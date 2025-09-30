علت آزادی شیطان چیست؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

شیطان، موجودی که از آغاز خلقت انسان تا به امروز نقش مهمی در داستان‌های دینی و معنوی داشته، همیشه پرسش‌های زیادی را در ذهن بشر ایجاد کرده است. یکی از این پرسش‌ها که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، این است: چرا او آزاد است و محدود نشده؟ آیا آزادی شیطان بخشی از حکمت الهی است یا نتیجه‌ای از انتخاب‌های انسان؟ برای یافتن پاسخ، با ما همراه باشید.

شیطان رانده شده و دشمن انسان ها

«ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است! این ها (همه) از آیات خداست، تا متذکّر (نعمتهای او) شوند! ای فرزندان آدم!



شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آن ها نشان دهد! چه این که او و همکارانش شما را می بینند از جایی که شما آن ها را نمی بینید؛ (امّا بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند(۱) !»



اخطار به همه فرزندان آدم

سرگذشت آدم و درگیری او با شیطان دورنمایی بود از زندگی همه انسان ها در روی زمین، به همین جهت، خداوند از در آیات یک سلسله دستورات و برنامه های سازنده، برای همه فرزندان آدم، بیان می کند، که در حقیقت دنباله ای است از برنامه های آدم در بهشت.



مسأله لباس و پوشانیدن بدن

نخست به همان مسأله لباس و پوشانیدن بدن که در سرگذشت آدم نقش مهمی داشت، اشاره کرده می فرماید: «یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً یُوارِی سَوْآتِکُمْ»؛ «ای فرزندان آدم، ما لباسی بر شما فرو فرستادیم، که (اندام شما را می پوشاند و) زشتی های بدنتان را پنهان می سازد. »



ولی فایده این لباس که برای شما فرستاده ایم، تنها پوشانیدن تن و مستور ساختن زشتی ها نیست، بلکه لباس تجمل و زینت که اندام شما را زیباتر از آن چه هست نشان می دهد، برای شما نیز فرستاده ایم (وَ رِیشاً) .



معنای ریش:

«ریش» در اصل واژه عربی، به معنی پرهای پرندگان است و از آن جا که پرهای پرندگان لباسی طبیعی در اندام آن ها است، به هر گونه لباس، نیز گفته می شود،



ولی چون پرهای پرندگان غالباً به رنگ های مختلف و زیبا است، یک نوع مفهوم زینت در معنی کلمۀ «ریش» افتاده است، علاوه بر این به پارچه هایی که روی زین اسب و یا جهاز شتر می اندازند «ریش» گفته می شود.

بعضی از مفسران و اهل لغت نیز آن را به معنی وسیع تری اطلاق کرده اند و آن هر گونه اثاث و وسائل مورد نیاز انسان است، اما مناسب تر در آیۀ فوق همان لباس های زینتی و جالب است.



به دنبال این جمله که درباره لباس ظاهری سخن گفته است، قرآن بحث را به لباس معنوی کشانده و آن چنان که سیره قرآن در بسیاری از موارد است، هر دو جنبه را بهم می آمیزد و می گوید: «وَ لِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ»؛ «لباس پرهیزکاری و تقوا از آن هم بهتر است.»



تشبیه تقوی و پرهیزکاری به لباس، تشبیه بسیار رسا و گویایی است، زیرا همان طور که لباس هم بدن انسان را از سرما و گرما حفظ می کند، و هم سپری است در برابر بسیاری از خطرها، و هم عیوب جسمانی را می پوشاند.



و هم زینتی است برای انسان، روح تقوی و پرهیزکاری نیز علاوه بر پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفظ از بسیاری از خطرات فردی و اجتماعی، زینت بسیار بزرگی برای او محسوب می شود. زینتی است چشمگیر که بر شخصیت او می افزاید.



