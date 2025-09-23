خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: جهان هستی، از نگاه قرآن، نظامی منسجم و دووجهی است که در آن، هر مقولهٔ مادی، نشانهای از حقیقتی معنوی است. خداوند نه تنها "زمین و آسمان" را آفرید، بلکه تمام موجودات را در خدمت انسان قرار داد تا در میان این نعمتهای ظاهری، به حضور او پی ببرد.
اسلام، هر عمل مادی را با معنایی بالاتر همراه میکند؛ غذا تنها سیرکردن شکم نیست، بلکه فرصتی برای شناخت خالق است. لباس فقط پوشش بدن نیست، بلکه نمادی از کرامت و تقواست. سفر، جابجایی فیزیکی نیست، بلکه نماد حرکت وجودی به سوی خداست. در این نگاه، مادیات نه متضاد معنویات، بلکه پلی به سوی آن هستند.
قرآن، با استفاده از تصاویر ملموس — از باغهای بهشت تا لباس تقوا — به انسان یاد میدهد که چگونه در میان امور روزمره، به حقیقت معنوی پی ببرد. هر آیه، هر دستور، هر نمونه از زندگی پیامبران، نشان میدهد که دنیا و آخرت، جهانهای جدا نیستند، بلکه دو بعد یک واقعیت واحدند.
این مقاله، با بررسی ۸ مورد از این همسوییها — از خوراک تا رزق، از هجرت تا پدری — به نشان دادن این نظام الهی میپردازد؛ نظامی که در آن، هر چیز مادی، زبانی از معناست و هر عمل معنوی، در قالبی مادی تحقق مییابد.
«از غذا تا ایمان، از لباس تا تقوا: همراهی دو جهان در قرآن»
۱. خوردن از پاکیزگی تا تأمل: همراهی مادی و معنوی در تغذیه
۱-۱. خوراک مادی: پاکیزگی در مصرف، بنیان زندگی پاک
قرآن کریم، ابتدا انسان را به مصرف غذاهای پاک و حلال دعوت میکند. خداوند متعال فرموده است: «کُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ» [۱] (از چیزهای پاک بخورید و کار نیکو انجام دهید، من به آنچه میکنید آگاهم.)
این دستور، تنها به رفع گرسنگی اشاره ندارد، بلکه نخستین گام در ساختار زندگی معنوی است. پاکیزگی در مصرف، پاکیزگی در عمل و قلب را میسر میسازد. اسلام، غذا را تنها یک مادهٔ زیستی نمیداند، بلکه آغازگری برای عبودیت و طاعت است.
بدن انسان، ظرفی است که از آنچه درونش میریزد، شکل میگیرد. اگر غذایش حرام و ناپاک باشد، قلبش تاریک، شهودش کور و روحش سنگین میشود. اما اگر از طیبات بخورد، قلبش روشن، نفسش آرام و عملش قابل قبول نزد خدا میشود.
بنابراین، توجه به پاکیزگی غذا، تنها یک امر بهداشتی نیست، بلکه نشانهای از وجدان معنوی و رعایت حدود الهی است.
۲-۱. خوراک معنوی: تأمل در منشأ غذا، دروازهای به شناخت خالق
اما قرآن، انسان را فقط به "خوردن از پاکیزگان" محدود نمیکند، بلکه او را به تأمل در خودِ غذا دعوت میکند. خداوند میفرماید: «فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَیٰ طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنبَتْنَا فِیهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَیْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُضًّا * وَفَاکِهَةً وَأَبًّا * رِزْقًا لَّکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ» [۲]
(پس انسان باید به غذای خویش بنگرد! ما آب را ریختیم، زمین را شکافتیم، در آن غله، انگور، پیاز، زیتون، نخل، باغهای سرسبز، میوه و علوفه رویاندیم؛ روزی برای شما و چوپانانتان.)
