به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - «محمدحسین رجبی دوانی» شامگاه سه‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در یادواره شهدای فومنی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم اظهار کرد: ایران از دیرباز دارای جایگاهی والاتر از بسیاری سرزمین‌ها بوده است، چرا که ایران هیچ‌گاه بت پرستی نداشته و همواره مهد معنویت و پایگاه آزادگان جهان بوده است.

پژوهشگر تاریخ اسلام افزود: این ویژگی فرهنگی منحصر به فرد باعث شده تا ایران در تاریخ همواره پیشگام حفظ ارزش‌های دینی انسانی و معنوی باشد؛ مردمی که همواره پیرو حق و عدالت بودند و از این جهت ایران همواره ماندگار و سربلند باقی مانده است.

وی با اشاره به اعزام لشکری از مردم شمال ایران به یمن در دوران انوشیروان پادشاه ساسانی، گفت: این لشکر که بخش عمده‌ای از آن را دیلمیان تشکیل می‌دادند، با هدف مقابله با ظلم و تجاوز حبشی‌ها به یمن فرستاده شدند و در این مسیر از دریای خلیج فارس و سواحل شبه‌جزیره عربستان عبور کردند آن‌ها علاوه بر مبارزه نظامی، نقش مهمی در گسترش اسلام در یمن ایفا کردند، حتی قبل از ورود پیامبر اسلام به یمن.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم تاریخی این است که ایرانیان مقیم یمن بدون دیدار مستقیم با پیامبر، از طریق شنیدن اخبار غیبی و پیشگویی‌های پیامبر، به اسلام ایمان آوردند. حتی فرمانروای ایرانی یمن به نام فیروز دیلمی به دستور پیامبر مسلمان شد و این نشان از عمق ایمان و پیروی ایرانیان از دین اسلام دارد.

رجبی دوانی افزود: پس از رحلت پیامبر زمانی که خلافت به شکل غیر الهی غصب شد ایرانیان مسلمان یمن با استقامت در برابر انحرافات سیاسی مقاومت کردند و از ولایت امیرالمؤمنین (ع) دفاع نمودند این مقاومت هزینه‌های سنگینی به همراه داشت و شهادت برخی از بزرگان و زنان مسلمان از این جمله است.

وی با اشاره به یکی از بانوان مسلمان از خطه گیلان که در راه دفاع از اسلام به شهادت رسید، گفت: این افتخار بزرگ گواهی بر ایمان عمیق و فداکاری مردم این دیار است.

پژوهشگر تاریخ اسلام به جنگ ۱۲ روزه اشاره و تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه نمونه‌ای بارز از ایثار، مقاومت و اتحاد ملت ایران در برابر جبهه‌های کفر و نفاق است این نبرد کوتاه اما سرنوشت‌ساز، نشان داد که مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نیز پایبند به ایمان و میهن‌پرستی هستند و حاضرند برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی خود جان خود را فدا کنند.

وی افزود: ایثارگری‌های رزمندگان در این جنگ کوتاه اما سرنوشت‌ساز همواره در تاریخ دفاع مقدس ماندگار خواهد ماند و یادآور اهمیت وحدت و استقامت ملت ایران است.

رجبی دوانی در پایان اظهار کرد: شناخت و بازشناسی این پیشینه تاریخی نقش مهمی در تقویت هویت دینی و ملی ایرانیان دارد و می‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی کشور عزیزمان را روشن‌تر سازد.