در این که منظور از لباس تقوی چیست در میان مفسران گفتگو بسیار شده است، بعضی آن را به معنی «عمل صالح» و بعضی «حیاء» و بعضی «لباس عبادت» و بعضی به معنی «لباس جنگ» مانند زره و خود و حتی سپر گرفته اند،



زیرا تقوی از ماده «وقایة» به معنی نگاهداری و حفظ است، و به همین معنی در قرآن مجید نیز آمده است چنان که در سوره نحل آیه ۸۱ می خوانیم: «وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرابِیلَ تَقِیکُمْ بَأْسَکُمْ...»؛



«و برای شما پیراهن هایی قرار داد که شما را از گرما حفظ می کند و هم پیراهن هایی که شما را در میدان جنگ محفوظ می دارد.»



ولی همان طور که بارها گفته ایم آیات قرآن غالباً معنی وسیعی دارد که مصداق های مختلف را در بر می گیرد، در آیۀ مورد بحث نیز می توان تمام این معانی را از آیه استفاده کرد.



و از آن جا که لباس تقوی در مقابل لباس جسمانی قرار گرفته، به نظر می رسد که منظور از آن همان" روح تقوی و پرهیزکاری" است، که جان انسان را حفظ می کند و معنی «حیاء» و «عمل صالح» و امثال آن در آن جمع است.



در پایان آیه می فرماید: «ذلِکَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ»؛ «این لباس هایی که خدا برای شما قرار داده اعم از لباس مادی و معنوی، لباس جسمانی و لباس تقوی، همگی از آیات و نشانه های خدا است تا بندگان متذکر نعمت های پروردگار شوند. »



فرود آمدن لباس!

در آیات متعددی از قرآن مجید، به جملۀ «انزلنا» (فرو فرستادیم) برخورد می کنیم که ظاهرا، با مفهوم فرستادن از طرف بالا به سمت پائین، سازش ندارد، مانند آیۀ مورد بحث، زیرا خداوند در این آیه می فرماید:



«لباسی برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را می پوشاند" در حالی که می دانیم لباس یا از پشم حیوانات گرفته می شود و یا از مواد گیاهی و مانند این ها که همه از زمین است.



در سوره زمر آیه ۶ نیز می خوانیم «وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ»؛ «برای شما هشت زوج از چهار پایان فرو فرستاد.» و در سوره حدید آیه ۲۵ می خوانیم «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ...»؛ «آهن را فرو فرستادیم»



بسیاری از مفسران، اصرار دارند که این گونه آیات را به معنی نزول مکانی، یعنی از طرف بالا به پائین، تفسیر کنند مثلاً بگویند چون آب باران از بالا به زمین نازل می شود و گیاهان و حیوانات از آن سیراب می گردند،



بنا بر این مواد لباس ها به یک معنی از آسمان به زمین فرستاده شده است، در مورد آهن نیز سنگ های عظیم آسمانی که ترکیبات آهن در آن وجود داشته به سوی زمین جذب شده است.



ولی با توجه به این که نزول گاهی به معنی نزول مقامی آمده است، و دراستعمالات روزانه نیز زیاد به کار می رود و مثلاً می گویند از طرف مقام بالا چنین دستوری صادر شده و یا می گوئیم رفعت شکوای الی القاضی (شکایتم را به سوی قاضی بالا بردم) هیچ لزومی ندارد که ما اصرار بر تفسیر این آیات به نزول مکانی داشته باشیم.



و از آن جا که نعمت های پروردگار از طرف مقام والای ربوبیت به بندگان ارزانی شده تعبیر به نزول در آن، کاملاً مفهوم و قابل درک است.



نظیر این موضوع، در الفاظ اشاره به قریب و بعید نیز دیده می شود که گاهی یک موضوع مهم که از نظر مکانی در دسترس ما است ولی از نظر مقامی بسیار بلندپایه است، با" اسم اشاره بعید" از آن تعبیر می کنیم،



مثلاً در فارسی می گوئیم به آن جناب چنین معروض می دارم (با این که طرف نزدیک ما نشسته است) و در قرآن مجید می خوانیم «ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ»؛ «آن کتاب پر عظمت بلند پایه (یعنی قرآن) جای شک و تردیدی ندارد.»



