمجید کتاب آسمانی قرار گرفته است و خداوند او را به داشتن خلق عظیم ستوده است: «قطعاً تو را خلق و خویی والاست.»(۱) ازاینرو، پرداختن به سیره عملی و روشهای اخلاقی پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، که جنبه اسوه دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در ادامه مروری بر نمونههایی از خُلق و خوی پیامبر در مسائل خانوادگی را اشاره میکنیم.
۱. همدلی و وقت گذاشتن برای خانواده
اگر خانواده را مجموعه کوچکی بهشمار آوریم که رفتار زن و شوهر و فرزندان با یکدیگر، آن را صفا میبخشد و همدلی میان افراد، آن را قوام و استحکام میدهد، نمونه این رفتار در خانه رسول خدا صلیاللهعلیهوآله دیده میشود. پیامبر در خانه که بود، از هر نوع غذایی که فراهم میکردند میخورد و از آنچه خدا حلال کرده است همراه خانواده و خدمتکاران تناول میکرد و هرگز از غذایی بدگویی و مذمت نمیکرد. سرسفره با خانواده مینشست و غذا میخورد، مگر آنکه مهمانی وارد شود که آنگاه همراه مهمان غذا میخورد. (۲) از مصادیق همدلی این بوده که وقتی را برای خانواده اختصاص میداد. پیامبر وقتی داخل خانه بود، وقت و زمان خویش را سه بخش میکرد و غیر از وقت خاص برای خدا و عبادت و برای کارهای شخصی خویش، بخشی را هم مخصوص خانواده میکرد. (۳) این مدل همراهی و همدلی با خانواده باعث جلب محبت میشود و مرد یا زن نباید طوری برنامهریزی کنند که هیچ زمانی برای با هم بودن و لذت بردن و نشاط و شادی با فرزندان نداشته باشند.
۲. همکاری و کمک در کارهای خانه
گرچه غالباً، کارهای بیرون خانه با مرد است و کارهای داخل خانه را زن برعهده میگیرد؛ ولی همکاری با همسر و افراد خانواده در امور مربوط به داخل خانه، کانون خانواده را گرمتر میسازد، محبت همسر را میافزاید و از سختی کار در خانه کم میکند. پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله همیشه در کار خانه در اوج مشغولیت، فعال بود. در منابع چنین گزارش شده که حضرت علاوه بر آنکه به دوختن و وصله زدن کفش و لباس خویش مشغول میشد، در را باز میکرد، گوسفند را میدوشید، زانوی شتر را میبست و شیر آن را میدوشید، اگر خادم خانه خسته میشد، در آسیاب کردن گندم به او کمک میکرد و آب و ظرف وضوی خود را خودش مهیا میکرد تا هنگام برخاستن برای تهجّد شبانه برای کسی زحمت نباشد. (۴) در نقل دیگری چنین آمده است:
«در کارهای خانواده به آنان خدمت میکرد و با دست خود گوشت خرد میکرد.»(۵)
۳. خوب همسرداری کردن
مهربانی، احترام، خوشرفتاری، حقشناسی، همکاری و وفا نسبت به همسر و همراهی در غم و شادی و راحت و رنج او، از نشانههای خوب همسرداری کردن است و تحمل مشکلات و تندیها و بدخُلقیها و صبوری بر ناملایمات و جفا، نشانهای دیگر از حسن همسرداری است. پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله میفرمود:
«آگاه باشید، بهترین شما کسی است که نسبت به همسرانش بهتر باشد و من بهترین شما نسبت به همسرانم هستم.»(۶)
وفاداری به همسر، یعنی خوبیها و خدمات و زحمات همسر را مد نظر داشتن و حتی پس از مرگ هم فراموش نکردن. وفاداری پیامبر به حضرت خدیجه، مثالزدنی است. روزی پیامبر به یاد خدیجه افتاد و فرمود:
«کجاست مثل خدیجه!؟ وقتی که مردم تکذیبم کردند، او مرا تصدیق کرد و با مالَش مرا بر دین خدا یاری کرد.»(۷)
۴. شادابی و نشاط
یکی از نیازهای اساسی و طبیعی انسان، شادی و سرور است. تجربه نشان داده که انسان با چند لحظه تفریح، شادی و سرگرمی سالم، نشاط و انرژی لازم را بازیافته و تواناییهای او برای ادامه زندگی تجدید میشود. در فرهنگ دینی «شادکردن دیگران» از خصلتهای نیک و پسندیده به حساب آمده و دارای پاداش معنوی است. بدون شک، شاد کردن اعضای خانواده، بهویژه همسر که شریک زندگی انسان است، بیش از شاد کردن دیگران پاداش معنوی خواهد داشت. پیشوایان دینی، بهویژه پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، به این امر توجه داشته و همواره در محیط خانه برای رفع خستگی روحی و روانی همسران خود، برنامههای تفریحی و نشاطانگیزی داشتند. چنان که در این رابطه در برخی کتب تاریخی آمده است:
«پیامبر صلیاللهعلیهوآله و سلم شادترین خوشروترین مردم با همسرانش بود».(۸)
۵. آموزش آداب و معارف اسلامی به خانواده
یکی دیگر از روشهای رفتاری رسول اکرم در رابطه با همسران و اهل خانواده، یاد دادن آداب اسلامی به آنان است. امام صادق علیهالسلام میفرماید:
«ابن مکتوم اذن ورود بر پیامبر را خواست در حالی که عایشه و حفصه، همسران آن حضرت در نزد او بودند. پیامبر به آنان فرمود: بلند شوید و وارد خانههایتان شوید. آن دو عرض کردند: ای رسول خدا! ابن مکتوم نابیناست. پیامبر فرمود: اگر او شما را نمیبیند، شما دو تا که او را میبینید.»(۹)
پیامبراکرم با این برخورد، یکی از آداب مهم اسلامی را در روابط زن و مرد نامحرم آموزش داد؛ یعنی همانطور که نگاه مرد نامحرم به زن نامحرم جایز نیست، نگاه زن نامحرم به مرد نامحرم نیز جایز نیست، بنابراین باید زنان از هر دو جهت مواظبت کنند.
۶. ابراز علاقه و نشان دادن توجه به همسر
پیامبراکرم صلیاللهعلیهوآله و سلم به همسران خود علاقهمند بوده و به آنها توجه داشت و علاقهمندی و محبت خود را در عمل به آنان نشان میداد؛ چنان که فرمود:
«مؤمنترین مردم، کسانی هستند که با خانواده خود خوشخلقتر باشند و بیشتر از همه به آنان لطف و محبت کنند و من بیشتر از شما به خانوادهام لطف و مهربانی میکنم.»(۱۰)
ابراز عشق به همسر توصیه شده است. پیامبر فرمود:
«اگر مردی به همسرش بگوید دوستت دارم هیچ وقت از قلب زن فراموش نمیشود.»(۱۱)
۷. نظافت و آراستگی در منظر خانواده و همسر
یکی دیگر از روشهای رفتاری رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله در ارتباط با همسرانش، آراستگی و نظافت برای آنهاست. نظافت و زینت و تمیزی لباس و بدن، باعث محبت و علاقه همسر شده و زمینه را برای آرامش ایشان فراهم میکند. نقطه مقابل آن، یعنی توجه نکردن به نظافت لباس و بدن، باعث دلزدگی و تنفر زن و شوهر از یکدیگر گردیده و ناسازگاری آنان را افزایش میدهد. پیامبراکرم صلیاللهعلیهوآله به این امر توصیه کرده و به فلسفه آن نیز اشاره میکند:
«لباسهای خود را بشویید و موهای خود را کم کنید. مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید، پس به درستی که بنیاسرائیل چنین نکردند و در نتیجه، زنان آنها آلوده به زنا شدند.»(۱۲)
موارد زیاد دیگری میتوان ذکر کرد که از اخلاق والای پیامبر صلیاللهعلیهوآله بوده و باید از راه مطالعه کتابهای سیره و اخلاق پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله پیگیری شود.
نتیجهگیری:
اخلاق نبوی به توصیه قرآن بالاترین اخلاقها است و باید الگوی همه مسلمانان باشد. در موضوع سیره اخلاقی پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در خانواده میتوان به ویژگیهای ذیل اشاره کرد: همدلی و وقت گذاشت برای خانواده، همکاری در امور خانه، خوب همسرداری کردن، شادی و نشاط، آموزش آداب و معارف اسلامی به خانواده، ابراز علاقه به خانواده و همسر، نظافت و آراستگی در خانه و ... اگر کسی این موارد را رعایت کند هم از سیره اخلاقی پیامبر پیروی کرده و هم پیوندهای خانوادگی را قویتر کرده است.
