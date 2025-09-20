قرآن؛ میراثی جاودانه برای هدایت بشریت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، میراثی جاودانه از سوی خداوند متعال است که برای هدایت بشر نازل شده است. این کتاب مقدس، با پیام‌های روشن و بی‌پایان خود، نه تنها راهنمایی برای دوران نزولش، بلکه چراغی برای تمام اعصار و نسل‌ها بوده و هست.



هدایت ابدی؛ راز جاودانگی قرآن

قرآن کریم، به عنوان کلام خداوند، یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن "هدایت ابدی" است. این کتاب آسمانی، برخلاف دیگر کتب بشری، محدود به زمان یا مکان خاصی نیست و پیام‌های آن برای همه دوران‌ها کاربرد دارد. خداوند در قرآن کریم فرموده است: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»(۱)، یعنی این قرآن به سوی راهی هدایت می‌کند که مستقیم‌ترین راه است.

پیامبر اسلام(ص) نیز بارها بر اهمیت قرآن تأکید کرده‌اند و فرموده‌اند: «قرآن ریسمان محکم الهی است که هرگز پاره نمی‌شود»(۲). این کلام نبی گرامی اسلام نشان‌دهنده آن است که قرآن کریم، نه تنها در زمان نزول، بلکه در تمام دوران‌ها قابل استفاده و راهگشا خواهد بود.

ائمه اطهار(ع) نیز همیشه بر ضرورت رجوع به قرآن تأکید کرده‌اند. امام علی(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «قرآن دریایی عمیق است که هیچ‌گاه پایان ندارد»(۳). این بیان امام علی(ع)، نشان‌دهنده جاودانگی و عمق بی‌نهایت معارف این کتاب مقدس است.



قرآن؛ منبعی برای حل مشکلات زندگی

یکی از دلایل جاودانگی قرآن کریم، توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای انسان در همه دوران‌هاست. این کتاب آسمانی، علاوه بر مسائل معنوی، راهکارهایی برای مسائل اجتماعی، اخلاقی و حتی اقتصادی ارائه می‌دهد. خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ»(۴)، یعنی ما این کتاب را برای تو نازل کردیم تا بیانگر همه چیز باشد.

در طول تاریخ، بسیاری از مشکلات جوامع انسانی با رجوع به آموزه‌های قرآن حل شده‌اند. امام صادق(ع) در حدیثی فرموده‌اند: «هرگاه مردم به قرآن مراجعه کنند، از گمراهی نجات خواهند یافت»(۵). این حدیث نشان‌دهنده نقش قرآن در هدایت افراد و جوامع است.

قرآن کریم همچنین اخلاق انسانی را تقویت می‌کند و انسان را به سوی ارزش‌های الهی سوق می‌دهد. امام حسین(ع) نیز فرموده‌اند: «قرآن بهترین دوست انسان در زندگی است»(۶). این جمله کوتاه اما پرمعنا، نشان‌دهنده تأثیر عمیق قرآن بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست.



معجزه‌ای فراتر از زمان

یکی از ویژگی‌های برجسته قرآن کریم، معجزه بودن آن است. این معجزه نه تنها در زمان پیامبر اسلام(ص)، بلکه تا امروز نیز قابل لمس است. بلاغت و فصاحت بی‌نظیر قرآن، یکی از دلایل معجزه بودن آن است که حتی بزرگ‌ترین ادیبان عرب نیز نتوانسته‌اند مشابه آن را بیاورند. خداوند در قرآن کریم فرموده است: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ»(۷)، یعنی اگر می‌توانید، سوره‌ای مانند آن بیاورید.

امام رضا(ع) در مورد عظمت قرآن فرموده‌اند: «قرآن کلام خداوند است که هیچ انسانی توانایی آوردن مشابه آن را ندارد»(۸). این بیان امام رضا(ع)، نشان‌دهنده قدرت بی‌نظیر قرآن کریم است که فراتر از توانایی بشر قرار دارد.

از سوی دیگر، معانی عمیق قرآن نیز یکی دیگر از جنبه‌های معجزه بودن آن است. امام محمدباقر(ع) فرموده‌اند: «هر بار که قرآن را بخوانید، نکات جدیدی کشف خواهید کرد»(۹). این سخن امام محمدباقر(ع)، نشان‌دهنده زنده بودن و پویایی معارف قرآن کریم است.



پاورقی‌ها:

سوره اسراء، آیه ۹.

نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷۶.

نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۸.

سوره نحل، آیه ۸۹.

بحارالانوار، جلد ۲، صفحه ۵۰.

بحارالانوار، جلد ۴۴، صفحه ۱۹۲.

سوره بقره، آیه ۲۳.

عیون اخبارالرضا، جلد ۱، صفحه ۸۹.

بحارالانوار، جلد ۹۲، صفحه ۱۱۷.