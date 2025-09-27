چرا تنها امام دوازدهم غایب شد؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: این پرسش که «فلسفه غیبت چیست و چرا برای امامان دیگر غیبت مقرر نگردیده است» سال‌ها پیش از تولد امام زمان (ع) در میان پیروان اهل بیت وجود داشت و پاسخ امامان به این پرسش زمینه تألیف کتاب‌هایی چون الغیبه نعمانی، الغیبه طوسی و کمال الدین گردید. غیبت امام به این معنا که جسم مبارک امام از دیدگان پنهان گردد و یا فقط شناخته نشود (۱)؛ برای انبیا و اولیای دیگر نیز روی داده‏، چراکه غیبت پیشوایان دین، سنت و روش خداوند است که در زندگی برگزیدگانی چون ادریس، الیاس، نوح، صالح، ابراهیم، یوسف، یونس، موسی، شعیب، الیاس، سلیمان، دانیال، عیسی و خضر علیهم‌السلام جریان یافته است (۲). این سنت در مورد امامان ما، فقط در مورد امام دوازدهم اتفاق افتاد و فلسفه آن همان حکمت غیبت حجت‌های پیشین خداوند است که پس از ظهور آشکار می‌شود؛ همان‌طور که حکمت سوراخ کردن کشتی و کشتن جوان و بنا کردن دیوار از سوی خضر برای موسی تا هنگام جدایی‌شان آشکار نشد (۳). علاوه بر اینکه غیبت امام زمان، سری از اسرار و مستند به تقدیر الهی است و راز آن بر ما پوشیده است (۴)، روایات معصومین مصالح و فوایدی برای آن ذکر نمودند.



الف. حفظ جان امام

از عواملی که سبب کناره‌گیری پیامبران از قوم خود می‌شد، حفظ جان بود. پیامبر اسلام نیز به جهت اینکه رسالتش را در فرصتی دیگر انجام دهد، از مکه بیرون رفت و در غار پنهان شد (۵). در دوران ائمه معصومین با انتشار عقاید شیعیان، حکومت عباسی می‌دانست قرار است فرزندی متولد شود که به دست او ظلم و فساد ریشه‌کن خواهد شد؛ به همین دلیل، از امامان می‌هراسیدند (مبادا این امام، مهدی باشد) و مانند فرعون که می‌خواست از تولد موسی جلوگیری کند، همواره امامان را در مراقبت گرفته، سپس به شهادت می‌رساندند. مردم، آماده دفاع از امامان نبودند و اگر عبّاسیان به امام دست می‏‌یافتند، جان ایشان به خطر می‌‏افتاد؛ به‌همین‌دلیل، مصلحت و حکمت الهی بر آن گشت که ذخیره الهی برای اقامه عدل در سراسر جهان، پیش از فراهم آمدن زمینه حکومت جهانی، در پرده غیبت بماند و مسلمانان از فیض وجود او به‌طور کلی محروم نگردند؛ در غیر این صورت همانند اجداد بزرگوارش به دست زمامداران ظالم شهید می‌شد.

امر غیبت برای امامان دیگر مقرر نشد، چراکه با شهادت امامان به دست خلفا، حجت و معصوم دیگری قیام می‌کرد و زمین خالی از حجت نمی‌ماند؛ اما وجود مقدس امام عصر (ع) آخرین ذخیره و حجت الهی است و حفظ جان حضرت برای حفظ مصلحت کل عالم واجب است؛ ازاین‌رو، به جهت خالی نماندن زمین از حجت، عمر آخرین امام فواید غیبت باید طولانی شود و برای آسیب نرسیدن به ایشان از دیده‌ها پنهان شد.



