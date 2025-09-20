پنج نشانه حتمی پیش از ظهور قائم (عج)

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: بسیاری از علائم ظهور حتمی نیستند و در تطبیق حتمیها هم ممکن است اشتباه کنیم و شاید هنوز ظهور رخ نداده باشد! لطفاً راههای معتبر و قطعی برای تشخیص ظهور واقعی و اصیل را بیان فرمایید بهگونهای که امام زمان واقعی را از مدعیان دروغگو تشخیص دهیم و هنگام ظهور، از قافله ایشان عقب نمانیم.
پاسخ:
بیتردید، ظهور حضرت صاحبالزمان (عج) و باور به آمدن مردی نجاتبخش که بشر را از هرگونه رنج و هلاکت نجات میدهد، یکی از جذابترین آموزههای اسلامی و دینی بهحساب میآید. همین جذابیت سبب شده تا برخی با سوءاستفاده از جهل و سادگی مردم، بر مرکب دروغ و فریب سوار شوند و با ادعای دروغین مهدویت، بسیاری را به کام هلاکت و ضلالت بکشانند. ازاینرو مسئله «تشخیص مدعیان دروغین» به ویژه در روزگار ما از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
با این مقدمه سراغ سؤال رفته و پاسخ آن را در قالب چند نکته ارائه می دهیم:
نکته اول:
اگر کسی مدعی مهدویت باشد و خود را امام زمان معرفی کند، در ابتدا باید مطابقت گفتار و رفتار او با شریعت اسلام و محکمات دین محرز گردد. چراکه امام زمان (عج) دارای مقام «عصمت» است و تخطی از احکام شریعت و بیتقوایی در حق او قابل تصوّر نیست. ازاینرو، اهلبیت عصمت و طهارت در مقام تشخیص امام زمان، ویژگیها و خصوصیات معنوی و رفتاری امام را همچون سکینه، وقار، علم، [۱] ورع، حلم، [۲] شناخت حلال و حرام، [۳] هدایت، [۴] طهارت ولادت، دوری از لهو و لعب [۵] و... را بهعنوان ملاک و معیار معرفی کردهاند.
بر این اساس، بسیاری از مدعیان دروغین مهدویت در همان ابتدا شناسایی می شوند و به دلیل سوءسابقه، تناقض در گفتار و رفتار، بیتقوایی و مخالفت با شریعت، شناسایی میشوند. در این راستا، میتوان از علمای وارسته نیز پیروی کرد و به تشخیص آنها اعتماد کرد؛ چراکه امام زمان، ما را به اطاعت از آنها در دوران غیبت، دستور داده است. [۶] درنتیجه مواضع علماء بر ضد مدعیان دروغین میتواند دلیل روشنی در تشخیص سره از ناسره باشد.
نکته دوم:
یکی دیگر از راههای تشخیص امام زمان از مدعیان دروغین، نسب ایشان است. با توجه به روایات متعددی که در مسئله مهدویت در جوامع روایی شیعیان وجود دارد، حسب و نسب امام زمان (عج) مشخص و معیّن بوده و این امر مسلّم است که ایشان فرزند چه کسی و در چه زمانی به دنیا آمدهاند.
این حقیقت میتواند بهسادگی ادعای بسیاری از دروغگویان را برملا ساخته و با روشن شدن ارتباط حسب و نسب ایشان به دوران معاصر، بهخصوص اکنون که همه ولادتها و وفاتها در دفاتر ثبت احوال به دقت ثبت و ضبط میشود، صداقت ادعا را مورد ارزیابی قرار داد.
نکته سوم:
حال اگر بگویید که شاید شخص بتواند به جعل سند و یا محو آن در دفاتر ثبتاحوال، دیگران را فریب دهد، تکلیف چیست؟ باید گفت:
برای شناسایی امام مهدی (عج) و ظهور او، نشانهها و علائم فراوانی در منابع روایی ما وجود دارد که از میان آنها، تنها پنج علامت بهعنوان علائم حتمی و قطعی ظهور در نظر گرفت میشود: ظهور سفیانی، قیام یمانی، کشته شدن نفس زکیه، خسف بیدا و صیحه آسمانی. ازآنجا که غیر از خسف بیدا و صیحه آسمانی، نشانههای دیگر، قابلیت تطبیق بر مصادیق متعدد را دارند؛ تنها خسف بیدا و صیحه آسمانی را میتوان بهعنوان نشانه و علامت معجزهآسا در نظر گرفت. از میان این دو نیز، در روایات، از صیحه آسمانی بهعنوان نشانه و علامتی یادشده که امام زمان را به نام و مشخصات کامل معرفی میکند. بنابراین، باید گفت، این نشانه، نشانهای منحصربهفرد برای شناسایی ایشان خواهد بود. روایات فراوانی جزئیات این ندا و صیحه را خبر دادهاند که تعداد قابلتوجهی از آنها معتبر هستند. بر این اساس، میتوان گفت هنگام ظهور، آنچه امام مهدی حقیقی را به انسانها شناسانده و حجت را بر آنها تمام میکند، ندا و صیحه ای آسمانی است که او را با نام و مشخصات کامل به مردم معرفی میکند. [۷]
نکته چهارم:
اگر بگویید که ممکن است برخی مدعیان دروغین بتوانند از این علامت به نفع خود بهرهبرداری کنند و سبب اشتباه شیعیان در تطبیق مصداق شوند، در این صورت تکلیف چیست؟ باید گفت:
هرچند این امر با توجه به تمام معیارها و میزانهای ارائه شده عملاً محال است، اما میتوان از معیاری قطعی و تخلّف ناپذیر دیگری در تشخیص مدعی کاذب از مدعی صادق بهره برد و آن احراز اتصال فرد مدعی به علوم غیبی است که از اختصاصات امامت به شمار میآید و در توان علمی هیچکس (چه انسان و چه جن) نیست.
