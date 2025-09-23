حضرت معصومه (س)؛ بانویی که قم را مرکز علم و ایمان کرد

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: حضور بانوی مکرم خلقت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، مکتبی جدید را در توسعه و نشر تفکرات دینی و مذهبی اسلامی و شیعه ایجاد کرد. این بانوی بزرگوار عاشقان اهل بیت علیهم السلام را دور خودشان جمع فرمودند و با نور الهی‌شان، رشد علم و ایمان را میان اهل مکتب سبب شدند.



روایات زیادی در مورد این حضرت سلام الله علیها وارد شده و در مورد شهر قم هم روایاتی آمده است که میفرماید: «اِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمانِیَةَ اَبْوابٍ وَ لاَهْلِ قُمْ واحِدٌ مِنْها فَطُوبی لَهُمْ ثُمَّ طُوبی لَهُمْ، ثُمَّ طُوبی لَهُمْ»؛ (بحارالانوار، ج۵۷، ص۲۱۵) و روایات دیگر که در زیر می آید:



۱- امام هادی(علیه السلام) : «انما سمی قم به لانه لما وصلت السفینة الیه فی طوفان نوح (علیه السلام) قامت... و هو قطعة من بیت المقدس.»؛ علت نامگذاری قم به «قم» این است که وقتی در طوفان نوح، کشتی به آنجا رسید ایستاد... و آن محل، قطعه‌ای از بیت المقدس است.



۲- ابوصلت هروی می‌گوید:نزد حضرت رضا(علیه السلام) بودم که گروهی از اهل قم خدمت امام رسیده سلام کردند و حضرت پس از جواب سلام، آنان را نزد خود خواند و فرمود: «مرحبا بکم و اهلا فانتم شیعتنا فسیاتی علیکم یوم تزورون فیه تربتی بطوس.» خوش آمدید، شما شیعیان حقیقی ما هستید. به زودی روزی فرا می‌رسد که آرامگاه من را در طوس زیارت میکنید.



۳- امام موسی بن جعفر(علیه السلام) : «قم عش آل محمد و ماوی شیعتهم.»؛ قم آشیانه آل محمد و جایگاه شیعیان آل محمد است.



۴- امام صادق(علیه السلام) : «ان الله... احتج‌ببلدة- قم علی سایر البلاد و باهلها علی جمیع اهل المشرق و المغرب من الجن و الانس و لم یدع الله قم و اهله مستضعفا بل وفقهم و ایدهم.»؛ خداوند شهر قم را حجت‌بر سائر سرزمینها قرار داد و به وسیله مردم قم بر تمام اهل مشرق و مغرب از جن و انس حجت تمام کرد. خداوند قم و اهل آن را مستضعف نخوانده است‌بلکه ایشان را موفق و تایید نموده است.



۵- امام رضا(علیه السلام) : «لقد همت ان اجعل اهل قم شعاری و دثاری.»؛ میخواهم اهل قم را لباس زیر و روی خود قرار دهم.



۶- امام هادی(علیه السلام) : «اهل قم و اهل آبة مغفور لهم لزیارتهم لجدی علی بن موسی الرضا(علیه السلام) بطوس.»؛ گناهان اهل قم و آوه بخشیده شده زیرا جدم حضرت امام رضا(علیه السلام) را در طوس زیارت میکنند.



۷- امام صادق(علیه السلام) : ان اهل قم مغفور لهم»؛



۸- امام صادق(علیه السلام) : «نعم الموضع قم للخائف الطائف»؛ قم برای آنکه از ترس از جایی به جای دیگر می‌رود، خوب مکانی است.



۹- در روایات آمده است: «ان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) لما اسری به راس ابلیس بارکا بهذه البقعة، فقال له:قم یا ملعون! فسمیت‌بذلک»؛ هنگامی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به معراج رفت، شیطان را دید که روی قطعه زمینی نشسته. حضرت به او فرمود: قم(بلند شو) ای ملعون! به همین دلیل این شهر «قم» نامیده شد.



۱۰- امام صادق(علیه السلام) : «تربة قم مقدسة و اهلها منا و نحن منهم لا یریدهم جبار بسوء الا عجلت عقوبته نار جهنم!»؛ خاک قم، مقدس است. اهل آن از ما و ما از آنها هستیم. هیچ ستمگری قصد بدی نسبت‌به آنان نمی‌کند، مگر این که عذاب او-که همان آتش جهنم است-به زودی فرا می‌رسد.



