افزایش شمار شهدای نوار غزه به ۶۵۱۴۱ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۹ شهید و ۲۲۸ مجروح جدید به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند. هنوز قربانیانی زیر آوار و در خیابان‌ها هستند که تیم‌های امداد و نجات قادر به رسیدن به آنها نیستند. آمار تلفات تجاوز اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۵۱۴۱ شهید و ۱۶۵۹۲۵ مجروح افزایش یافته است. آمار شهدا و مجروحان از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ به ۱۲۵۹۰ شهید و ۵۳۸۸۴ مجروح رسیده است.

وزارت بهداشت غزه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، ۹ شهید و ۳۳ مجروح از درخواست کنندگان کمک به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند. آمار کلی قربانیان دریافت کمک که به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند، به ۲۵۱۳ شهید و بیش از ۱۸۴۱۴ مجروح افزایش یافته است.

