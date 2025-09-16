شغل شما، عبادت روزانه شماست

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: فکر میکنی کار کردن فقط یه راه برای پول درآوردنه؟ نه! تو نگاه قرآن، کار یه عبادت اجتماعیه که هم اقتصادتو رونق میده، هم شخصیتتو رشد میده. بیا چند اصل مهمشو با هم ببینیم تا کارت همیشه پربرکت باشه!
۱. نیتتو خالص کن!
«وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ» (بینه/۵)
میدونی ارزشمندترین بخش کارت چیه؟ نه حقوقش، نه تشویق بقیه؛ بلکه «نیّت» خالصیه که به کارت، برکت میده. شغل روزمرهات اگه برای رضای خدا باشه، میشه عبادت.
۲. منظم و متعهد باش!
«إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنیَانٌ مَّرْصُوصٌ» (صف/۴)
خدا عاشق کار تیمی منظم و هماهنگه؛ نظم، دشمنِ فراموشیه و تعهد، پلی میان نیت تا نتیجه. هر کار جای خودش، هر زمان کار خودش.
۳. کارِ باکیفیت ارائه بده!
«الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» (ملک/۲)
خدا نگفته "أکثر عملاً"، گفته "أحسن عملاً"! یعنی «کیفیت» کار مهمتر از “تعداد” کاره.
حتی اگه یه کار کوچیک داری، با کیفیتِ بالا انجامش بده.
۴. امانتدار و رازدار باش!
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا» (نساء/۵۸)
اطلاعات محرمانۀ شرکت، راز مشتری و بیتالمال، امانت خداست دست تو.
امانتدار بودن فقط مالی نیست، اخلاقیه.
یادت باشه اعتماد سخت بهدست میآد و زود میشکنه.
۵. پشتکار داشته باش و ناامید نشو!
«فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» (انشراح/۶)
هر سختی، فقط نردبانیه برای پیشرفت! تو به کار ادامه بده، یاری از راه میرسه.
جلو رفتن مهمه، حتی اگه با قدمای کوچیک باشه.
امیدت به خدا باشه، نه به واکنش بقیه.