۱۱- امام صادق(علیه السلام) : «ان الله اختار من جمیع البلاد، کوفة و قم و تفلیس.»؛ خداوند از میان تمام شهرها کوفه، قم و تفلیس را برگزید.



۱۲- امام کاظم(علیه السلام) : «رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق. یجتمع معه قوم کزبر الحدید لا تزلهم الریاح العواصف و لا یملون من الحرب و لا یجنبون و علی الله یتوکلون و العاقبة للمتقین.»؛ مردی از اهل قم، مردم را به حق دعوت می‌کند، گروهی مانند پاره‌های آهن، اطراف او جمع می‌شوند(و از او حمایت می‌نمایند.) تندبادهای حوادث آنها را تکان نمی‌دهد، از جنگ خسته نمی‌شوند و از آن هراسی ندارند و بر خدا توکل می‌کنند و عاقبت‌برای پرهیزکاران است.



۱۳- امام صادق(علیه السلام) : «ما اراد احد بقم و اهله سوءا الا اذله الله و ابعده من رحمته»؛ کسی نسبت‌به قم قصد بد نمی‌کند، مگر این که خداوند او را خوار و از رحمتش دور می‌گرداند.



۱۴- از امامان علیهم السلام روایت‌ شده: «لو لا القمیون لضاع الدین.»؛ اگر قمی‌ها نبودند، دین از بین می‌رفت.



۱۵- امام صادق(علیه السلام) : «ان لله حرما و هو مکة، الا ان لرسول الله حرما و هو المدینة، الا و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفة، الا و ان قم الکوفة الصغیرة. الا ان للجن ثمانی ابواب ثلاثة منها الی قم تقبض فیها امراة من ولدی اسمها فاطمة بنت موسی و تدخل بشفاعتها شیعتی الجنة باجمعهم.» خداوند حرمی دارد و آن مکه است، آگاه باشید رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) حرمی دارد و آن مدینه است، آگاه باشید امیر المؤمنین(علیه السلام) حرمی دارد و آن کوفه است. آگاه باشید که قم کوفه کوچک است. آگاه باشید که بهشت هشت در دارد که سه باب از آنها برای اهل قم است. بانویی از فرزندانم به نام فاطمه دختر موسی(علیه السلام) در آنجا وفات می‌نماید و با شفاعت او تمام شیعیانم وارد بهشت می‌شوند.



۱۶- امام رضا(علیه السلام) : «ان للجنة ثمانیة ابواب و لاهل قم واحد منها فطوبی لهم ثم طوبی لهم ثم طوبی لهم.»؛ بهشت هشت در دارد و یکی از آنها مخصوص اهل قم است. خوشا به حال آنها، خوشا به حال آنها، خوشا به حال آنها.



۱۷- امام رضا(علیه السلام) : «للجنة ثمانیة ابواب فثلاثة منها لاهل قم فطوبی لهم ثم طوبی لهم.»؛ بهشت هشت در دارد که سه تای آنها برای اهل قم است. خوشا به حال آنها، خوشا به حال آنها.



۱۸- صفوان بن یحیی می‌گوید: روزی در خدمت امام هادی (علیه السلام) بودم که سخن از قم و اهل آن و تمایل آنها به حضرت مهدی(علیه السلام) به میان آمد. حضرت برای آنان طلب رحمت نموده فرمود: «رضی الله عنهم. ثم قال: ان للجنة ثمانیة ابواب و واحد منها لاهل قم و هم خیار شیعتنا من بین سائر البلاد. خمر الله تعالی ولایتنا فی طینتهم.»؛ خداوند از آنان راضی باشد. بهشت هشت در دارد و یک در، مخصوص اهل قم است. آنان از میان تمام سرزمینها بهترین شیعیان ما هستند. خداوند محبت ما را در ذات آنها قرار داده است.



۱۹- امام جواد (علیه السلام) : در نامه‌ای خطاب به علی بن مهزیار اهوازی چنین مرقوم فرمود: «قد فهمت ما ذکرت من امر القمیین خلصهم الله و فرج عنهم و سررتنی بما ذکرت من ذلک و...»؛ آنچه درباره قمیها- خداوند آنها را خالص گرداند و بر ایشان گشایش قرار دهد- یادآور شدی، متوجه شدم و با آنچه ذکر کردی، شادمانم ساختی و...



