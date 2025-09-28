مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی؛ تحلیل چالش تداوم ولایت فقیه

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: این سوال که «اگر مردم موافق با حکومت ولیفقیه نباشند آیا باز هم ولیفقیه باید به کار خود ادامه دهد» به رابطه مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد. در حکومت اسلامی، پیوند استواری میان ولیفقیه و مردم، وجود دارد. ولایت به معنی مدیر و مجری بودن است و زمانی که تبیین قوانین الهی، اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت از سوی شارع مقدس بر عهده فقیه نهاده شود، یعنی فقیه ولایت دارد (۱). در واقع ولایت فقیه، ولایت فرد نیست، ولایتِ قانون اسلام است و میتوان به جای ولایت فقیه حکومت قانون اسلام را به کار برد و فقیه نیز همچون شخص پیامبر و امامان معصوم، نه تنها همراه مردم بلکه پیشاپیش آنان موظف به اجرای فرامین الهی است (۲). بنابراین نظام حکومت اسلامی بر ارادة تشریعی، رضایت و اذن الهی استوار است و اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، نمیتوان با رأی و انتخاب آن را مجاز شمرد. بر این اساس اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. از آنجا که برای پاسخ به سؤال فرضهای متعدد متصور است لازم است نقش مردم در مراحل مختلفِ قبل و پس از تحقق حکومت اسلامی، بررسی شود.
نقش مردم در ایجاد و تحقق حاکمیت فقیه
نقش مردم، عینیت بخشیدن به حاکمیتِ حاکمِ منصوب از جانب خداست. مقبولیت مردم نقش اساسی در تشکیل حکومت اسلامی دارد و اگر مردم به هیچ وجه حکومتی دینی را نپذیرند در این صورت حکومت دینی تحقق نخواهد یافت؛ زیرا اساس حاکمیتِ قدرت و نفوذ دین در حکومت اسلامی تکیه به مردم دارد و در واقع تحقق حاکمیت فقیه در گرو پذیرش مردم است (۳). همانطورکه مردم موافق با حکومت امام علی (ع) نبودند و ایشان را سالها خانه نشین کردند. هرچند امام از سوی خداوند به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند؛ ازاینرو، مردم و رأی آنان در ایجاد حکومت اسلامی نقش کلیدی دارد (۴).
نقش مردم در دوام حاکمیت فقیه
فقیه که حاکمیتش در جامعه مستقر شده است مانند پیامبراسلام (ص) خدمتگزار مردم است و شب و روز میکوشد تا مصالح مملکت و اسباب ترقی و تعالی امّت اسلامی را فراهم سازد. مردم نیز وظیفه پشتیبانی از حاکم جامعه اسلامی را دارند ولی اگر عدهای علیه حاکمیت شرعی به مخالفت برخیزند، این فرض خود دو حالت دارد:
۱. مخالفان قصد اصلاح وضعیت موجود با حفظ نظام اسلامی را دارند:
در این فرض، حاکم جامعه اسلامی وظیفه دارد همراه با مردم شده، مطالبات به حق آنان را پیگیری نموده در جهت رفع مشکلات و عامل نارضایتیها در جامعه بکوشد. چراکه حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو تداوم حکومت اسلامی است که با اقبال عمومی مردم به ولایت فقیه و پشتیبانی از ایشان فراهم میشود (۵).
۲. مخالفان قصد براندازی حکومت شرعی را دارند:
شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. شایسته نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عدهای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق را دارند، باز بگذارد (۶). به این ترتیب در وقت تثبیت ولایت فقیه (وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران)، با از دست رفتن مقبولیت ولیفقیه نزد عدهای از مردم، قدرتِ اعمالِ حاکمیتِ مشروعِ ولیفقیه از بین نمیرود و مخالفت برخی مردم از بین برنده حاکمیت ولی فقیه نیست. چنانچه در زمان حکومت امام علی (ع) نیز مخالفان بسیاری بودند اما امام در برابر آنها ایستادند.
در جامعه اسلامی میل فرد حاکم نیست و عدم موافقت با اجرای حکم ولیفقیه یعنی حکم به عدم کفایت اسلام در زمان غیبت و در واقع حکم به نسخ اسلام است. هرچند رأی مردم پایة مشروعیت نیست ولی پایه اِعمال مشروعیت است؛ به این معنا که مقامِ مشروع نیز زمانی که مردم به او مراجعه نکنند توانایی اِعمال ولایت نخواهد داشت؛ اما به لطف الهی قراین و نشانههای موجود در نظام جمهوری اسلامی، موافقت اکثر مردم با ولایت فقیه را نشان میدهد. حضور در راهپیماییها، انتخابات، گروههای جهادی و رقابت برای دفاع از کشور، حضور ۱۵ میلیون نفری در تشییع حاج قاسم سلیمانی، تشییع شهدا، حضور در پیادهروی اربعین، اعتکافها، شبهای احیا و مراسمهای مذهبی ایام محرم، مخالفت با بیعدالتی و حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف دفاع از نظام با وجود همه مشکلات و سختیها و نیز کارشکنیها و تبلیغات جبهه رسانهای دشمنان نظام، نشان از پایبندی نسبت به ارزشها و اصول اسلامی و انقلابی داشته و نوعی رفراندوم محسوب میگردد و نشانگر آن است که بر فرض برگزاری رفراندوم مجدد، اسلام و جمهوری اسلامی به عنوان اصول و مبانی ارزشی نظام رها نخواهد شد؛ ازاینرو، مردم ایران همواره در صحنه حضور دارند و پشتیبان ولایت فقیه و حکومت اسلامی هستند و حقیقتاً شکافی میان مردم و ولیفقیه وجود ندارد.
برای پاسخ به این سؤال که آیا رأی مردم در رفراندوم به جمهوری اسلامی برای نسلهای بعد هم الزام آور است یا خیر، باید توجه داشت که مشروعیت ولیفقیه به رأی مردم نبود تا با منتفی شدن آرای عمومی مشروعیت نظام باطل شود. بعلاوه اگر تغییر نظام سیاسی یک امر ذاتاً با ارزش و حق ذاتی هر نسلی باشد، باید پس از هر مدت زمانی که تعداد نسل جوان یک کشور به حد قابل اعتنایی رسید، نظام سیاسی قبل جای خود را به نظام سیاسی مورد نظر نسل بعدی بدهد در این صورت جامعه روی ثبات نخواهد دید. علاوه بر اینکه هیچ نظام سیاسی در دنیا، با اینکه مخالفان مردمی و نارضایتی دارد، اصل و شالوده حکومتی خود را پس از انتخاب به رفراندوم مجدد نمیگذارد. حکومتهای غربی که هم مشروعیت و هم مقبولیت خود را از مردم دارند، با مشارکت های ۳۰ درصدی در انتخابات برقراراند و هیچگاه اصل نظام را به رفراندوم نمیگذارند؛ ازاینرو، مردم، در همه جوامع انسانی، تابع رأی دیگراناند و تحت قانون الهی یا طاغوتی آن جامعه قرار میگیرند.
بنابراین، در اسلام انتخاب حاکم با خدا و قانون خداست. تحقق حکومت اسلامی در گرو پذیرش مردم است و مخالفت برخی با ولیفقیه پس از تشکیل حکومت اسلامی از بین برنده حاکمیت ولی فقیه نیست. حضور شکوهمند مردم در راهپیماییهای ۲۲ بهمن، انتخابات و... نشانگر حمایت مردم از اسلام و ولایت فقاهت است. مردم، در همه جوامع انسانی، تابع رأی دیگراناند و تحت قانون آن جامعه قرار میگیرند.
پینوشت
