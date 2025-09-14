رژیم صهیونیستی تجسم باطن تمدن غرب است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا معاف، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در نشست ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به اهمیت تاریخی عملیات «طوفان الاقصی» گفت: بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران جهان معتقدند می‌توان عرصه سیاست و فعلیت را به دو بخش «پیش از ۷ اکتبر» و «پس از ۷ اکتبر» تقسیم کرد؛ آن‌ها به نقاط عطفی نگاه می‌کنند که همه معادلات و برآوردها را قبل و بعد از خود دگرگون می‌سازند.

معاف ادامه داد: جنس ۷ اکتبر نقطه عطف است و در طوفان الاقصی با پیچ تاریخی و تمدنی مواجهیم. باید به برکات و پیامدهای این عملیات در آستانه ورود به سومین سال آن پرداخت.

به گفته وی، تحلیل تحولات منطقه غرب آسیا و اتفاقات فلسطین و غزه مظلوم و مقتدر، لبنان عزیز، یمن سرافراز و عراق و ایران حالت پیوسته دارد و زنجیره‌ای متصل به هم را تشکیل می‌دهد.

معاون پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار — که جنبش آزادی‌خواهی در جهان بود — و تا وعده‌های صادق یک، دو و سه و جنگ ۱۲ روزه، همه یک زنجیره متصل به هم هستند.

وی تاکید کرد که قبلاً گفته می‌شد آمریکا پروژه اسرائیل است یا اسرائیل پروژه آمریکا، اما اکنون روشن شده که اسرائیل تجسم و تشخصِ باطن غرب است و نتیجه و عصاره تمدن غرب در عملِ این رژیم متبلور شده است.

معاف با اشاره به تغییر مرکزیت قدرت جهانی اظهار داشت: غرب فلسفی، سیاسی و تمدنی با همه آورده‌هایش به نقطه‌ای به نام رژیم صهیونیستی رسید که امروز دست به جنایت می‌زند. تصمیمات در واشنگتن گرفته می‌شود و پروژه جداسازی آمریکا از اسرائیل یک پروژهٔ سوخته است.

وی افزود: لازم است در آستانه سالگرد این عملیات یک خوانش نظری و چارچوب‌مند از ۷ اکتبر داشته باشیم؛ ممکن است برخی جوانان در ایران و کشورهای اسلامی نسبت به هزینه و فایده این عملیات سوالاتی داشته باشند که باید پاسخ داده شود و نشان داد برکات و منافع آن بر هزینه‌های جنگ می‌چربد و می‌ارزد.

معاف با اشاره به فرمایش آیت‌الله العظمی جوادی آملی "ابلیس مکر می‌زند و پازل می‌چیند اما خداوند در پازل بزرگ‌تری مکر ابلیس را خنثی می‌کند" ادامه داد: هر جنایتی که اسرائیل در غزه، یمن، لبنان و قطر انجام می‌دهد، عملاً به نفع جبهه مقاومت تمام می‌شود.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: امروز اسرائیل با همه ظرفیت خود در تیررس فرزندان سلمان، قوم فارس و جبهه مقاومت قرار گرفته است؛ این جنگ، جنگی وجودی و تمدنی و جنگ مادر و همه‌جانبه است و نهایتاً برای ما پیروزی خواهد بود.

وی با بیان اینکه همه ظرفیت جبهه حق در برابر جبهه باطل قرار گرفته و ابعاد تمدنی این نبرد باید تبیین و تشریح شود، اظهار داشت: امروز اگر فریاد می‌زنیم در دفاع از مظلومین فلسطین و غزه، مبنای ما چارچوب دینی و قرآنی است.



