تولد امام زمان در محله نظامی عسکر

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: عسکر به معنی لشگر، نام محله‌ای نظامی در شهر سامراست که سپاه عباسی در آنجا مستقر بود. خلفای عباسی امام حسن عسکری (ع) و پدر بزرگوارشان امام هادی (ع) را از مدینه به سامرا انتقال و در محله عسکر سکونت دادند تا فعالیت‌های فرهنگی، علمی و سیاسی ایشان را زیر نظر داشته باشند. به همین دلیل این دو امام به «عسکریَین» معروف شدند (۱).

اثبات فرزند برای امام حسن عسکری (ع) از راه های گوناگون و با استناد به منابع شیعه و سنی قابل اثبات است. دلایل عقلی و نقلی به همراه شواهد و گزارش‌های تاریخی و نیز شیوه برخورد حکومت عباسی مانند فرستادن جاسوس‌های قابله به خانه امام حسن عسکری (۲) ولادت امام زمان را تأیید و ثابت می‌کند (۳). گزارش برخی منابع اهل سنت در این‌باره عبارتند از:

الف ـ کنجی شافعی (۴) در کتاب «البیان فی اخبار صاحب الزمان»، نه تنها ولادت امام دوازدهم را مسلم دانسته بلکه در بابی با عنوان «الباب الخامس و العشرون فی الدلالة علی کون المهدی [علیه السلام] حیّاً باقِیاً مذ غیبته الی الآن‏» زنده بودن و بقای حضرت را از زمان تولد تا کنون اثبات کرده است (۵).

ب ـ عزالدین ابن اثیر مورخ مشهور در بیان حالات معتمد عباسی و حوادث سال ۲۶۰ هجری به شهادت امام حسن عسکری (ع) اشاره و ولادت امام زمان (ع) را تصریح کرده است (۶).

ج ـ ابوالفوز سویدی محمدامین بغدادی پس از بیان شهادت امام حسن عسکری (ع) می‌گوید: فرزندش زیباروی، زیباموی، زیبابینی، گشاده‌روی بود و هنگام وفات پدر پنج سال داشت؛ یعنی امام فرزند خود را به افرادی نشان داده بودند (۷).

پی‌نوشت

