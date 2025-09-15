رقابت ۲۵۰ دانش آموز گیلانی در لیگ جت «جهاد تبیین»

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - «محمدرضا یاورینژاد» معاون جبهه فرهنگی خاتم الاوصیا امروز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگاران فرآیند مسابقات لیگ دانش آموزی جت (جهاد تبیین) با حضور ۲۵۰ نفر دانشآموز گیلانی درباغ موزه دفاع مقدس رشت اظهار کرد: رویداد لیگ جت بزرگترین رویداد دانش آموزی کشور، با مشارکت ۶ هزار دانش آموز نفر با هدف تربیت کنشگران اجتماعی و ترویج جهاد تبیین در بین دانشآموزان طراحی شده است.
معاون جبهه فرهنگی خاتم الاوصیا با اشاره به برگزاری آزمونهای منطقهای در نواحی مختلف افزود: پس از برگزاری آزمونهای منطقهای در سه محور؛ «بوم و تفکر نقاد،» «آزمون کتابخوانی» و «کنش گری در حوزه رسانهای با موضوع قصه فلسطین و منطقه ما» که از ۳ هزار و ۳۰۰ دانش آموز ۲۵۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند.
وی اضافه کرد: ۷۴ تیم ۵ نفر شرکت کننده با محوریت تبیین جنگ ۱۲ روزه و پیروزی ملت ایران در این جنگ با سه عنوان؛ مطالبه گری از مسئولین به منظور تبیین جنگ ۱۲ روزه، دیدار با شخصیتهای حقیقی و تأثیر گذار منطقه و عام مردم، تولید محتوای رسانهای عملیاتهای مختلف را انجام دادند.
یاوری نژاد از ۲ اقدام دیگر این رویداد گفت و ادامه داد: شرکت کنندگان در آزمون کتابخوانی «ده راز آشباریا» با محوریت سواد رسانه و تجربه نگاری اقدامات انجام شده فعالیت داشته تا مورد بررسی و داوری قرار گیرد.
وی با اشاره به مشارکت و حضور فعال از سراسر استان در این رویداد گفت :۹۰ درصد ۷۵ تیم از شهرستانها بویژه روستاهای شهرستان چون رودبار، تالش و.... است که از این تعداد ۵ تیم به مرحله ملی راه خواهند یافت.
معاون جبهه فرهنگی خاتم الاوصیا با بیان اینکه میزبانی این مسابقه در باغ موزه دفاع مقدس رشت است، گفت: این رویداد با عجین شدن تبیین گری دانش آموزان و رشادتهای شهدا به میزبانی شهدا همراه بوده است.
وی هدف نهایی این طرح را تبدیل دانشآموزان به کنشگران اجتماعی بیان کرد و گفت: با تربیت کنشگران اجتماعی و ترویج جهاد تبیین در بین دانشآموزان، خود دانش آموزان با ورود به خانواده، مسجد و جامعه، پاسخگو شبهات و مسائل مختلف خواهند شد.
