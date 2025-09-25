به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی درگذشت مادر گرامی دکتر «غلامعلی حداد عادل» مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله رمضانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حداد عادل زید عزه العالی

درگذشـت والده مکـرمه جنابعالی را که در فضـیلت او همین بس که فرهیختگانی چون جناب عالی و برادر شهید گرانقدرتان را در دامان پرمهر و عطوفت و طهارت خود پرورد، به جناب مستطاب عالی و سایر بستگان محترم، تسلیت عرض می‌کنم و از خدای منّان، رحمت و غفران و رضوان و حشر با اولیا و صالحان را برای آن مرحومه و صبر جمیل و اجر جزیل و طول عمر باعزت و حسن عاقبت را برای آن جناب و بازماندگان مکرم آن مرحومه، مسألت دارم.

رضا رمضانی