لباس در گذشته و حال

لباس در گذشته و حال تا آن جا که تاریخ نشان می دهد همیشه انسان لباس می پوشیده است، ولی البته در طول تاریخ و با گذشت زمان و با تفاوت امکنه، لباس ها فوق العاده متنوع و متفاوت بوده است،



در گذشته بیش تر لباس به عنوان حفظ از سرما و گرما و هم چنین زینت و تجمل مورد استفاده قرار می گرفته است، و جنبه ایمنی و حفاظت آن در درجه بعد بوده، اما در زندگی صنعتی امروز، نقش ایمنی لباس و جنبه حفاظت آن در بسیاری از رشته ها در درجه اول اهمیت قرار دارد، فضانوردان، مأموران آتش نشانی، کارگران معادن، غواصان، و بسیاری دیگر، از لباس های مخصوص برای حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده می کنند.



وسائل تولید لباس در عصر ما به قدری متنوع شده و توسعه یافته است که با گذشته اصلا قابل مقایسه نیست.



نویسنده تفسیر «المنار» در جلد هشتم در ذیل آیۀ مورد بحث چنین می نویسد:یکی از رؤسای کشور آلمان روزی از یک کارخانه پارچه بافی دیدن می کرد، هنگام ورود در کارخانه گوسفندانی را به او نشان دادند در حالی که مشغول چیدن پشم از آن ها بودند، پس از بازدید به هنگامی که می خواست از کارخانه خارج شود، پارچه ای به عنوان هدیه به او دادند و به او گفتند این پارچه از پشم همانگوسفندانی است که به هنگام ورود در برابر شما چیده شد، یعنی یکی دو ساعت بیش تر طول نکشید که پشم از بدن گوسفند فرود آمد و پارچه جالبی برای پوشش رئیس کشور شد!.



اما متأسفانه در عصر ما، جنبه های فرعی و حتی نامطلوب و زننده لباس به قدری گسترش یافته که فلسفه اصلی لباس را دارد تحت الشعاع خود قرار می دهد.



استفاده غیر متعارف از لباس

لباس عاملی شده برای انواع تجمل پرستی ها، توسعه فساد، تحریک شهوات، خودنمایی و تکبر و اسراف و تبذیر و امثال آن، حتی گاه لباس هایی در میان جمعی از مردم به خصوص" جوانان غرب زده" دیده می شود که جنبه جنون آمیز آن بر جنبه عقلانیش برتری دارد.



و به همه چیز شباهت دارد جز به لباس، اصولاً چنین به نظر می رسد که کمبودهای روانی عاملی برای به نمایش گذاردن این گونه انواع لباس های عجیب و غریب است،



افرادی که نمی توانند با کار چشمگیری خود را به جامعه نشان دهند، سعی دارند با لباس های نامانوس و غریب و عجیب وجود و حضور خود را در جامعه اثبات کنند، و به همین دلیل ملاحظه می کنیم، افراد با شخصیت و آن ها که دارای عقده حقارتی نیستند، از پوشیدن این گونه لباس ها متنفرند.



به هر صورت ثروت های عظیمی که از طریق لباس های گوناگون و مدپرستی های مختلف و چشم هم چشمی ها در مسأله لباس، نابود می شود، رقم بسیار مهمی را تشکیل می دهد که اگر صرفه جویی می شد بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل می کرد و مرهم های مؤثری بر زخم های جانکاه جمعی از محرومان جامعه بشری می گذارد.



مسأله مدپرستی در لباس نه تنها ثروت های زیادی را به کام خود فرو می کشد، بلکه قسمت مهمی از وقتها و نیروهای انسانی را نیز بر باد می دهد.



