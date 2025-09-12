شناسایی ۱۸۰ هزار بانوی مسجدی کنشگر برای تبلیغ دین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سارا طالبی» امروز جمعه، 21 شهریور 1404 در حاشیه همایش «ره بانو» که در رامسر برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در تبلیغ اسلام ناب محمدی گفت: هر جایگاهی که در جمهوری اسلامی دارید، همانجا را مرکز دنیا بدانید و همه فعالیتها به شما متوجه است و هیچ مأموریتی بالاتر از تبلیغ دین برای بانوان وجود ندارد.
مدیر مرکز راهبری امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی افزود: کار برای بانوان یعنی تربیت نسل آینده، خانواده و جامعه و این مسیر، ضریب اثرگذاری فعالیتها را افزایش میدهد. امروز بانوان پیشرو در عرصههای تبلیغی و تربیتی با مدیریت تشکیلاتی، نه تنها در استانها بلکه در شهرستانها نیز به شکل مؤثر نقشآفرینی میکنند.
وی با اشاره به تجارب موفق شورای راهبری بانوان گفت: کار جمعی، همدلی و داشتن راهبردهای شفاف، مسیر موفقیت را هموار میکند. حضور بانوان در شوراها امکان ایدهپردازی، طراحی برنامهها و اجرای اقدامات متناسب با ظرفیت هر استان را فراهم میکند.
طالبی در ادامه افزود: راهبری بانوان یعنی ایجاد نهضت فرهنگی و تربیت نسلی که بتواند با اراده و همت، جامعه را متحول کند. امروز بالغ بر ۸۰ هزار دختر و ۱۰۰ هزار بانوی مسجدی و کنشگر فضای مجازی با همین روحیه در حال فعالیت هستند و اثرات تربیتی و تبلیغی آنها در خانواده و جامعه کاملاً محسوس است.
مدیر مرکز راهبری امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: از ثانیهثانیه این دوره بهرهمند شوید و پس از بازگشت به شهر و دیار خود، سفیران فرهنگ و تبلیغ دین در استانها باشید.
وی همچنین تأکید کرد: موفقیت در عرصه تبلیغ نیازمند صبوری، همکاری و هماهنگی است و استقلال به معنای تفرقه نیست، بلکه باید با همدلی و راهبرد مشخص، اهداف فرهنگی و تبلیغی به بهترین شکل محقق شود.
---------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما