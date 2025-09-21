آیا دست دادن و صلوات پس از نماز مستند روایی دارد؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا:
آیا اینکه بعد از نماز جماعت سه صلوات میفرستند، مؤمنان به هم دیگر دست میدهند و در آخر نماز هم به ائمه سلام میدهند برگرفته از روایات است، یعنی اولاً این سه عمل برای تعقیبات نمازهای واجب سفارش شده است؟ ثانیاً ثواب خاصی برای آن بیان گردیده است؟
برخی اعمالی که بین مؤمنان رواج دارد مستند روایی دارد، برخی نیز گرچه اعمال نیکو و شایستهای هستند، اما روایتی برای آن یافت نشده است.
سه عمل، پس از نماز جماعت بین مؤمنان رایج است:
اول اینکه پس از سلام نماز، سه بار صلوات میفرستند؛
دوم اینکه به یکدیگر دست میدهند؛
و سوم اینکه برمیخیزند و با رو کردن به جوانب مختلف، به اهلبیت علیهمالسلام سلام میدهند.
برای اینکه مشخص شود این اعمال، مستند روایی دارد یا خیر، با بررسی احادیث هر موضوع، پاسخ در سه بخش مجزّا ارائه میشود.
بخش اول: بررسی مستندات روایی صلوات پس از نماز
یکی از اعمالی که بین مؤمنان بسیار رواج دارد، خواندن آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ...» و صلوات فرستادن پس از نمازهای جماعت است. این صلوات را معمولاً سه بار تکرار میکنند. با جستجو در احادیث، روایاتی یافت شد که به نظر میرسد میتواند مستند روایی کافی برای این عمل باشد و جواز آن را از احادیث ثابت کرد.
روایت اول:
در روایتی از امام کاظم علیهالسلام آمده است:
«مَنْ قَالَ فِی دُبُرِ صَلَاهِ الصُّبْحِ وَ صَلَاهِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ أَوْ یُکَلِّمَ أَحَداً «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً (۱) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ ذُرِّیَّتِهِ قَضَی اللَّهُ لَهُ مِائَهَ حَاجَهٍ سَبْعِینَ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثِینَ فِی الْآخِرَهِ؛ هر کس پس از نماز صبح و مغرب پیش از آنکه از جای خود حرکت کند یا با کسی سخن گوید، آیه "إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ..." را بخواند، سپس بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله و اهلبیت علیهمالسلام صلوات فرستد، خداوند صد حاجت او را برآورده میکند؛ هفتاد حاجت در دنیا و سی حاجت در آخرت.» (۲)
بر اساس این روایت، خواندن آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ...» و فرستادن ذکر صلوات بعد از نماز صبح و مغرب توصیه شده است. حدیث موردبحث، اثر این عمل را برآورده شدن صد حاجت آن شخص بیان نموده است.
روایت دوم:
در روایتی از امام صادق علیهالسلام آمده است:
«کسی که بعد از تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام، دعای "إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً لَبَّیْکَ رَبَّنَا وَ سَعْدَیْکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی ذُرِّیَّهِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ... وَ بَارِکْ لِی فِیمَا أَعْطَیْتَنِی وَ ارْحَمْنِی إِذَا تَوَفَّیْتَنِی إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر. " بخواند؛ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ کُلَّهَا وَ عَافَاهُ مِنْ یَوْمِهِ وَ سَاعَتِهِ وَ شَهْرِهِ وَ سَنَتِهِ إِلَی أَنْ یَحُولَ الْحَوْلُ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَهِ وَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ مِنْ مِیتَهِ السَّوْءِ وَ مِنْ کُلِّ بَلِیَّهٍ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ وَ کَتَبَ لَهُ بِذَلِکَ شَهَادَهَ الْإِخْلَاصِ بِثَوَابِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ ثَوَابُهَا الْجَنَّهُ الْبَتَّهَ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا لَهُ إِذَا قَالَ ذَلِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنَ الْحَوْلِ إِلَی الْحَوْلِ فَقَالَ وَ لَکِنْ هَذَا لِمَنْ قَالَهُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَی الْحَوْلِ مَرَّهً وَاحِدَهً یُکْتَبُ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَهُ لَهُ إِلَی مِثْلِ یَوْمِهِ وَ سَاعَتِهِ وَ شَهْرِهِ مِنَ الْحَوْلِ إِلَی الْحَوْلِ الْجَائِی الْحَائِلِ عَلَیْهِ... (۳)؛ خداوند، تمام گناهان او را آمرزیده و از همان لحظه و روز و ماه و سال تا سال دیگر، از ناداری، نیازمندی، دیوانگی، جذام، پیسی، مرگ بد و از هر گرفتاری و بلایی که از آسمان به زمین فرو میآید، عافیت میبخشد و برای او در برابر این عمل، شهادت به کلمه اخلاص «لا إله إلّا اللَّه» همراه با ثواب آن تا روز قیامت نوشته میشود و ثواب و پاداش آن مسلّما بهشت است... .»