خارج شدن از لباس بهشتی

در آیۀ بعد خداوند به همۀ افراد بشر و فرزندان آدم، هشدار می دهد که مراقب فریب کاری شیطان باشند، زیرا شیطان سابقه دشمنی خود را با پدر آن ها نشان داده، همان طور که لباس بهشتی را بر اثر وسوسه ها از اندام او بیرون کرد، ممکن است لباس تقوا را از اندام ایشان بیرون نماید،



لذا می گوید: «یا بَنِی آدَمَ لا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیُرِیَهُما سَوْآتِهِما»؛ «ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد، آن چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون ساخت و لباس آنان را از اندامشان بیرون کرد، تا عورت آن ها را به آن ها نشان دهد. »



در حقیقت چیزی که این آیه را با آیه قبل پیوند می دهد این است که در آن جا سخن از لباس ظاهری و معنوی انسان (لباس تقوا و پرهیزکاری) در میان آمده بود در این آیه هشدار می دهد که مراقب باشید، این لباس تقوا را شیطان از تن شما بیرون نکند.



البته ظاهر عبارت «لا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ» نهی کردن شیطان از این عمل است، ولی این گونه عبارت ها کنایه لطیفی برای نهی مخاطب محسوب می شود، و به این می ماند که به شخص مورد علاقه خود خطاب کنیم و بگوئیم نباید فلان دشمن به تو ضربه بزند، یعنی تو مراقب باش که ضربه نخوری!.



سپس تأکید می کند که حساب شیطان و همکارانش از سایر دشمنان جدا است: «إِنَّهُ یَراکُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لا تَرَوْنَهُمْ»؛ «او و همکارانش شما را می بینند در حالی که شما آن ها را مشاهده نمی کنید" و از چنین دشمنی باید سخت بر حذر بود! »



در حقیقت آن جا که تصوّر می کنید تنها خودتان هستید و خودتان، ممکن است آن ها حضور داشته باشند، وبه راستی باید در برابر چنین دشمن ناپیدایی که لحظات حمله او را با دقت نمی توان پیش بینی کرد، همیشه آماده دفاع بود.



حضور شیطان در سه مکان

در این زمینه حدیث جالبی از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که فرمود:



هنگامی که نوح به قوم خود نفرین کرد و هلاک آن ها را از خدا خواست (و طوفان همه را درهم کوبید) ابلیس نزد او آمد و گفت: تو حقی بر گردن من داری که من می خواهم آن را تلافی کنم!



نوح (در تعجب فرو رفت) گفت: بسیار بر من گران است که حقی بر تو داشته باشم، چه حقی!؟ گفت: همان نفرینی که دربارۀ قومت کردی و آن ها را غرق نمودی، و احدی باقی نماند که من او را گمراه سازم، بنا بر این من تا مدتی راحتم، تا زمانی که نسل دیگری بپاخیزند و من به گمراه ساختن آن ها مشغول شوم.



نوح (با این که حد اکثر کوشش را برای هدایت قوم خود کرده بود، در عین حال ناراحت شد و) به ابلیس گفت حالا چه جبرانی می خواهی بکنی؟ .



گفت: در سه موقع بیاد من باش! که من نزدیک ترین فاصله را به بندگان در این سه موقع دارم:



۱- هنگامی که خشم تو را فرا می گیرد به یاد من باش!

۲- و هنگامی که میان دو نفر قضاوت می کنی بیاد من باش!

۳- و هنگامی که با زن بیگانه ای تنها هستی و هیچ کس در آن جا نیست باز به یاد من باش !»(۳)

آیا شیطان قابل رؤیت است؟

نکتۀ دیگری که در این جا باید به آن توجه داشت این است که جمعی از مفسران از آیۀ فوق چنین استفاده کرده اند که شیطان برای انسان به هیچوجه قابل رؤیت نیست، در حالی که از پاره ای از روایات استفادهمی شود که چنین امری احیانا ممکن است.