ب. آزمودن و ناب کردن مردم

سنت خداوند بر این است که بندگانش را با گرفتاری‌هایی در مال، بیماری، ترس و... می‌آزماید (۸)، بلکه آفرینش انسان، ارسال رسل و انزال کتب الهی جز برای امتحان نیست. امتحان به غیبت امام زمان و آزمایش میزان تسلیم مردم و نیز مقدار معرفت و ایمان به امام، از آزمون‌های خداوند نسبت به بندگان است تا دین‌داران واقعی از بی‌دین‌ها جدا شوند. امام رضا (ع) فرمودند «به خدا سوگند آنچه به آن چشم دوخته‌اید واقع نمی‌شود، تا از هم متمایز و خالص شوید، تا آنجا که جز اندکی از شما باقی نماند» (۹) سپس آیه شانزده سوره توبه (۱۰) را تلاوت نمودند. امتحان به غیبت امام از سخت‌ترین امتحانات است؛ چراکه کسی که در زمان غیبت به دین خود تمسک کند، مثل کسی است که دست بر شاخه پر از خار بکشد تا خارها را از ساقه جدا کند (۱۱). این امتحان از جهتی که در زمان غیبت، فتنه‌های فراوان و سختی روی می‌دهد و مردم در بلا و دشواری‌های عظیمی گرفتار می‌شوند، امتحان عملی است؛ به‌طوری که مواظبت بر انجام تکالیف دینی از سخت‌ترین امور خواهد شد و از جهتِ ایمان به غیب، آزمایش علمی و ایمانی مردم نیز به‌شمار می‌رود و فقط کسانی که دارای ایمان کامل، معرفت قوی و نیت خالص باشند به او ایمان خواهند آورد (۱۲). در زمان هر یک از ائمه معصومین مردم به نحویی آزمایش می‌شدند و اراده الهی بر این تعلق گرفت که مردم پس از سال ۲۶۰ هجری قمری، با غیبت امامِ خود امتحان شوند.



ج. آزمودن همه حکومت‌ها

حکومت امام زمان (ع) آخرین دولت است و هیچ خاندانی نمی‌ماند جز آنکه پیش از ظهور به حکومت می‌رسد تا وقتی روش حکومت‌داری حضرت را دید، نگوید اگر ما هم به حکومت می‌رسیدیم، این چنین حکومت می‌کردیم (۱۳)؛ غیبت امام، زمینه را جهت این آزمون فراهم می‌نماید.



د. افاضه تدریجی

خداوند وعده داده است که بندگانِ صالح خود را به فیض خلافت و حکومت برساند (۱۴)، برخورداری از فیضِ حکومت صالحان، متوقف بر شرایط و مقدماتی است که در بستر زمان فراهم می‌آید و امام زمان (ع) واسطه این فیض بر خلق است. فیض‌رسانی ایشان تدریجی و همراه با شرائط و مقدمات خاصی است و از مقدمات و شرایط اساسی این فیض، پرورش انسان‌های صالح و ایجاد آمادگی در مردم برای پذیرش حکومت عادلانه جهانی و استقرار حکومت صالحان است و غیبت امام لازمه پرورش و آماده‌سازی انسان‌هاست (۱۵).

سایر امامان اذهان مردم را برای پذیرش امام غایب، آماده کردند و امام با غیبت خود وظیفه پرورش انسان‌ها جهت استقرار حکومت صالحان را به انجام می‌رساند.



ه. آمادگی مردم برای جهانی شدن دین اسلام

سیره امام زمان (ع) بر پایه حقایق و حکم به واقعیات و کنار نهادن تقیه و ترک تسامح در مسائل دینی خواهد بود، با کارگذاران حکومتی، بسیار سخت‌گیر و با گناهکاران، با شدت عمل خواهد کرد؛ روشن است باید جهت تحقق این امور زمینه مناسبی در عالم پدید آید و مردم به حدی ترقی کنند که آمادگی پذیرش اقدامات اصلاحی حضرت را داشته باشند (۱۶). می‌توان گفت زمانی که مردم جهان انواع حکومت‌های مدعی عدالت، آزادی و حقوق بشر را آزمودند، عملاً به این نتیجه خواهند رسید که عدالت، جز با رهبری الهی خاندان رسالت نمی‌تواند در جهان برقرار شود (۱۷). بر این اساس می‌توان گفت جهان رو به اسلام خواهد آورد. مسئله جهانی شدن اسلام، غلبه آن بر همه ادیان و حاکمیت صالحان بر زمین (۱۸)، بر اراده و انتخاب مردم استوار است و از روی اعجاز و اجبار اتفاق نخواهد افتاد (۱۹)؛ چراکه اگر خداوند این امر را از راه اعجاز می‌خواست، در عصر نبوت پیامبر اکرم (ص) این اتفاق می افتاد (۲۰). امام نقش بی‌بدیلی در جهانی سازی اسلام دارد و تنها ذخیره از رهبران بزرگ الهی برای جهانی کردن ارزش‌های انسانی و اسلامی در جهان است و باید جهت این مهم، در پرده غیبت محفوظ بماند، چراکه رسیدن به حکومت جهانی اسلام بدون رهبری نیرومند و الهی که از هر جهت بتواند بر جهان حکومت کند، ممکن نیست (۲۱). اگر سایر ائمه غایب می‌شدند اسلام فراموش می‌شد، در واقع ایشان با حضور خود و عملکردی متفاوت در جهت جهانی شدن دین اسلام گام نهادند و امام مهدی (ع) نیز با غیبت، در این راستا حرکت می‌کند.

بنابراین، هرچند که ائمه معصومین به تناسب فهم مخاطب، حکمت‌هایی برای غیبت امام بیان نمودند؛ اما اصلی‌ترین حکمت غیبت امام، فراهم نبودن زمینه سیاسی و اجتماعی برای جهانی شدن اسلام است و سایر حکمت‌ها به همین مطلب برمی‌گردد و ابعاد آن به هنگام ظهور برای عموم مردم قابل فهم خواهد شد. اراده الهی بر این تعلق گرفت که سایر امامان با حضور خود درصدد آماده سازی مردم برای حکومت جهانی اسلام، برآیند و امام زمان با غیبت این شرایط را فراهم نماید؛ ازاین‌رو، برای امام مهدی غیبت و برای سایر ائمه معصومین حضور مقرر گردید.

پی‌نوشت

۱- محمدی‌ری‌شهری، محمد (۱۳۹۳) دانشنامه امام مهدی‌عج، ج۳، اول، قم: دارالحدیث، ص ۱۷۴و ۱۴۰؛ نگارش، حمید (۱۳۸۶) فرهنگ شیعه، دوم، قم: زمزم هدایت، ص ۴۲۵.

۲- یوسفیان، مهدی، حائری‌پور، محمدمهدی و همکاران (۱۳۸۹) نگین آفرینش، بیست و چهارم، قم: مرکز تخصص مهدیت، ص ۶۳.

۳- «إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً لَا بُدَّ مِنْهَا یَرْتَابُ فِیهَا کُلُّ مُبْطِلٍ فَقُلْتُ لَهُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لِأَمْرٍ لَمْ یُؤْذَنْ لَنَا فِی کَشْفِهِ لَکُمْ قُلْتُ فَمَا وَجْهُ الْحِکْمَةِ فِی غَیْبَتِهِ قَالَ وَجْهُ الْحِکْمَةِ فِی غَیْبَتِهِ وَجْهُ الْحِکْمَةِ فِی غَیْبَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ إِنَّ وَجْهَ الْحِکْمَةِ فِی ذَلِکَ لَا یَنْکَشِفُ إِلَّا بَعْدَ ظُهُورِهِ کَمَا لَا یَنْکَشِفُ وَجْهُ الْحِکْمَةِ لَمَّا أَتَاهُ الْخَضِرُ ع مِنْ خَرْقِ السَّفِینَةِ وَ قَتْلِ الْغُلَامِ وَ إِقَامَةِ الْجِدَارِ لِمُوسَی ع إِلَّا وَقْتَ افْتِرَاقِهِمَا یَا ابْنَ الْفَضْلِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ اللَّهِ وَ غَیْبٌ مِنْ غَیْبِ اللَّهِ وَ مَتَی عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَکِیمٌ صَدَّقْنَا بِأَنَّ أَفْعَالَهُ کُلَّهَا حِکْمَةٌ وَ إِنْ کَانَ وَجْهُهَا غَیْرَ مُنْکَشِفٍ لَنَا» محمدبن‌علی، ابن‌بابویه (۱۳۸۵) علل‌الشرائع، ج۱، اول، قم: داوری، ص ۲۴۶؛ «إِنَّ وَجْهَ الْحِکْمَةِ فِی ذَلِکَ لَا یَنْکَشِفُ إِلَّا بَعْدَ ظُهُورِه‏» محمدبن‌علی، ابن‌بابویه (۱۳۹۵ق) کمال‌الدین و تمام‌النعمه، ج۲، دوم، تهران: الاسلامیه، ص۴۸۲.

۴- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۷) امام مهدی موجود موعود، اول، قم: اسراء، ص ۱۳۴.

۵- سبحانی، جعفر (۱۳۷۸) فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، یازدهم، تهران: مشعر، ص۱۹۷؛ یوسفیان، مهدی، حائری‌پور، محمدمهدی و همکاران (۱۳۸۹) نگین آفرینش، بیست و چهارم، قم: مرکز تخصص مهدیت، ص ۶۶.

۶- «لِلْقَائِمِ غَیْبَةٌ قَبْلَ قِیَامِهِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ الذَّبْح‏» محمدبن‌علی، ابن‌بابویه (۱۳۹۵ق) کمال‌الدین و تمام‌النعمه، ج۲، دوم، تهران: الاسلامیه، ص ۴۸۱.