۲۰- از قول گروهی از اهالی ری چنین روایت‌ شده: «انهم دخلوا علی ابی عبد الله و قالوا:نحن من اهل الری. فقال، مرحبا باخواننا من اهل قم. فقالوا: نحن من اهل الری. فاعاد الکلام قالوا ذلک مرارا و اجابهم بمثل ما اجاب به اولا. فقال:ان الله حرما و هو مکة و ان للرسول(صلی الله علیه و آله و سلم) حرما و هو المدینة و ان لامیر المؤمنین(علیه السلام) حرما و هو الکوفة و ان لنا حرما و هو بلدة قم و ستدفن فیها امراة من اولادی تسمی فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة.»



گروهی از اهل ری بر امام صادق(علیه السلام) وارد شدند و عرض کردند: ما اهل ری هستیم. حضرت فرمود:برادران ما از قم خوش آمدند. دوباره گفتند:ما اهل ری هستیم. باز حضرت مانند اول پاسخ داد.



آنان چند بار همان جمله را تکرار کردند و حضرت نیز مانند اول پاسخ فرمود. حضرت ادامه داد: خداوند حرمی دارد و آن مکه است. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) حرمی دارد و آن مدینه است. امیر المؤمنین(علیه السلام) نیز حرمی دارد که کوفه است و برای ما نیز حرمی است و آن شهر قم است. به زودی بانویی از اولاد من به نام فاطمه در آن دفن می‌گردد که هر کس او را زیارت نماید بهشت‌بر او واجب خواهد شد.





اگر به ادبیات دینی نگاه کنیم، واژه «اهل» در سه سطح کاربرد دارد:



۱. اهل به معنای خانواده و اهالی: مانند اهل خانه، اهل قریه یا اهل شهری. این همان معنای رایج زبانی است.

۲. اهل به معنای شایستگان ایمان و ولایت: مانند اهل بیت، اهل ایمان، اهل تقوا. در این سطح، اهل بودن نشانه پیوند معنوی است.

۳. اهل به معنای صاحبان صلاحیت و تخصص: در روایات آمده است «الأمور موکلة إلی أهلها»؛ کارها باید به اهلش سپرده شود. یعنی کسانی که اهلیت علمی و عملی دارند.



این سه سطح در یک نقطه مشترک‌اند: عنصر «شایستگی». اهل بودن همیشه به معنای برخورداری از پیوند واقعی و اهلیت است. کسی اهل خانه است چون با آن پیوند دارد، کسی اهل ایمان است چون حقیقتاً در ایمان حضور دارد و کسی اهل کاری است چون شایستگی انجام آن را دارد.



برای روشن‌تر شدن این معنا می‌توان به نمونه‌های دیگری از قرآن و سنت اشاره کرد. در سوره طه آیه ۱۰، موسی(علیه السلام) وقتی آتشی از دور دید، به خانواده‌اش گفت: «امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدًی.» اینجا «اهل» به معنای خانواده همراه اوست. اما همین خانواده اگر ایمان نداشتند، از نظر معنوی اهل او نبودند.



یا در سوره قصص آیه ۱۲ درباره مادر موسی آمده است که خداوند او را به عنوان «اهل» موسی بازگرداند. در اینجا اهل بودن با پیوند مادری و رحمت همراه است. اما باز هم در منطق کلان قرآن، اهلیت حقیقی در ایمان و هدایت است.



در فرهنگ روایی نیز بارها واژه اهل در معنای تخصصی آمده است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلی غیر أهله فانتظر الساعة.» یعنی هرگاه کارها به غیر اهل سپرده شود، منتظر قیامت باشید. این حدیث نشان می‌دهد که جامعه بدون توجه به اهلیت افراد دچار سقوط می‌شود. بنابراین اهل بودن در اینجا مساوی است با صلاحیت و شایستگی واقعی.



حال اگر به تعبیر «لَیْسَ مِنَّا» بازگردیم، روشن می‌شود که این عبارت از کلیدی‌ترین آموزه‌های اهل بیت است. «نیست از ما» یعنی از دایره اهلیت اهل بیت خارج است. این سخن به معنای نفی نسب یا هویت ظاهری نیست، بلکه به معنای نفی پیوند معنوی است. کسی که اخلاق اهل بیت را ندارد، دروغ می‌گوید، خیانت می‌کند، بی‌تقواست و بر خلاف مسیر اهل بیت گام برمی‌دارد، دیگر اهلیت نسبت به ایشان ندارد. در واقع چنین فردی از «اهل» خارج شده، حتی اگر در ظاهر مسلمان یا دوستدار اهل بیت باشد. این هشدار بزرگی است تا ما ندانیم تنها ادعا کافی است.

