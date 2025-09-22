خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: ضرورت وجود رهبر و پیشوا در عالم هستی، همواره دغدغه جدی بشر حتی مکاتب مادی بوده و علاوه بر دلایل عقلی و نقلی، دلیل فطری نیز دارد (۱). انسان بر اساس ساختار روحی و فکری خود، بدون نیاز به استدلال، اموری از جمله میل و کشش به‌سوی کمال مطلق، ایمان و اطاعت از او را با احساس باطنی و شناخت قلبی درک می‏‌کند و به آن‌ها گرایش دارد (۲). چنین ادراک و گرایش‌هایی، فطری یعنی غیر قابل اکتساب و تغییر هستند بعلاوه در همه زمان‌ها و مکان‌ها، میان همه اقوام بشری مشترک‌اند. اگر تلقین، عادت یا خرافه بود نمی‌توانست در همه زمان‌ها به‌صورت دائمی وجود داشته باشد (۳).

مراجعه به متخصص، اصل فراگیر و کلی است. هر فردی بر اساس راهنمای درونی خود در امری که مهارت ندارد به متخصص دارای مهارتِ ویژه مراجعه می‌کند. چنانچه بیمارِ مبتلا به چشم درد، هیچ‌گاه به دندان‌پزشک مراجعه نمی‌کند. اصل تقلید از اعلم در احکام شرعی نیز بر اساس رجوع به اهل خبره و کارشناس است. انسان، بر اساس یک نیاز درونی، ضرورت وجود الگویی صالح و مصلح را می‌یابد؛ یعنی با شناخت درونی می‌یابد که برای رسیدن به کمال مطلق و معبود حقیقی و نیز برای اداره امور جامعه به راهنما نیاز دارد. این راهنما باید بتواند از انسان دستگیری کرده و او را به کمال مطلوب برساند. از طرفی اگر میل فطری به چیزی وجود داشته باشد، باید آن در خارج موجود باشد در غیر این صورت وجود آن فطرت در انسان لغو است؛ همین عطش فطری انسان، نسبت به امام معصوم دلیل وجود خارجی اوست (۴)؛ ازاین‌رو، وجود امام با کمالات انسانی و فضایل اخلاقی ضرورت دارد (۵).

قابل ذکر است که هرچند انسان بر اساس فطرت، در هر کاری به دنبال الگوست؛ اما گاهی افراد در تعیین مصداق الگو و امامِ خود خطا می‌کنند و به برخی الگوهای دلخواه خود مانند مال و ثروت، قدرت و مقام بسنده کرده و در نتیجه هم خود به کمال مطلوب نمی‌رسند هم جامعه به فساد گرفتار می‌شود. در صورتی که امام، راهنمای اداره انسان و اجتماع، به سمت هدف نهایی خلقت است؛ ازاین‌رو، خود مراتب کمال را طی کرده و می‌تواند از دیگران دستگیری کند و آنان را از راه‌های گوناگون به کمال مطلوب برساند؛ چنین فردی را خداوند انتخاب می‌کند (۶).

بنابراین برخی گرایش‌های انسان؛ مانند میل و کشش به‌سوی کمال مطلق، در همه زمان‌ها، مکان‌ها، مشترک میان همه اقوام بشری و غیر قابل اکتساب و تغییر بوده است به این گرایش‌ها، تمایلات فطری گویند. ضرورت وجود امام در عالم هستی نیز همواره دغدغه جدی بشر حتی مکاتب مادی بوده و علاوه بر دلایل عقلی، نقلی و عرفانی، دلیل فطری نیز دارد.

پی‌نوشت

