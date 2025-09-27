اگه روزی همه‌ ما تعیین شده، چرا تلاش کنیم؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: شنیدی میگن رزق و روزی هر کسی از قبل مشخصه؟ اگه واقعاً روزی تضمین شده، پس این همه دویدن برای چیه؟ این دوتا که با هم جور درنمیاد! اگه برای تو هم این سوال پیش اومده، این پست برای توئه.
فکر میکنی روزی فقط پوله؟ سخت در اشتباهی!
اول بیا تعریفمون رو از «روزی» همسو کنیم. روزی فقط اسکناس توی جیب و غذا توی بشقاب نیست. رفیق خوب، همسر صالح، آرامش خیال، فهم عمیق، خانوادهای که پشتته، همهشون مهمترین شکلهای روزی هستن. به طور کلی، روزی یعنی هر چیزی که برای رشد و بقای موجود زنده لازمه.
روزیرسون فقط خداست!
طبق کلام خدا، روزی، یه حق الهیه (ذاریات: ۲۲ و ۲۳)؛ یعنی یه واقعیت قطعی که مالک انحصاری اون، خداست و هیچکس دیگهای توش شریک نیست. نه رئیست، نه مشتریت، نه حتی تلاش خودت! اونا فقط وسیلهان. وقتی بدونی مالک اصلی و تنها منبع روزی، خداست، دیگه برای آینده دلشوره نمیگیری و از کسی جز خودش انتظار نداری.
ماجرای کاروان حج!
پس سهم تلاش ما چی میشه؟ ببین! فرض کن برای سفر حج ثبتنام کردی و همه چیز از هتل تا غذا از قبل، برات، برنامهریزی و تضمین شده. آیا میتونی توی خونه بشینی و بگی «خودشون میان دنبالم»؟ معلومه که نه! تلاش ما برای رفتن به فرودگاه، شرط لازم برای رسیدن به اون روزی تضمینشده است. ما برای «دریافت کردن» روزی تلاش میکنیم، نه برای «خلق کردن» اون. به عبارت سادهتر، تلاش ما روزی را نمیسازه، فقط دری به روی اون باز میکنه.
بیشتر دویدن مساوی با بیشتر داشتن نیست!
پس مهم نیست که چقدر سخت پارو میزنیم، مهم اینه که در جهت درست پارو بزنیم. این جهت درست، همون انجام «وظیفه» در هر موقعیتی هست. گاهی این وظیفه، کار متعارف برای کسب نفقۀ واجب خانواده هست، گاهی کار مضاعف، گاهی کمک به دیگران، گاهی یادگیری و گاهی عبادت. «برکتِ رزق» یعنی همین.
نقشه گنج دست خودته!
وقتی تلاشهای ما بر اساس نقشه الهی تنظیم بشه، رزق ما کیفیت دیگری پیدا میکنه. این همون «حُسن رزق» هست؛ روزیای که نافع، بابرکت و آرامشبخشه. شاید کم باشه، اما برکت اون زندگی را شیرین میکنه. برعکس، ثروت انباشتهای که به کار نمیآد یا انسان رو از مسیر درست دور میکنه، رزق واقعی نیست؛ بار اضافهست.
کارمند خدایی یا کارمند خودت؟
پس از امروز با این دید به زندگی نگاه کن: آیا داری میدوی چون فکر میکنی خودت همهکارهای و باید روزیت رو از سنگ بیرون بکشی؟ یا داری وظیفهات رو انجام میدی چون این دستور خداست و نتیجه رو با آرامش به خودش سپردی؟ جواب این سؤال میتونه کل نگاهت رو به کار، تلاش و زندگیت تغییر بده و بهت آرامشی بده که تا حالا تجربهاش نکردی.
منبع:
سایت تبیان
نظر شما