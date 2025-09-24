  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. ویدیو خبری

سازمان ملل: اخبار ورود مواد غذایی به غزه چیزی جز فریب نیست

۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۲
کد خبر: 1731083
سازمان ملل: اخبار ورود مواد غذایی به غزه چیزی جز فریب نیست

بحران انسانی در غزه به شدت وخیم‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، به‌طوری‌که معاون دبیرکل سازمان ملل آن را هولناک‌ترین بحران توصیف کرده است. او و مدیر بیمارستان ناصر در غزه تأکید کردند که ادعاهای مربوط به ورود مواد غذایی به این منطقه، تنها فریب افکار عمومی است و وضعیت نگران‌کننده‌ای برای زنان و نوزادان در این منطقه حاکم است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون دبیرکل و هماهنگ‌کننده سابق کمک‌های بشردوستانه دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد هرگز هیچ بحرانی هولناک‌تر از بحران غزه وجود نداشته است و آنچه درباره ورود مواد غذایی به نوار غزه مطرح می‌شود، چیزی جز فریب افکار عمومی و پوشاندن واقعیت‌ها نیست.

گریفیتس همچنین از دولت‌های سراسر جهان خواست برای تغییر وضعیت کنونی در غزه فشارهای لازم را اعمال کنند.

از سوی دیگر، «احمد الفرا» مدیر بخش کودکان و نوزادان در مجتمع بیمارستانی ناصر در غزه در این باره گفت: ادعاها درباره ورود مواد غذایی به نوار غزه، گفت: آنچه درباره ورود مواد غذایی به نوار غزه مطرح می‌شود، چیزی جز فریب افکار عمومی و پوشاندن واقعیت‌ها نیست.

الفرا افزود: موارد سقط جنین در میان زنان آواره در شهر غزه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و نوزادان نارس بیش از سایرین در معرض ابتلا به سوء تغذیه قرار دارند.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha