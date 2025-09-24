سازمان ملل: اخبار ورود مواد غذایی به غزه چیزی جز فریب نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون دبیرکل و هماهنگ‌کننده سابق کمک‌های بشردوستانه دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد هرگز هیچ بحرانی هولناک‌تر از بحران غزه وجود نداشته است و آنچه درباره ورود مواد غذایی به نوار غزه مطرح می‌شود، چیزی جز فریب افکار عمومی و پوشاندن واقعیت‌ها نیست.

گریفیتس همچنین از دولت‌های سراسر جهان خواست برای تغییر وضعیت کنونی در غزه فشارهای لازم را اعمال کنند.

از سوی دیگر، «احمد الفرا» مدیر بخش کودکان و نوزادان در مجتمع بیمارستانی ناصر در غزه در این باره گفت: ادعاها درباره ورود مواد غذایی به نوار غزه، گفت: آنچه درباره ورود مواد غذایی به نوار غزه مطرح می‌شود، چیزی جز فریب افکار عمومی و پوشاندن واقعیت‌ها نیست.

الفرا افزود: موارد سقط جنین در میان زنان آواره در شهر غزه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و نوزادان نارس بیش از سایرین در معرض ابتلا به سوء تغذیه قرار دارند.