این آیات، یک سفر هوشیارانه از قطره آب تا سفرهٔ انسان هستند. این تأمل، تبدیل به عرفانی از طبیعت میشود که در آن، هر ذره از غذا، نشانهای از قدرت، حکمت و رحمت الهی است.
امام محمد باقر (علیهالسلام) در تفسیر «انسان باید به غذای خویش بنگرد» میفرمایند: «الی علمه» — یعنی، ببیند چه میآموزد. [۳]
آیا این غذا، فقط برای سیر کردن شکم است؟ یا فرصتی است برای شناخت خالق، شکرگزاری، و تقویت ارتباط با حق؟
وقتی انسان قبل از خوردن، به منشأ غذای خود فکر کند، قلبش از شکر پر میشود، نفسش از تجمل خالی میشود، و وجودش از داخل مطمئن میگردد.
۳-۱. همسویی مادی و معنوی در تغذیه: تعادلی که به کمال میرساند
تغذیه، تنها یک نیاز زیستی نیست، بلکه آزمونی از تعادل انسان میان مادی و معنوی است. جامعهای که تنها به تولید غذا توجه کند، اما از شکر و تأمل در نعمتها غافل باشد، به زودی به افراط، تبذیر و بیثباتی دچار میشود.
و جامعهای که تنها به شکر معنوی بسنده کند، اما از تأمین غذای پاک غفلت ورزیده باشد، در معرض ضعف، فقر و تسلیم در برابر دیگران قرار میگیرد. اما جامعهای که هم غذای پاک تولید و توزیع میکند، و هم مردمش به منشأ آن فکر میکنند، جامعهای متوازن و کامل است.
چون در آن، جسم سالم و قلب شاکر همدیگر را تقویت میکنند. این همسویی، نه تنها برای فرد، بلکه برای تحول فرهنگی و معنوی جامعه حیاتی است. چرا که جامعهای که از درون شاکر و آگاه باشد، به سوی کمال انسانی گام برمیدارد.
۲. لباس پوششی و لباس تقوا: همراهی مادی و معنوی در پوشش انسان
۱-۲. لباس مادی: پوششی برای تن و زینتی برای وجود
قرآن کریم، لباس را نه تنها به عنوان یک وسیلهٔ عملکردی برای پوشاندن بدن یا محافظت در برابر عوامل طبیعی معرفی نمیکند، بلکه آن را نعمتی الهی و جزئی از نظام آفرینش میداند که در آن، ظاهر و باطن، مادی و معنوی، در کنار هم جای میگیرند. خداوند متعال در آیهای فرموده است:
«یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْآتِکُمْ وَرِیشًا» [۴] (ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندامهای ننگتان را میپوشاند و مایه زینت شماست.)
این آیه، لباس را در دو بعد معرفی میکند: اول، عملکرد محافظتی و حریممحور: پوشاندن سوآت (اندامهای نهان)، که نشانهای از حفظ کرامت انسانی و مرزهای اخلاقی است.
دوم، بعد زیبایی و تمدنی: «وَرِیشًا» — یعنی زینت، شان و شوکت. این بخش نشان میدهد که اسلام به زیبایی و شکوه انسانی تنفر ندارد، بلکه آن را در چارچوب حلال و معنوی جای میدهد.
همچنین در سوره نحل، خداوند میفرماید: «وَجَعَلَ لَکُم مِّنَ الْأَنْعَامِ سَرَابِیلَ تَقِیکُم بِهَا مِن بَأْسِکُمْ» [۵] (و از چهارپایان برای شما پیراهنهایی آفرید تا شما را از سرما و گرما و ضربه حفظ کند.)
اینجا، لباس حتی از موی حیوانات نیز منشاء میگیرد — یعنی خداوند تمام موجودات را در خدمت انسان قرار داده تا نیازهای او فراهم شود. این نشان میدهد که مادیات، در خودشان پلی به معنویت هستند، چون هر پارچه، هر پشم، هر پوست، نشانهای از قدرت، حکمت و رحمت الهی است.