بررسی روایات نشان میدهد که اگر شخصی مدعی امامت و مهدویت شد، شایسته است با سؤالاتی که تنها امام معصوم توان پاسخگویی به آنها را دارد، مورد سنجش قرار گیرد.
در روایتی از امام صادق علیهالسلام آمده است:
«اگر کسی مدعی مهدویت شد، از او درباره مسائل بزرگی که همانند امام پاسخ آن را میدهد، سؤال کنید.»[۸]
تاریخ نشان میدهد که شیعیان بارها این معیار را برای تشخیص امام خود به کار گرفتهاند؛ مشهورترین آن مربوط به تشخیص امامت امام جواد علیهالسلام است. در روایاتی آمده است، گروهی از شیعیان که از بغداد و شهرهای دیگر به حج آمده بودند برای دیدار با امام جواد علیهالسلام به مدینه رفتند. آنان در مدینه با عبدالله بن موسی دیدار کردند و از او سؤالاتی پرسیدند، ولی پاسخهای نادرستی شنیدند که موجب سرگردانیشان شد تا اینکه امام جواد علیهالسلام وارد مجلس شد و آنان دوباره پرسشهایشان را مطرح کردند و با پاسخهای امام قانع شدند. [۹]
بیشک، در این آزمون باید سؤالاتی پرسیده شود که دانشمندان مختلف در پاسخگویی به آنها ناتوانند تا با رسیدن به پاسخ صحیح، حقانیت امام اثبات شود.
نکته پنجم:
اگر بگویید که شخص مورد نظر میتواند با بهرهگیری از جنیان به سؤالات دانشمندان پاسخ دهد، در پاسخ میگوییم:
فاصله زیادی میان علم جنیان و علم بشر وجود ندارد؛ یعنی اینگونه نیست که جنیان بر همهچیز آگاه باشند! خصوصاً اینکه با توجه به آیات قرآن کریم، احاطه جنیان بر عالم غیب بهکلی ممنوع بوده و بهمحض تجاوز از حد خود و صعود به آسمان برای کشف برخی از حقایق، مورد طرد و رجم نگهبانان قرار میگیرند. همچنان که قرآن کریم از زبان ایشان میفرماید:
«و اینکه [برای کسب خبر] به آسمان نزدیک شدیم، پس آن را پر از نگهبانان نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم.»[۱۰]
بنابراین، بزرگنمایی در علم جنیان امری باطل است و حد دانش ایشان در محدودۀ محسوساتی است که با آن مواجهاند و اطلاعاتی است که معلوم و مشهود است. آنچه از نظر علمی جزو چالشهای اساسی دانشمندان محسوب میشود، از توان پاسخگویی جنیان نیز خارج است، چه رسد به اخبار غیبی و علومی که تنها مختص امام معصوم است و هیچکس جز ایشان بر این امور اشراف ندارد.
نتیجه:
از مجموع آنچه بیان شد روشن میشود که هرچند جذابیت مسئله انتظار فرج و ظهور حضرت مهدی (عج)، سبب گرم شدن بازار مدعیان دروغین شده است، ولی با توجه به معیارها و میزانهایی که در این پاسخ به تفصیل به آنها اشاره شد، میتوان به راحتی سره را از ناسره تشخیص داد و مدعیان دروغین را از مدعی صادق بازشناخت.
پینوشت ها:
[۱]. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: موسسه الاعلمی اللمطبوعات، ۱۴۲۹ ق، ج ۲۵، ص ۹۰.
[۲]. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ص ۸۹.
[۳]. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ص ۱۰۰.
[۴]. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ص ۱۰۰.
[۵]. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ص ۱۰۶.
[۶]. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ...» (حر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آلالبیت، ۱۴۰۹ ق، ج ۲۷، ص ۱۴۰)
[۷]. رضوانی، معصومه، «بررسی معیار تشخیص امام مهدی (عج) الشریف از مدعیان مهدویت، هنگام ظهور»، مجله انتظار موعود، زمستان ۱۳۹۳ ش، شماره ۴۷، ص ۵۳.
[۸]. «اذا ادّعی مدع فاسألوه عن تلک العظائم التی یجیب فیها مثله»؛ النعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، ترجمه: محمدجواد غفاری، تهران: نشر صدوق، ۱۴۱۸ ق، ص ۱۷۳.
[۹]. طبری، محمدبن جریر، دلائل الامامة، قم: بعثت، ۱۴۱۳ ق، ص ۳۹۰-۳۸۹؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۵۰، ص ۹۹-۱۰۰.
[۱۰]. سوره جن، آیه ۸: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُهُبًا﴾
نظر شما