شش گام آرامش؛ دستورالعملی مجرب از امیرالمؤمنین(ع)

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: زندگی امروز پر از اضطراب، استرس و ناامنیهای روانی است. اما امیرالمؤمنین علیهالسلام نسخهای قرآنی برای ما بهجا گذاشتهاند. فرمودند: کسی که هر صبح این ۶ آیه را بخواند، خدا او را از هر بدی کفایت میکند حتی اگر خود را در مهلکه بیندازد. (۱)این نسخه، ترکیبی از ایمان، توکل و آرامش است.
گام اول: اعتماد به تقدیر خدا
«قُل لَّن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللَّـهُ لَنَا...» (توبه:۵۱)
یعنی هیچ اتفاقی بیرون از اراده و خیر الهی نیست. تکیه به این حقیقت، اولین قدم آرامش است. کسی که باور کند زندگیاش تحت تدبیر مولایی حکیم است، دیگر در برابر حوادث نخواهد لرزید. این نگاه، استرس آینده را به اطمینان تبدیل میکند.
گام دوم: باور به منبع یگانه خیر و شر
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ...» (یونس:۱۰۷)
این آیه هشدار میدهد: تنها خداست که میتواند رنج را بردارد و نعمت را برساند. در دنیایی که آدمها و عوامل بیرونی را علت همهچیز میدانیم، این یادآوری آرامکننده است؛ چون دل را از تکیه به انسانها و نگرانی از بیوفاییشان میرهاند.
گام سوم: غصۀ نان؛ چرا؟
«وَمَا مِن دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللَّـهِ رِزْقُهَا...» (هود:۶)
یکی از ریشههای اصلی استرس، نگرانیهای مالی و تأمین آینده است. آیات سوم و چهارم مستقیماً به این دغدغه پاسخ میدهند: باور به اینکه روزیرسانِ حقیقی اوست، ذهن را از درگیریهای فرسایشی برای «لقمه نان» آزاد میکند تا بتوانیم بر وظایف اصلیتر خود در زندگی تمرکز کنیم. نگرانی اقتصادی، وقتی نگاه توحیدی تقویت شود، جای خود را به آرامش میدهد.
گام چهارم: توکل در سختترین شرایط
«وَکَأَیِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّـهُ یَرْزُقُهَا...» (عنکبوت:۶۰)
بسیاری از موجودات حتی توان ذخیره غذا ندارند؛ اما خدا رزقشان را میرساند. توکل واقعی همین است: دل را سبک کنی از ترس آینده. انسانی که به وعده رزاق مطمئن باشد، دیگر در دام حرص و مقایسه بیپایان نمیافتد.
گام پنجم: رحمت خدا، بیمرز و بیمانع
«مَّا یَفْتَحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِکَ لَهَا...» (فاطر:۲)
گام پنجم، امیدواری به رحمت بیپایان اوست و آیۀ بالا، پادزهر ناامیدی است. در بنبستهای زندگی، وقتی احساس میکنیم تمام درها بسته شده، این باور به ما یادآوری میکند که قدرت خداوند فراتر از تمام موانع است. اگر دری از خیر باز شد، هیچ قدرتی نمیتواند آن را ببندد. ما محتاج لابیگری و تکیه بر انسانها نیستیم؛ کافی است به منبع اصلی رحمت وصل شویم.
گام ششم: سپردن دل به کافی مطلق
«قُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ عَلَیْهِ یَتَوَکَّلُ الْمُتَوَکِّلُونَ» (زمر:۳۸)
گام ششم، عصارهٔ تمام مراحل قبلی و اوج توکل است. بعد از درکِ اینکه تقدیر، قدرت، روزی و رحمت فقط به دست اوست، تنها نتیجهٔ منطقی این است که او را برای خود کافی بدانیم. این بارو، مانند یک لنگر، کشتیِ وجود ما را در متلاطمترین دریاهای زندگی، باثبات و آرام نگه میدارد.
گام آخر: دعای تکمیلی
در نهایت، این برنامۀ روزانه با یک دعای تکمیلی به اوج میرسد: «حَسْبِیَ اللَّـهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ أَمْتَنِعُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ مِنْ حَوْلِهِمْ وَ قُوَّتِهِمْ وَ أَسْتَشْفِعُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ وَ أَعُوذُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ ...» این شش گام، یک تمرین روزانه برای بازتنظیمِ نگاه ما به زندگی، قدرتها و دغدغههاست تا آرامش را نه در بیرون، که در درون خودمان پیدا کنیم.
پینوشت:
۱- (بحارالانوار، ج۸۳، ص۳۳۷)
