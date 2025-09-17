عرفانی که نماز ندارد، عرفان نیست

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ابنا: این عبارت، نافی عرفانِ بدونِ توجه به فریضه‌ی نماز است. به بیانِ دیگر، عرفانِ راستین، همواره با التزام به آدابِ شریعت، به ویژه نماز، همراه است. بنابراین، هرگونه سلوکِ عرفانی که از نماز غفلت ورزد، نمی‌تواند به کمالِ مطلوبِ عرفانی دست یابد.

کسانی مدعی مراتب بالای عرفانی هستند؛ ولی نماز نمی‌خوانند! این کار چگونه توجیه می‌شود؟

پاسخ :

اینها نه تنها به هیج مرتبه ای از عرفان نرسیده اند؛ بلکه به درجات حیوانی سقوط کرده اند؛ زیرا عبادت رمز کمال انسانیت است و هر چه یقین و عرفان انسان بیشتر باشد، عبادت او از اوج بیشتری برخوردار خواهد بود؛ همان گونه که این امر در عبادت ها و نمازهای حضرت علی (علیه السلام) پیشوای عارفان جلوه گر بوده است.



اینها گمراهانی اند که گمان می کنند معرفتی پیداکرده اند؛ درحالی که هم خود و هم دیگران را فریب داده و گمراه می کنند. آنان نزدیکی وفنای فی الله را جهت توجیه بی توجهی خود نسبت به عبادات همچون نماز، روزه و... مطرح می کنند و می گویند:

این عبادات قشری است و ما به باطن و لبّ آن نائل گشته ایم!! این سخنی پوچ و بی معنا است؛ زیرا هر یک از مراتب وجود انسان اعم از جسم و روح حظی از عبادت دارد و عابد حقیقی با تمام وجود، نیایشگر حق و حافظ ظاهر و باطن شریعت است. شیخ صدوق در «باب حادی عشر» این گرایش هارا شرک به خدا می داند.



عرفان و شناخت واقعی، بنده را لحظه به لحظه مطیع تر می کند؛ به طوری که از عبادت و نیایش های خود لذت وافری می برد. چنین عاشق عابدی، گاهی یک شب را به رکوع و شبی دیگر را به سجود و... می گذراند و هرگز خسته و ملول نمی شود و نمی تواند غذای معنوی و روحی عبادت و عشق به الله را ترک کند. (۱)



شرح بیشتر

گاهی دیده می‌شود که بعضی خود را «اهل عرفان» می‌دانند اما از انجام واجبات - مخصوصا نماز - شانه خالی می‌کنند. این رفتار نه نشانه‌ی اوج معنویت، بلکه نشانه‌ی سقوط به ورطه‌ی خودفریبی و انکار حقیقت است.



۱. عبادت؛ امضای اصالت عرفان

در منطق دین، عبادت نه صرفا یک فرمان، بلکه رمز کمال انسانی است. هر چه شناخت و یقین انسان بالاتر رود، شوق و خضوع او در عبادت بیشتر می‌شود. نمونه کامل این حقیقت، امیرالمؤمنین علی (علیه‌ السلام) است؛ پیشوای بزرگ اهل عرفان که در اوج قدرت روحی و معرفتی، لحظه‌ای از نماز و نیایش غافل نمی‌شد.



۲. فریب «باطن‌گرایی بی‌ظاهر»

برخی ترک نماز را چنین توجیه می‌کنند: «این اعمال پوسته‌اند، ما به لبّ و باطن رسیده‌ایم.» اما این سخن پوچ است، چون جسم و روح هر دو بهره‌ای از عبادت دارند. بی‌اعتنایی به ظاهر شریعت یعنی ناقص کردن راه، و حتی بزرگان عرفان و فقه، این گرایش را از مصادیق شرک دانسته‌اند؛ چنان که شیخ صدوق در باب حادی‌عشر ذکر کرده است.



۳. عرفان واقعی = اطاعت بیشتر، نه کمتر

کسی که خدا را با حقیقت دل می‌شناسد، نه تنها از عبادات کم نمی‌کند، بلکه به آنها وابسته‌تر می‌شود. برای او نماز، روزه و دعا مثل غذای ضروری روح است. چنین عارفی ممکن است شبی را فقط به رکوع و شبی دیگر را تماما به سجده بگذراند، و کوچک‌ترین نشانه‌ خستگی در او پیدا نشود.



نتیجه‌: عرفانی که به نماز نرسد، یا دروغ است یا خیال‌پردازی. عرفان واقعی، ظاهری پاک و باطنی زنده دارد و هر دو را در کنار هم حفظ می‌کند. (۲)

پی‌نوشت‌ها:

۱. یکصد و ده پرسش و پاسخ درباره نماز، مجتبی کلباسی، تهران: انتشارات ستاد اقامه نماز، چاپ: اول، زمستان ۱۳۸۶.

۲. شرح اختصاصی این مطلب توسط کارشناس مذهبی راسخون نوشته شده است.