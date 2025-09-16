پس از امام حسن عسکری (ع)، چه کسی سرپرستی امام زمان (عج) را بر عهده گرفت؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: امام زمان عجل¬الله تعالی فرجه الشریف در نیمه شعبان سال ۲۵۶ یا ۲۵۵ ھ.ق. به دنیا آمد (۱) و پدرش امام حسن عسکری علیهالسلام در هشتم ربیعالاول سال ۲۶۰ ھ.ق. از دنیا رفت. (۲) بنابراین، امام زمان در هنگام شهادت پدر، چهار یا پنج سال و هفت ماه داشته است. به لحاظ کلامی، امام حتی در سنّ کودکی نیز نیازمند تعلیم و تربیت دیگران نیست؛ ولی به اقتضای بشر بودن، نیاز به شیردهی و مراقبت و خدمت دارد و تا وقتی کودک باشد، باید کسی متکفّل امور روزمره او بشود و این منافاتی با امداد الهی نسبت به او ندارد. (۳) ازاینرو، درباره امام زمان عجل¬الله تعالی فرجه الشریف نیز میتوان پرسید: بعد از شهادت پدرش، چه کسی متکفّل مراقبت از آن حضرت بوده است؟ دراینباره، چند احتمال قابلبررسی است:
۱ - مادر آن حضرت
گرچه برخی، از حیات مادر امام زمان عجل¬الله تعالی فرجه الشریف پس از شهادت پدرش سخن گفتهاند؛ (۴) اما در برخی روایات تصریحشده است که آن بانوی گرامی قبل از شهادت امام حسن عسکری از دنیا رفته بود. (۵) پس در قید حیات نبود که متکفّل امور فرزندش شود؛
بنابراین، زنی به نام «صقیل» که در هنگام شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام زنده بوده و برخی از او بهعنوان مادر امام زمان نامبردهاند، (۶) مادر امام زمان نبوده؛ هرچند بعید نیست که قبل از شهادت امام عسکری، گاهی به پرستاری از فرزند ایشان گماشته شده باشد؛ چنانکه در روایت ابوسهل از عقید خادم، آمده است که وقتی امام عسکری فرزندش را فراخواند، صقیل دست او را گرفت و نزد پدر آورد. (۷) از مضمون روایت ابوالادیان هم پیدا است که صقیل، خادم امام عسکری بوده و برای رد گم کردن و حفظ جان امام زمان عجل¬الله تعالی فرجه الشریف، ادعای بارداری کرد و او را تا مدتها در خانه معتمد عباسی تحت نظر گرفتند. (۸)
۲ - مادربزرگ آن حضرت
حُدَیْثه یا سُوسَن، (۹) مکنّا به «ام الحسن»، مادر امام حسن عسکری علیهالسلام بود که بعد از شهادت ایشان، به این اعتبار که مادربزرگ امام زمان بود، از ایشان بهعنوان «جدّه» یاد میشد. در گزارش احمد بن عبیدالله بن خاقان تصریحشده است که مادر امام حسن عسکری علیه¬السلام خود را وصی آن حضرت معرفی میکرد. (۱۰)
نیز بنا به روایت احمد بن ابراهیم از جناب حکیمه دختر امام جواد علیهماالسلام، وی وصی ظاهری امام حسن عسکری علیهالسلام بوده و شیعیان به ایشان مراجعه میکردند. (۱۱) پس بعید نیست که ایشان، متکفّل نوه خویش حجه بن الحسن عجل¬الله تعالی فرجه الشریف نیز بوده باشد.
برخی از تاریخپژوهان معاصر، با توجه به برخی اشارات موجود در روایات مربوط به تولد حضرت مهدی عجل¬الله تعالی فرجه الشریف، چنین استنباط کردهاند که آن حضرت پس از تولّد، بهمنظور مخفی ماندن از چشم دشمنان، به مدینه برده شده است. (۱۲) اگر این حدس درست باشد، بعید نیست که بگوییم آن حضرت در مدینه نزد مادربزرگ خویش بوده است. مؤیّد این احتمال این است که آن بانو هنگام تولّد حضرت مهدی حضور نداشته و امام عسکری با نامه خبر ولادت فرزندش را به مادر خویش داده است. (۱۳)
در حوادث مربوط به شهادت و تشییع و تدفین امام عسکری هم نامی از وی نیست و احتمالاً در آن زمان در مدینه بوده است.
۳ - مراقبانی از عالم غیب!
بعید نیست که نگهداری از امام زمان عجل¬الله تعالی فرجه الشریف امری خارقالعاده و معجزهآسا بوده باشد؛ کما اینکه مخفی ماندن ولادت آن حضرت نیز تا حدودی معجزهآسا بوده است. چنانکه طبق روایتی، در مادر آن حضرت تا لحظاتی قبل از ولادت، آثار حمل به چشم نمیخورده است (۱۴) و همین نیز باعث شد مأموران حکومتی که برای گزارش ولادت فرزندی از امام عسکری به خانه ایشان رفتوآمد داشتند، متوجه بارداری همسر امام نشوند.
