فلسفه پوشش نبوی؛ سادگی، پاکیزگی و وقار

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: گوشه ای از سادگی سیره نبوی را بخوانید.
عمامه و کلاه
عمامه: اغلب عمامه بر سر داشتند و آن را «تاج فرشتگان» و «تاج عرب» (۱)مینامیدند.
عمامۀ «سحاب» : همان عمامهای که پیامبر صلیاللهعلیهوآله بر سر امیرالمؤمنین علیهالسلام نهادند؛ نشانهای روشن از ولایت و عزت.
قَلَنْسُوَه و بُرْطُلَه: کلاههایی برای حفاظت از سرما و گرما؛ گاه تنها استفاده میشد، گاه زیر عمامه (۲).
عبا و ردا
عبای پشمین و ساده: گاهی ردای پیامبر صلیاللهعلیهوآله زیرانداز نماز بود؛ کارکرد چندگانه یک وسیلۀ ساده (۳).
ردا: پوششی شبیه لباس احرام، بیشتر برای نماز جمعه و عیدین. حتی برای جمعهها لباس ویژه داشتند تا بر قداست آن روز بیفزایند.
فلسفۀ پوشش نبوی
سادگی: لباس خشن و ارزانقیمت، نه برای تفاخر(۴) .
رنگ: سفید را توصیه میکردند و در کفن نیز سفارش آن را داشتند؛ سبز محبوبشان بود، اما از سرخ دوری میکردند (۵).
پاکیزگی: بر تمیزی و مرتببودن لباس بسیار تأکید داشتند (۶).
اندازه مناسب: لباس تا قوزک یا میانه ساق؛ نه بلند و متکبرانه (۷).
سخاوت: هنگام پوشیدن لباس تازه، خدا را شکر میگفتند و قبلی را به نیازمند میبخشیدند.
پینوشت:
۱- (وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۵۷)
۲- (بحارالانوار، ج ۶، ص ۱۵۵)
۳- (محجهالبیضاء، ج ۴، ص ۱۴۱)
۴- (سننالنبی، ص ۱۲۰)
۵- (سننالنبی، ص ۱۲۰)
۶- (مکارمالاخلاق، ص ۱۰۳)
۷- (سننالنبی، ص ۱۲۰)
نظر شما