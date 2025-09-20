خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: زکات بهعنوان یکی از ارکان دین اسلام، از جمله واجباتی است که خداوند متعال آن را برای رشد معنوی فرد و اصلاح جامعه وضع کرده است. در قرآن کریم و روایات اهلبیت(ع)، به اهمیت زکات تاکید فراوان شده است، تا جایی که ترک آن نشانهای از ضعف ایمان محسوب میشود. این فریضه الهی، علاوه بر جنبه عبادی، دارای آثار اجتماعی گستردهای است که میتواند زمینهساز ایجاد جامعهای سالم و پویا باشد.
زکات؛ حکمی الهی با اهداف اجتماعی
زکات در اسلام بهعنوان یکی از واجبات مالی مطرح شده و هدف آن پاکسازی مال و تزکیه نفس مؤمنان است. این واجب الهی در قرآن کریم بارها مورد تاکید قرار گرفته است، بهطوری که خداوند در آیه ۶۰ سوره توبه مصارف زکات را مشخص کرده و آن را ابزاری برای رفع نیازهای جامعه معرفی میکند(۱).
از دیدگاه اهلبیت(ع)، زکات نه تنها یک وظیفه دینی است، بلکه مسئولیتی اجتماعی نیز بهشمار میآید. امام علی(ع) در نهجالبلاغه میفرمایند: «خداوند زکات را برای پاکسازی مال و تزکیه نفس واجب کرد»(۲). این بیان نشاندهنده پیوند عمیق میان عبادت فردی و مسئولیت اجتماعی در آموزههای اسلامی است.
بیتوجهی به زکات، آثار زیانباری بر جامعه دارد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «هرگاه مردم زکات مال خود را ندهند، برکت از زمین برداشته میشود»(۳). این حدیث نشاندهنده نقش زکات در حفظ برکت اقتصادی و جلوگیری از بحرانهای اجتماعی است.
زکات؛ ستون دین و نشانه ایمان
زکات یکی از ارکان دین اسلام است که ترک آن نشانه ضعف ایمان و بیتوجهی به اصول دینی محسوب میشود. امام صادق(ع) در روایتی فرمودند: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است؛ نماز، زکات، روزه، حج و ولایت»(۴). این حدیث نشاندهنده جایگاه ویژه زکات در نظام اعتقادی اسلام است.
در قرآن کریم نیز زکات بهعنوان یکی از نشانههای مؤمن واقعی معرفی شده است. خداوند در آیه ۴ سوره بقره میفرماید: «و آنان که نماز را برپا میدارند و از آنچه روزیشان کردهایم انفاق میکنند»(۵). این آیه نشاندهنده پیوند میان عبادت و انفاق مالی است که زکات یکی از مصادیق بارز آن محسوب میشود.
اهلبیت(ع) نیز همواره بر اهمیت زکات تاکید داشتهاند. امام رضا(ع) فرمودند: «زکات وسیلهای برای تقرب به خداوند و نشانهای از ایمان واقعی است»(۶). این بیان نشاندهنده نقش زکات در تقویت ارتباط انسان با خداوند و ایجاد روحیه همدلی میان مسلمانان است.
آثار اجتماعی زکات؛ از کاهش فقر تا تقویت همبستگی
یکی از اهداف اصلی زکات، کاهش فقر و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. این واجب الهی با توزیع صحیح ثروت، فاصله طبقاتی را کاهش داده و زمینهساز عدالت اجتماعی میشود. امام علی(ع) در نامهای به مالک اشتر فرمودند: «خداوند بخشی از اموال ثروتمندان را برای رفع نیاز فقرا قرار داده است»(۷).
زکات همچنین نقشی کلیدی در تقویت همبستگی اجتماعی ایفا میکند. زمانی که افراد جامعه به نیازمندان کمک کنند، روابط انسانی تقویت شده و حس همدلی میان مردم افزایش مییابد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «زکات مال شما را پاک میکند و دلهای فقرا را شاد میسازد»(۸).
از سوی دیگر، زکات باعث کاهش جرم و فساد در جامعه میشود. زمانی که نیازهای اساسی افراد تامین شود، انگیزههای جرم کاهش یافته و جامعه به سمت سلامت اخلاقی حرکت میکند. این اثر اجتماعی زکات، یکی از دلایل تاکید فراوان اسلام بر اجرای صحیح این واجب الهی است.
پاورقیها
- قرآن کریم، سوره توبه، آیه ۶۰.
- نهجالبلاغه، حکمت ۲۵۲.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۲، ص ۳۷۴.
- شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۰.
- قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۴.
- صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، ج ۱، ص ۲۵۳.
- نهجالبلاغه، نامه ۵۳.
- مجلسی، بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۱۰۳.
نظر شما