بنابراین، لباس مادی، تنها یک شیء مصرفی نیست، بلکه: ابزاری برای حفظ کرامت انسانی (پوشاندن عورت) و وسیلهای برای حفاظت جسمی (در برابر سرما، گرما، آسیب) و نمادی از زیبایی و تمدن (ریش، زینت)
این سه وجه، لباس را از یک شیء ساده به یک موضوع فرهنگی و اخلاقی تبدیل میکند. جامعهای که در آن لباس تنها به عنوان وسیله نمایش تجمل یا جلب توجه مصرف شود، از بعد معنوی آن غافل است. اما جامعهای که لباس را با آگاهی از منشأ الهی و مقاصد انسانی آن انتخاب کند، در مسیر تعادل مادی و معنوی گام برمیدارد.
۲-۲. لباس معنوی: تقوا، بهترین پوشش انسان
اما قرآن، پس از اشاره به لباس مادی، بلافاصله توجه انسان را به بعد بالاتری از پوشش جلب میکند. خداوند میفرماید: «وَلِبَاسُ التَّقْوَیٰ ذَلِکَ خَیْرٌ» [۶] (و لباس پرهیزگاری، آن بهتر است.) این جمله کوتاه، انقلابی در نگرش به پوشش است.
اگر لباس مادی بدن را از سرما و گرما حفاظت کند، لباس تقوا قلب را از وسواس، حسد، غضب، ریا، تجمل و دوری از خدا حفاظت میکند. اگر لباس مادی، عورت جسمی را میپوشاند، لباس تقوا، عورت معنوی — یعنی گناهان پنهان — را میپوشاند.
تقوا، در واقع، پوشش داخلی انسان است. مثل یک زره نامرئی که در مقابل هر نوع آسیب معنوی مقاوم است. در حدیثی امام علی (ع) فرمودهاند: «التَّقْوَیٰ جُنَّةٌ وَاقِیَةٌ» (پرهیزگاری، زرهی محافظ است.)[۷]
این تشبیه، نشان میدهد که تقوا فقط یک مفهوم اخلاقی نیست، بلکه تجهیزاتی معنوی است که انسان را برای زندگی در دنیای پرتنش و پرتلاطم آماده میسازد. همانطور که جنگجو بدون زره مستعد آسیب است، انسان بدون تقوا در برابر وسوسه شیطان، فتنه دنیا و نفسامّاره ضعیف و آسیبپذیر است.
اما چرا قرآن میگوید «ذَلِکَ خَیْرٌ» — «آن بهتر است»؟ چون لباس مادی، فاسدشدنی است. روزی میسوزد، میپوسد، یا از مد خارج میشود. اما لباس تقوا، تنها پوششی است که: فاسد نمیشود، قد نمیآید و نه تنها در دنیا، بلکه در آخرت نیز انسان را میپوشاند.
در روایات آمده است که در قیامت، مؤمنان لباسی از نور خواهند داشت — نماد تقوا و ایمان این، اوج تحقق «لباس تقوا» است:از پیامبر (ص) : «یُکشَفُ الغِطاءُ فَلاَ مَرحَباً بِأَحدٍ وَلاَ أَهلًا إِلاَّ بِأَصحابِ القُبُورِ، وَأَصحابِ القُبُورِ هُمُ المُؤمنونَ، لِباسُهُمْ مِنَ النُّورِ» — (غیبت الغطاء، و هیچکس به جز صاحبان قبور شادی نمیآید؛ و صاحبان قبور، مؤمنانند، لباسشان از نور است.) .[۸] پوششی که از دنیا شروع شده و تا جاودانگی ادامه دارد.
۳-۲. همراهی لباس مادی و معنوی: تعادلی که به کمال میرساند
انسان، موجودی است که در آن، جسم و روح در کنار هم زندگی میکنند. او نه حیوان است که فقط به پوست و مو اکتفا کند، نه ملک است که فقط از نور و معنویت تشکیل شده باشد.