بر اساس این روایت، تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام و خواندن دعایی که آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً» و همچنین صلوات بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله و اهلبیت علیهمالسلام، بخشی از آن است، پس از هر نماز توصیه شده است. شیخ طوسی مینویسد: «ینبغی أن یقال عقیب کل فریضه؛ شایسته است این دعا بعد از هر نماز خوانده شود.» (۴)
بر اساس این حدیث، عمل موردبحث، دارای ثواب و آثار فراوانی است. بیمه یکساله شخص، رهایی از فقر، نجات از دیوانگی، جذام، پیسی، مرگ بد و از هر گرفتاری و بلایی که از آسمان به زمین فرو میآید، از آثار آن است همچنین ثواب «لا إله إلّا اللَّه» که بهشت است به او داده میشود.
روایت سوم:
در روایتی از امیرمؤمنان علیهالسلام آمده است:
«... إِذَا قَرَأْتُمْ "إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ" فَصَلُّوا عَلَیْهِ فِی الصَّلَاهِ کَثِیراً وَ فِی غَیْرِه...؛ هنگامیکه آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ...» را قرائت کردید، بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله زیاد صلوات بفرستید، در نماز باشید یا غیر نماز.» (۵)
در جمعبندی این احادیث، میتوان گفت شایسته است پس از نماز، آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ...» خوانده شود، سپس صلوات فرستاده شود، به نظر میرسد فرستادن سه صلوات هم منعی نداشته باشد، بلکه مطلوب است زیرا در روایت سوم آمده است که پس از شنیدن این آیه، زیاد صلوات بفرستید. البته با توجه به روایت دوم و همچنین روایاتی که بر انجام تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام، بلافاصله پس از نماز تأکید نمودهاند، بهتر است این عمل پس از تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام انجام شود و جمع بین هر دو صورت گیرد؛ بنابراین، بر اساس روایات، این عمل دارای ثواب و آثار فراوانی است.
بخش دوم: بررسی دست دادن مؤمنان پس از نماز جماعت
یکی دیگر از اعمالی که بین مؤمنان رواج دارد و پس از نمازها آن را انجام میدهند، دست دادن به یکدیگر است. البته این دست دادن معمولاً با دعا کردن برای قبول اعمال یکدیگر انجام میشود. وقتی با هم مصافحه میکنند به یکدیگر «تقبّل الله» میگویند. با جستجو در روایات، حدیثی که بهطور خاص بر دست دادن مؤمنان به یکدیگر بعد از اتمام نماز جماعت دلالت نماید، یافت نشد، اما در داستان معراج رسول خدا صلیاللهعلیهوآله آمده است وقتی آن حضرت نماز جماعت خواندند و انبیای الهی به ایشان اقتدا کردند، پس از نماز، حضرت ابراهیم علیهالسلام با رسول خدا صلیاللهعلیهوآله و امیرمؤمنان علیهالسلام، مصافحه نمود. (۶) شاید به استناد همین روایت و همچنین با توجه به اصل استحباب مصافحه بین برادران دینی و آثار و برکات فراوانی که مصافحه در ایجاد ارتباط و علاقه بین مؤمنان دارد، بسیاری از فقها، از دست دادن به یکدیگر و دعا برای قبول اعمال هم نهی ننموده، بلکه آن را عملی مطلوب شمردهاند هرچند باید مراقب بود که آن را بهقصد رجاء (به امید ثواب) انجام دهند. (۷) البته شایسته است این عمل هم پس از تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام انجام شود.
بخش سوم: بررسی سلام دادن به معصومان علیهمالسلام پس از نماز
عمل دیگری که بین بسیاری از مؤمنان مشهور است اینکه پس از نماز، بهصورت فردی یا دستهجمعی ایستاده و به جوانب مختلف رو میکنند و به معصومان علیهمالسلام سلام میدهند. با جستجو و بررسی احادیث، مشخص شد در مورد سلام دادن به رسول خدا صلیاللهعلیهوآله، مستند روایتی وجود دارد. احمد بن ابی نصر بزنطی میگوید از امام رضا علیهالسلام پرسیدم پس از نماز چگونه بر رسول خدا صلیاللهعلیهوآله سلام دهم و صلوات فرستم؟ حضرت فرمودند، میگویی:
«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُحَمَّدَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خِیَرَهَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَهَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ، وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ رَبِّکَ، وَ عَبَدْتَهُ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ، فَجَزَاکَ اللَّهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلَ مَا جَزَی نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.» (۸)
در مورد سلام دادن به دیگر معصومان علیهمالسلام نیز شیخ صدوق مینویسد:
«وقتی از تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام فارغ شد، بگو: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْکَ السَّلَامُ وَ لَکَ السَّلَامُ وَ إِلَیْکَ یَعُودُ السَّلَامُ سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّهِ الْهَادِینَ الْمَهْدِیِّینَ السَّلَامُ عَلَی جَمِیعِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلَائِکَتِهِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ، ثُمَّ تُسَلِّمُ عَلَی الْأَئِمَّهِ وَاحِداً وَاحِداً علیهمالسلام وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ.» (۹)
چنانکه در این نقل آمده ایشان میفرمایند پس از سلام به رسول خدا صلیاللهعلیهوآله، به تکتک امامان علیهمالسلام، سلام دهید. یادآوری میشود گرچه شیخ صدوق این موضوع را به معصوم منتسب نکردهاند، اما بیان مطلبی از سوی ایشان در کتاب مهم "من لا یحضره الفقیه" که از کتب اربعه و اصلی حدیثی شیعه است، احتمال وجود مستند روایی برای این مطلب نزد ایشان را افزایش میدهد.
