چرا امام حسن (ع) به نفع یک کافر از خلافت مسلمین دست کشید؟!

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: کفر در لغت به معنای پنهان کردن و پوشاندن است (۱). معاویه به دلیل نپذیرفتن ولایت امیرالمومنین (ع) یعنی پوشاندن نعمت‌ امامت و ولایت دچار کفر عقیدتی بود. قطعاً امام حسن (ع) به نفع معاویه از خلافت مسلمین دست نکشید بلکه به نفع دین اسلام، حفظ جان و مال خویش و مسلمانان تا زمانِ آمادگی مسلمانان برای جهاد، موقتاً جنگ نکرد (۲). براساس اعتقادی که شیعه نسبت به امام دارد، فعل امام، عین حق و در کمال راستی و درستی است. باید مصلحت و حق را از فعل امام و ولی خدا جستجو کرد، نه آنکه مصلحت و حقّی را در اندیشه پنداشت، آنگاه کار امام را با آن سنجید (۳).

مسئله میان امام و معاویه، منازعه‌ی دو مدّعی سلطنت و حکومت نبود. بر اساس آیه قرآن «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَار؛ ای کسانی که ایمان آورده‌‏اید! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد رو به رو شوید، به آنها پشت نکنید (و فرار ننمایید)!» (انفال/۱۵)؛ در جبهه‌بندی میان حقّ‌ و باطل، کسی حق ندارد پشت به میدان جنگ کند مگر برای تدارکِ ضربه‌ی محکم‌تری بر پیکر دشمن؛ بنابراین امام هرگز میدان را به نفع دشمن خالی نکرد؛ بنابراین جهت تبیین وجه صلح باید اتفاقات تاریخی و شرایط اجتماعی ملاحظه شود.

مرز جغرافیایی اسلام به دلیل فتوحات، وسعت یافته بود اما متأسّفانه به موازات آن، تفکر اسلامی عمیق نشد. یعنی مردم اسلام را قبول کردند امّا مانند ابوذر تسلیم واقعی نبودند. بیشتر مردم امام زمان خود را نشناخته و به فرمان امام گوش نمی‌دادند. همچنین به تجمّل خو گرفته‌ و رفاه و راحتی را بر نبرد و مقاومت ترجیح می‌دادند (۴).

از طرفی سپاه امام حسن (ع) با معاویه تفاوت‌هایی داشت. در شام، غیر عرب وجود نداشت و تعصّب عربی، موجب وحدت و یکپارچگی شام بود و معاویه، حاکم چنین منطقه‌ای بود. درحالی‌که امام حسن (ع) به حکومت جامعه‌ای رسید که به لحاظ قومیت‌های مختلف در آن، اساساً اتّحاد و وفاقی نداشت. همچنین شام، هرگز درگیر با حکومت همسایگان نشد اما کوفه به شدت مضطرب بود و مردم کوفه به لحاظ جنگ‌های پی درپی، تمایلی به جنگ نشان نمی‌دادند به گونه‌ای که خودشان از امام خواستند که پیشنهاد معاویه را بپذیرد و صلح را امضا کند. امام نیز نخواستند مردم را به کاری که نمی‌خواهند (جنگ) وادار کند. اکثریت سپاه امام اشخاص بی‌وفایی بودند. آن‌ها همسو با معاویه هوای کسب ثروت و قدرت داشتند. معاویه نیز برای جلب چنین مردمی رشوه‌های فراوان داد. به همین دلیل عده‌ای در مقابل وعده‌های معاویه خود را باخته و به امام خیانت نمودند. جمعی دیگر برای معاویه نامه نوشته و آمادگی تحویل امام را اعلام نمودند. برخی به خیمه حضرت حمله کرده و پس از غارت، سجاده از زیر پای امام کشیده، ردا از دوش امام انداخته و مجروحش کردند.



در این میان خیانت فرمانده لشکر امام حسن (ع) نیز موجب تضعیف روحیه و دودستگی می‌شود (۵). با این شرایط اگر امام راه اول را انتخاب می‌کرد هم خود و یارانش کشته می‌شدند و هم مکتب اسلام به طور کامل نابود می‌شد اما امام حسن (ع) که شجاع‌ترین چهره‌ی تاریخ اسلام است، با پذیرش صلح، توانست از قرآن و اسلام حفاظت کند و هدایت نسل‌های آینده‌ی تاریخ را به موقع انجام دهد. به اعتقاد شیعه همه امامان در دوران زندگیِ ۲۵۰ساله‌شان، دائماً مشغول جهاد بودند و امام حسن (ع) نیز در این خطّ طولیِ ۲۵۰ساله، نقش بسیار اساسی و برجسته‌ای دارد (۶). قابل ذکر است که تاریخ اسلام، نمونه‌ای دیگر از صلح مسلمانان با مشرکین و کفار دارد و امام حسن (ع) برای معترضین، صلح خویش را مشابه صلح جدش پیامبر اکرم (ص) معرفی می‌کند (۷).

