فلسفه پوشش نبوی؛ سادگی، پاکیزگی و وقار

۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۴
منبع: تبیان
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله لباس‌های ساده، پاکیزه و متناسب می‌پوشیدند؛ نه برای تجمل، بلکه برای وقار و فروتنی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: گوشه ای از سادگی سیره نبوی را بخوانید.


عمامه و کلاه

عمامه: اغلب عمامه بر سر داشتند و آن را «تاج فرشتگان» و «تاج عرب» (۱)می‌نامیدند.

عمامۀ «سحاب» : همان عمامه‌ای که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بر سر امیرالمؤمنین علیه‌السلام نهادند؛ نشانه‌ای روشن از ولایت و عزت.

قَلَنْسُوَه و بُرْطُلَه: کلاه‌هایی برای حفاظت از سرما و گرما؛ گاه تنها استفاده می‌شد، گاه زیر عمامه (۲).


عبا و ردا

عبای پشمین و ساده: گاهی ردای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله زیرانداز نماز بود؛ کارکرد چندگانه یک وسیلۀ ساده (۳).

ردا: پوششی شبیه لباس احرام، بیشتر برای نماز جمعه و عیدین. حتی برای جمعه‌ها لباس ویژه داشتند تا بر قداست آن روز بیفزایند.


فلسفۀ پوشش نبوی

سادگی: لباس خشن و ارزان‌قیمت، نه برای تفاخر(۴) .

رنگ: سفید را توصیه می‌کردند و در کفن نیز سفارش آن را داشتند؛ سبز محبوبشان بود، اما از سرخ دوری می‌کردند (۵).

پاکیزگی: بر تمیزی و مرتب‌بودن لباس بسیار تأکید داشتند (۶).

اندازه مناسب: لباس تا قوزک یا میانه ساق؛ نه بلند و متکبرانه (۷).

سخاوت: هنگام پوشیدن لباس تازه، خدا را شکر می‌گفتند و قبلی را به نیازمند می‌بخشیدند.