۷- «فَإِذَا ذَهَبَ الِاثْنَا عَشَرَ مِنْ وُلْدِی، سَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، و لَمْ یُنْظَرُوا» محمدبن‌یعقوب،کلینی(۱۴۲۹ق) الکافی، ج۲، اول، قم: دارالحدیث، ص ۷۰۳.

۸- «وَ لَنَبْلُوَنَّکُم بِشیَ‏ءٍ مِّنَ الخْوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابرِین؛ البته شما را به اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصان در محصول می‌‏آزماییم. و شکیبایان را بشارت ده» (بقره/۱۵۵)؛ دهر/۲؛ ملک/۲؛ عنکبوت/۲.

۹- طوسی، محمدبن‌الحسن (۱۴۱۱ق) الغیبه للحجه، اول، قم: دارالمعارف‌الاسلامیه، ص ۳۳۷.

۱۰- «أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُترْکُواْ وَ لَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِینَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ؛ آیا پنداشته‏اید که شما را به حال خود وامی‏گذارند بی‏آنکه خدا کسانی از شما را که جهاد می‏کنند معلوم دارد» (توبه/۱۶).

۱۱- «إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً الْمُتَمَسِّکُ فِیهَا بِدِینِهِ کَالْخَارِطِ لِلْقَتَاد ثُمَّ قَالَ هَکَذَا بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَیْبَةً فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَ لْیَتَمَسَّکْ بِدِینِه‏» محمدبن‌علی، ابن‌بابویه (۱۳۹۵ق) کمال‌الدین و تمام‌النعمه، ج۲، دوم، تهران: الاسلامیه، ص ۳۴۶.

۱۲- صافی گلپایگانی، لطف‌الله (۱۳۹۷) منتخب‌الاثر، ترجمه محسن احمدی، ج۳، اول، قم: عطر عترت، ص ۲۲۴.

۱۳- «دَوْلَتُنَا آخِرُ الدُّوَلِ وَ لَنْ‏ یَبْقَ أَهْل‏ بَیْتٍ لَهُمْ دَوْلَةٌ إِلَّا مُلِّکُوا قَبْلَنَا لِئَلَّا یَقُولُوا إِذَا رَأَوْا سِیرَتَنَا إِذَا مُلِّکْنَا سِرْنَا مِثْلَ سِیرَةِ هَؤُلَاء» طوسی، محمدبن‌الحسن (۱۴۱۱ق) الغیبه للحجه، اول، قم: دارالمعارف‌الاسلامیه، ص ۴۷۲.

۱۴- «وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلیَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فیِ الْأَرْضِ وَ نجَعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجَعَلَهُمُ الْوَارِثِین؛ و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم» (قصص/۵).

۱۵- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۷) امام مهدی موجود موعود، اول، قم: اسراء، ص ۱۳۳.

۱۶- صافی گلپایگانی، لطف‌الله (۱۳۹۷) منتخب‌الاثر، ترجمه محسن احمدی، ج۳، اول، قم: عطر عترت، ص ۲۲۵.

۱۷- «مَا یَکُونُ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّی لَا یَبْقَی صِنْفٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَ قَدْ وُلُّوا عَلَی النَّاسِ حَتَّی لَا یَقُولَ قَائِلٌ إِنَّا لَوْ وُلِّینَا لَعَدَلْنَا ثُمَّ یَقُومُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ وَ الْعَدْل» محمدبن‌ابراهیم، ابن‌ابی‌زینب (۱۳۹۷ق) الغیبه (لنعمانی)،‏ اول، تهران: صدوق، ص ۲۷۴.

۱۸- «أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّلِحُون؛ این زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند برد» (انبیا/۱۰۵).

۱۹- «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیرِّ مَا بِقَوْمٍ حَتیَ‏ یُغَیرِّواْ مَا بِأَنفُسِهم؛ خدا چیزی را که از آن مردمی است دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند» (رعد/۱۱).

۲۰- «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لاَمَنَ مَن فیِ الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا؛ اگر پروردگار تو بخواهد، همه کسانی که در روی زمینند ایمان می‌‏آورند» (یونس/۹۹).

۲۱- محمدی‌ری‌شهری، محمد (۱۳۹۳) دانشنامه امام مهدی‌عج، ج۳، اول، قم: دارالحدیث، ص ۱۷۷و۱۷۸.