«قصه شهر ایران»؛ روایت هنری نبرد ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد «قصه شهر ایران» با محوریت روایتی هنری از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی، در روزهای سوم و چهارم مهرماه سال جاری در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
این برنامه در قالب کارگاه دو روزه طراحی گرافیک برگزار میشود و محلی برای ایدهپردازی و طراحی محصول بهصورت تیمی است. یکی از ویژگیهای مهم این رویداد، همرسانی طراحان گرافیک و تولیدکنندگان با اجرای زنجیره «ایده تا محصول» خواهد بود تا از دل خلاقیت و هنر، مسیر تبدیل ایده به کالای واقعی فراهم شود.
برنامههای رویداد شامل گفتوگوهای تخصصی با اساتید و سخنرانان برجسته هنری، جلسات منتورینگ با استادان هنر ایرانی، پنل تخصصی فعالان حوزه تولید کالای طرحمحور و فرصتهای شبکهسازی میان طراحان، گرافیستها، تولیدکنندگان و کارآفرینان است. همچنین امکان عقد قرارداد برای تولید محصولات منتخب و اهدای جایزه نقدی به تیم برتر در نظر گرفته شده است.
مهلت ثبتنام در این رویداد تا ۲۷ شهریورماه است و علاقهمندان از سراسر کشور میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۰۵۹۴۸۷۴۱ تماس گرفته یا از طریق آیدی @chikadee اقدام کنند.