حکیمه خاتون عمّه امام عسکری که شاهد ولادت حضرت مهدی عجل¬الله تعالی فرجه الشریف بوده، میگوید: فردای آن روز، باز به خانه برادرزادهام آمدم، امّا آن کودک را ندیدم. وقتی سراغ او را از برادرزادهام گرفتم، فرمود: «او را به همان کسی سپردیم که مادر موسی فرزندش را به او سپرد». (۱۵) این جمله، آشکارا دلالت بر این دارد که مراقبت از حضرت مهدی عجل¬الله تعالی فرجه الشریف، امری خارقالعاده و غیرعادی بوده است.
مؤیّد این احتمال، چندین روایت است که نشان میدهند فرشتگان الهی از همان دوران شیرخوارگی، در کنار حضرت مهدی بودند، او را با خود میبردند و برای شیر خوردن یا ملاقات با پدر، بازمیآوردند. در روایتی که شیخ صدوق نقل کرده، از زبان حکیمه آمده است: ابو محمد (امام حسن عسکری) حضرت مهدی عجل¬الله تعالی فرجه الشریف را به من داد و فرمود: «او را نزد مادرش ببر تا بدو شیر بدهد. آنگاه نزد من بازگردان». او را به مادرش رسانیدم و بدو شیر داد و سپس او را به ابو محمد برگرداندم درحالیکه پرندگان بر بالای سرش در پرواز بودند.
ابو محمد به یکی از آن پرندگان بانگ زد: «او را برگیر و نگاهدار و هر چهل روز یکبار به نزد ما بازگردان». آن پرنده کودک را برگرفت و به آسمان برد و پرندگان دیگر نیز به دنبال او بودند. در آن حال شنیدم که ابو محمد میگوید: «تو را به خدایی سپردم که مادر موسی، موسی را به او سپرد».
در این هنگام نرگس (مادر امام زمان) گریست و امام بدو فرمود: «ناراحت نباش که بر او، شیر خوردن جز از سینه تو حرام است و بهزودی نزد تو بازمیگردد؛ همانگونه که موسی به مادرش بازگردانیده شد». امام سپس به این سخن خداوند متعال استناد کرد که: ﴿فَرَدَدْناهُ إِلی أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ﴾؛ (۱۶) پس او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمش [بدو] روشن شود و غم نخورد.
حکیمه میگوید: از امام عسکری پرسیدم: «این پرنده چه بود!؟». فرمود: «این روحالقدس است که بر امامان گماشته شده است؛ آنان را موفّق و مسدّد میدارد و به آنها علم میآموزد». (۱۷)
این مراقبت خارقالعاده، اختصاص به زمان حیات امام حسن عسکری علیهالسلام نداشته و پس از شهادت ایشان نیز جاری بوده است. چنانکه طبق روایتی دیگر، وقتی حکیمه دوست داشت فرزند امام حسن عسکری را ببیند و او را نیافت، امام به او فرمود: «ای عمه! او در سایه و پناه خدا و در پس پرده غیبت الهی است تا آنگاهکه اجازه ظهورش را بدهد.
هنگامیکه خداوند مرا پنهان کرد و جانم را گرفت و دیدی که پیروانم دچار اختلاف شدهاند، معتمدان آنان را آگاه کن؛ اما [این خبر] باید نزد تو و ایشان پوشیده باشد که خداوند ولی خود را از خلقش پنهان و او را از دید بندگان ناپیدا مینماید و کسی او را نخواهد دید تا آنکه جبرئیل اسبش را [برای قیام و ظهور] پیشِ رویش آورد تا خداوند کاری را که حتماً میشود، به انجام رساند». (۱۸)
نتیجه:
خلاصه اینکه امام زمان عجل¬الله تعالی فرجه الشریف در چهار یا پنجسالگی، در حالی پدرش امام عسکری علیهالسلام را از دست داد که مادرش نیز در قید حیات نبود؛ اما از برخی روایات به دست میآید که نگهداری از آن حضرت، امری خارقالعاده و بر عهده فرشتگان الهی بوده است؛ هرچند ممکن است مادربزرگ ایشان (مادر امام عسکری) نیز بهحسب ظاهر، متکفّل ایشان بوده باشد و این دو، منافاتی با یکدیگر ندارند.
پینوشتها:
۱. مشهور، ولادت امام زمان عجل¬الله تعالی فرجه الشریف در سال ۲۵۵ ھ. است؛ ولی آقای یدالله مقدّسی، با دلایل متعددی، سال ۲۵۶ را سال ولادت آن حضرت دانسته و اقوال دیگر را نقد کرده است. ر. ک: مقدّسی، یدالله، باز پژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهمالسلام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اوّل، ۱۳۹۱ شمسی، ص ۵۵۵ ـ ۵۷۷.
۲. مقدّسی، یدالله، همان، ص ۵۵۰.
