خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ ابنا: امام علی علیه السلام غمگین و نفس زنان نزد ما آمد و فرمود: چه خواهید کرد با روزگاری که بر شما سایه افکنَد و در آن حدود الهی فرو گذاشته شود، اموال دست به دست گردد، با دوستانِ خدا دشمنی شود و با دشمنان خدا نرد دوستی بازند؟! عرض کردیم: اگر آن زمان را درک کردیم چه کنیم؟ فرمود: مانند یاران عیسی علیه السلام باشید که با ارّه قطعه قطعه گشته و بر چوبه دار آویخته شدند. مردن در راه طاعت خداوند عزّ و جلّ بهتر است از زندگی در معصیت او.
در این حدیث جانسوز، امام علی علیهالسلام با اندوه و نفسزنان از روزگاری سخن میگوید که در آن مرزهای الهی فراموش میشوند، ثروتها بیعدالت دستبهدست میگردند، دوستان خدا مورد دشمنی قرار میگیرند و دشمنان خدا محبوب و مقرب میشوند. این تصویر، نه صرفاً یک هشدار تاریخی، بلکه توصیفی دقیق از بحرانهای اخلاقی و اجتماعی است که در هر عصر ممکن است رخ دهد—از جمله عصر ما.
نمونههای امروزی از وارونگی ارزشها
- تجلیل از فساد و تحقیر فضیلت: در بسیاری از رسانهها، افراد فاسد، متقلب یا بیاخلاق به عنوان الگو معرفی میشوند، در حالی که انسانهای متعهد، صادق و اهل تقوا نادیده گرفته میشوند یا حتی مورد تمسخر قرار میگیرند.
- تجارت با ظلم و تحریم عدالت: کشورهایی که در مسیر عدالتخواهی گام برمیدارند، با تحریم و فشار مواجهاند، اما رژیمهای ظالم و ناقض حقوق بشر با استقبال و معامله روبهرو میشوند.
- تغییر جایگاه ارزشهای انسانی: در فضای مجازی، شهرت و دیدهشدن گاهی جای صداقت، علم و اخلاق را میگیرد. کسی که فریاد حقیقت میزند، ممکن است منزوی شود، اما کسی که با دروغ و هیاهو مخاطب جذب میکند، محبوب میشود.
پاسخ مؤمنانه: الگوی یاران عیسی علیهالسلام
امام علی علیهالسلام در پاسخ به این بحران، راهی سخت اما روشن را نشان میدهد: ایستادگی همچون یاران حضرت عیسی علیهالسلام که با اره قطعهقطعه شدند و بر دار رفتند. این تشبیه، نماد اوج وفاداری و فداکاری در راه حق است. یعنی حتی اگر هزینه ایستادگی، جان باشد، باز هم زندگی در طاعت خداوند برتر از زیستن در معصیت اوست.
راهکارهای عملی برای امروز
- بازسازی مرزهای الهی در زندگی شخصی و اجتماعی: با انتخابهای اخلاقی، حمایت از مظلومان، و پرهیز از همراهی با ظلم، میتوان مرزهای الهی را در زندگی بازسازی کرد.
- شناخت و حمایت از دوستان خدا: در عصر وارونگی، شناخت چهرههای حقطلب و حمایت از آنان، نوعی عبادت است.
- مقاومت در برابر تطمیع و تهدید: گاهی ایستادگی به معنای رد پیشنهادهای وسوسهانگیز یا تحمل فشارهای اجتماعی است. این مقاومت، اگرچه دشوار، اما ریشه در ایمان دارد.
نتیجهگیری
حدیث امام علی علیهالسلام نه صرفاً یک روایت تاریخی، بلکه نقشه راهی برای مؤمنان در عصر بحران ارزشهاست. در جهانی که حق و باطل در هم آمیختهاند، وفاداری به حقیقت، حتی به قیمت جان، معنای واقعی بندگی است. همانگونه که یاران عیسی علیهالسلام جان دادند اما ایمان ندادند، امروز نیز باید آماده باشیم تا در راه طاعت خداوند، از راحتی و محبوبیت اجتماعی بگذریم.
منبع:
- معالم الحکم/92
- شرح نهج البلاغه