علاوه بر این مطالب، میتوان برای سلام دادن به معصومان علیهمالسلام از عموماتی که سلام بر آن حضرات علیهمالسلام از راه دور را سفارش کرده و آن را نوعی زیارت شمردهاند و اجر و مزد فراوانی برای آن بیان کردهاند، بهره برد؛ بنابراین میتوان سلام بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله را بر اساس روایت، انجام داد و سلام به دیگر معصومان علیهمالسلام را نیز بهقصد رجاء و امید ثواب بردن، انجام داد.
نتیجهگیری:
در جمعبندی این احادیث، در مورد صلوات فرستادن، میتوان گفت مستند روایی بهقدر کافی وجود دارد. شیوه انجام آن نیز شایسته است اینگونه باشد که پس از نماز، آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ...» خوانده شود سپس، صلوات فرستاده شود. به نظر میرسد فرستادن سه صلوات هم منعی نداشته باشد، بلکه مطلوب است. البته با توجه به روایاتی که بر انجام تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام، بلافاصله پس از نماز تأکید نمودهاند، بهتر است این عمل پس از تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام انجام شود و جمع بین هر دو صورت گیرد. نکته دیگر اینکه این عمل دارای ثواب و آثار فراوانی است.
درباره دست دادن مؤمنان پس از نماز جماعت به یکدیگر، غیر از حدیث معراج که دست دادن حضرت ابراهیم علیهالسلام به رسول خدا صلیاللهعلیهوآله و امیرمؤمنان علیهالسلام را مطرح کرده، روایت دیگری یافت نشد. همچنین در مورد سلام دادن به رسول خدا صلیاللهعلیهوآله، مستند روایی وجود دارد و با توجه به روایات عام زیارت از راه دور، میتوان پس از نمازها به امامان علیهمالسلام نیز بهقصد ثواب، سلام داد.
پینوشتها:
۱. سوره احزاب، آیه ۵۶.
۲. ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، ۱۴۰۶ ق، ص ۱۵۶.
۳. ابن طاووس، علی بن موسی، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۰۶ ق، ص ۱۳۵.
۴. طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، ۱۴۱۱ ق، ج ۱، ص ۵۱.
۵. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، محقق/مصحح، غفاری، علیاکبر، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق، ص ۱۱۹.
۶. «... فَلَمَّا انْقَضَتِ الصَّلَاهُ قُمْتُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فَقَامَ إِلَیَّ فَصَافَحَنِی وَ أَخَذَ بِیَمِینِی بِکِلْتَا یَدَیْهِ وَ قَالَ مَرْحَباً بِالنَّبِیِّ الصَّالِحِ وَ الِابْنِ الصَّالِحِ وَ الْمَبْعُوثِ الصَّالِحِ فِی الزَّمَانِ الصَّالِحِ وَ قَامَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَصَافَحَهُ وَ أَخَذَ بِیَمِینِهِ بِکِلْتَا یَدَیْهِ وَ قَالَ مَرْحَباً بِالابْنِ الصَّالِحِ وَ وَصِیِّ النَّبِیِّ الصَّالِحِ یَا أَبَا الْحَسَن... .» مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، محقق/مصحح، جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۸، ص ۳۱۷.
۷. بهعنوان نمونه ر. ک: گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ ق، ج ۱، ص ۱۱۲، س ۳۱۰؛ خامنهای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، ۱۴۲۴ ق، ص ۱۵۱، س ۷۳۰؛ تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم، بیجا، چاپ اول، بیتا، ص ۸۷، س ۴۱۳؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّی)، قم، مکتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶، ج ۳، ص ۷۲، س ۲۰۵؛ لنکرانی، محمد فاضل، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، قم، ۱۴۲۵ ق، ص ۹۷، س ۳۹۸؛ مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیده، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیهالسلام، ۱۴۲۷ ق، ج ۱، ص ۷۸، س ۲۸۱.
۸. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد، محقق/مصحح، مؤسسه آل البیت علیهمالسلام، قم، مؤسسه آل البیت علیهمالسلام، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق، ص ۳۸۲.
۹. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، محقق/مصحح، غفاری، علیاکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۳۲۲.