۳. چنانکه حضرت مریم سلامالله علیها در عین حال که تحت تکفّل حضرت زکریا بود، از نعمتها و خوراکیهای بهشتی نیز بهرهمند بود. ر. ک: سوره بقره (۲)، آیه ۳۷.
۴. نجاشی در ذیل نام محمد بن علی بن حمزه (از نوادگان حضرت ابوالفضل و از اصحاب امام هادی و اما عسکری) مینویسد: «و فی داره حصلت أم صاحب الأمر عجل¬الله تعالی فرجه الشریف بعد وفاه الحسن علیه السلام»؛ یعنی: «او همان کسی است که مادر امام زمان پس از درگذشت امام عسکری علیهالسلام در خانه او به سر برد»؛ نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ ھ.ق، ص ۳۴۷، ش ۹۳۸.
۵. شیخ صدوق از ابوعلی خیزرانی از کنیز امام حسن عسکری علیهالسلام نقل کرده است که آن حضرت به مادر حضرت مهدی عجل¬الله تعالی فرجه الشریف خبر داد بر خانوادهاش چه خواهد گذشت. او نیز از امام خواست دعا کند مرگش قبل از مرگ امام باشد. پس آن زن در زمان حیات امام حسن عسکری درگذشت. ر. ک: صدوق، محمد بن علی بن بابویه، کمالالدین و تمام النعمه، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۵ ھ.ق، ج ۲، ص ۴۳۱ (باب ۴۲، ح ۷)؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، قم، آل البیت، ۱۴۰۹ ق، ج ۳، ص ۲۰۴، ح ۳۴۱۱.
۶. برای نمونه، ر. ک: صدوق، کمالالدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۷۴، ح ۲۴ و به نقل از آن: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۹ ھ.ق، ج ۵۰، ص ۳۳۱. ص ۲۳۰.
۷. البته در این روایت آمده است: «اذ جائت امُّه صقیل فأخذت بیده و أخرجته إلی أبیه الحسن علیه السلام»؛ اما به قرینه دیگر روایات، میتوان او را پرستار امام دانست و نه مادر او. ر. ک: طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، قم، مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۱ ھ.ق، ص ۲۷۱ ـ ۲۷۱.
۸. شیخ صدوق، کمالالدین، ج ۲، ص ۴۷۵ ـ ۴۷۶. نیز ر. ک: جعفریان، رسول، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، انتشارات انصاریان، قم، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ ش، ص ۵۶۹.
۹. پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان، قم، مؤسسه امام صادق علیهالسلام،
چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۹ ش/ ۱۴۳۱ ق، ص ۶۱۶. برای ایشان نامهای دیگری نیز ذکرشده که از همه معروفتر «سمانه» است.
۱۰. «وَ ادَّعَتْ أُمُّهُ وَصِیَّتَه»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ ش، ج ۱، ص ۵۰۵
۱۱. احمد بن ابراهیم میگوید: از جناب حکیمه پرسیدم: «إِلَی مَنْ تَفْزَعُ الشِّیعَهُ؟». ایشان فرمود: «إِلَی الْجَدَّهِ أُمِ أَبِی مُحَمَّدٍ»؛ یعنی شیعیان به چه کسی پناه ببرند؟ فرمود: «به مادربزرگ که مادر ابو محمد است»؛ طوسی، الغیبه، ص ۲۳۰. این حدیث را مرحوم صدوق نیز دو بار در کمالالدین، ج ۲، ص ۵۰۱، ح ۲۷ و ص ۵۰۷، ادامه ح ۳۶ عیناً نقل کرده است.
۱۲. جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص ۵۶۶، به نقل از: جاسم حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص ۱۲۴.
۱۳. «کتب إلی امّه یُعلمُها بولاده القائم علیهالسلام». صدوق، کمال الدّین، ج ۲، ص ۱۷۸.
۱۴. ر. ک: شیخ عباس قمی، منتهی الامال، باب چهاردهم در تاریخ امام دوازدهم، بیان ولادت باسعادت حضرت صاحبالزمان عجل¬الله تعالی فرجه الشریف.
۱۵. شیخ طوسی، کتاب الغیبه، ص ۱۴۳.
۱۶. سوره قصص (۲۸)، آیه ۱۳.
۱۷. صدوق، کمالالدین، ج ۲، ص ۴۲۸ ـ ۴۲۹؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۱۳ ـ ۱۴.
۱۸. شیخ طوسی، الغیبه، ص ۲۳۷ (نقل در: محمدی ریشهری، محمد با همکاری محمدکاظم طباطبایی و جمعی از پژوهشگران، دانشنامه امام مهدی عجل¬الله تعالی فرجه الشریف بر پایه قرآن حدیث و تاریخ، فارسی _ عربی، مترجم: عبدالهادی مسعودی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، چاپ سوم، ۱۳۹۵ ھ.ش، ج ۲، ص ۲۲۶ و ۲۲۷).
نظر شما