پس نیازمند دو لباس است: یکی برای بدن: لباسی از پارچه، پشم یا پوست و یکی برای قلب: لباسی از تقوا، شکر و ایمان.
وقتی این دو همراه شوند — فردی که هم پوشش حرام نمیپوشد، هم از گناهان بزرگ و کوچک پرهیز میکند، هم به زیبایی توجه دارد اما نه به صورت تجملگرایانه — آنگاه به تعادل انسانی دست مییابد.
قرآن، در توالی آیات سوره اعراف، ابتدا لباس مادی را معرفی میکند، سپس بلافاصله لباس معنوی را اضافه میکند: «یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْآتِکُمْ... وَلِبَاسُ التَّقْوَیٰ ذَلِکَ خَیْرٌ» [۹]
این ترتیب، نشان میدهد که اسلام به تدریج انسان را به سوی کمال میبرد:ابتدا به او یاد میدهد چگونه بدن خود را بپوشاند، سپس به او میگوید: «اما این کافی نیست — قلب تو هم نیاز به لباس دارد.»
این، همان هماهنگی مادی و معنوی است که در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژهای دارد. بدون لباس مادی، انسان در معرض سرما و تحقیر قرار میگیرد. بدون لباس تقوا، در معرض گناه و دوری از خدا قرار میگیرد. اما وقتی هر دو را داشته باشد، به انسان کامل نزدیک میشود.
این تعادل، نه تنها برای فرد، بلکه برای تحول فرهنگی جامعه حیاتی است. جامعهای که در آن مردم به پوشش حرام گناه نمیکنند، اما به زیبایی و نظم هم توجه دارند، و در عین حال، قلبهایشان از تقوا و شکر سرشار است، جامعهای است که در آن، مادیات در خدمت معنویات قرار گرفته است.
نتیجه:
در پایان این سفر فکری، روشن میشود که اسلام نه به رد دنیا، نه به فراموشی آخرت دعوت میکند، بلکه به تعادلی عمیق دعوت میکند: زندگیای که در آن، مادیات در خدمت معنویات قرار گیرند. هر مقولهٔ مادی، از غذا تا لباس، از سفر تا رزق، نه صرفاً وسیلهای برای بقا نیست، بلکه فرصتی برای عبودیت و شناخت خداست.
قرآن، با گفتاری دوگانه — یکی با کلام، یکی با نماد — به انسان میآموزد که چگونه در میان امور روزمره، به حقیقت معنوی پی ببرد. این هماهنگی، تنها راه تحقق انسان کامل است؛ کسی که نه در مادیات غرق شده، نه از معنویات منزوی است.
وقتی این دو جهان در وجود انسان همآوایی پیدا کنند، زندگی تبدیل به عبادتی مستمر میشود. این، همان نظام الهی است که در آن، هر نفس، نمازی است، هر حرکت، سجدهای است، و هر لحظه، فرصتی برای قربت به حق. بنابراین، مهم نیست چه میخوریم، چه میپوشیم یا کجا میرویم؛ مهم این است که با چه نگاهی این کارها را انجام دهیم. نگاهی که مادی را پلی به معنا بداند و هر عمل را شروعی برای ملاقات با خدا.
پینوشت:
[۱] قرآن کریم، سوره مومنون، آیه ۵۱
[۲] قرآن کریم، سوره عبس، آیات ۲۴ تا ۳۲
[۳] کشی، احمد بن علی، رجال کشی، ج۴، ص۳
[۴] قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۲۶
[۵] قرآن کریم، سوره نحل، آیه ۸۱
[۶] قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۲۶
[۷] ابن شعبه حرانی، محمد بن علی، صحیفه سجادیه، دعاء ۱۵؛
[۸] حدیثی— بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج۷۹، ص۱۰۲
[۹] قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۴-۶
نظر شما