ولی ظاهرا این دو با هم منافاتی ندارند، زیرا قاعده اصلی آن است که مشاهده نشود ولی این قاعده مانند بسیاری از قاعده های دیگر موارد استثنایی دارد. (۴)



سرانجام سه گروه

در مورد سه گروه (بت ها، و پرستش کنندگان بت ها، و لشکریان شیطان) این نکته نیز قابل دقت است: که تعبیر به «غاوین" (گمراهان) همان تعبیری است که در داستان شیطان بعد از آن که از درگاه خدا رانده شد آمده است آن جا که خداوند می فرماید:



«إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغاوِینَز؛ « (۶) «تو بر بندگان من سلطه ای نخواهی داشت مگر گمراهانی که پیروی تو می کنند. «



سپس به گفتگوهای سرزنش بار و عتاب آمیزی که در این هنگام با این گروه گمراه می شود پرداخته چنین می گوید: «وَ قِیلَ لَهُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ»؛ «و به آن ها گفته می شود کجا هستند معبودهایی را که پیوسته عبادت می کردید؟»



«مِنْ دُونِ اللَّهِ»؛ «معبودهایی که غیر از خدا بودند. » «هَلْ یَنْصُرُونَکُمْ.»؛ «آیا آن ها در برابر این شدائد و سختی ها که اکنون با آن روبرو هستید شما را یاری می کنند؟ ! »



«أَوْ یَنْتَصِرُونَ»؛ (۷) «یا می توانند کسی را به یاری شما دعوت کنند، و یا حتی کسی به یاری خود آن ها می آید؟ ولی آن ها جوابی در برابر این سؤال ندارند و کسی هم چنین انتظاری از آن ها ندارد. «فَکُبْکِبُوا فِیها هُمْ وَ الْغاوُونَ»؛ «در این هنگام همه معبودان را جمع کرده با عابدان گمراهشان به دوزخ می افکنند. »



و به گفته بعضی از مفسران هر یکی بر روی دیگری افکنده خواهد شد! «وَ جُنُودُ إِبْلِیسَ أَجْمَعُونَ»؛ «وهم چنین لشکریان ابلیس عموما. »



در حقیقت این سه گروه، بت ها، و پرستش کنندگان بت ها، و لشکریان شیطان که دلالان این گناه و انحراف بودند، همگی در دوزخ جمع می شوند، اما به این صورت که آن ها را یکی پس از دیگری به آن می افکنند.



مقصود شیطان از جهات چهارگانه

مقصود از پیش رو، پشت سر، سمت راست و چپ، که شیطان گفته است از این چهار سو به سراغ بندگان خدا می رود و جملۀ «ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ» بیان نقشه و کارهای او است، می گوید:



ناگهان بندگان تو را از چهار طرف محاصره می کنم تا از راهت بدربرم. و چون راه خدا امری است معنوی ناگزیر مقصود از جهات چهارگانه نیز جهات معنوی خواهد بود نه جهات حسی.



از آیۀ «یَعِدُهُمْ وَ یُمَنِّیهِمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیْطانُ إِلَّا غُرُوراً» (۱۵) و آیۀ «إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ» (۱۶) و آیۀ «وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ» (۱۷) و آیۀ «الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ» (۱۸).



جلو رویشان

نیز می توان در این باره چیزهایی فهمید، و از آن استفاده کرد که مقصود از «مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ»؛ «جلو رویشان» حوادثی است که در زندگی برای آدمی پیش می آید، حوادثی که خوشایند و مطابق آمال و آرزوهای او یا ناگوار و مایه کدورت عیش او است، چون ابلیس در هر دو حال کار خود را می کند.



پشت سرشان

و مراد از «خلف پشت سر» اولاد و اعقاب او است، چون انسان نسبت به آینده اولادش نیز آمال و آرزوها دارد، و دربارۀ آن ها از پاره ای مکاره می اندیشد.



آری، انسان بقا و سعادت اولاد را بقاء و سعادت خود می داند، از خوشبختی آنان خوشنود و از ناراحتی شان مکدر و متالم می شود. انسان هر چه از حلال و حرام دارد همه را برای اولاد خود می خواهد و تا بتواند آتیه آنان را تامین نموده، و چه بسا خود را در این راه به هلاکت می اندازد.



سمت راستشان

و مقصود از سمت راست که سمت مبارک و نیرومند آدمی است سعادت و دین او است. و «آمدن شیطان از دست راست» به این معنا است که وی آدمی را از راه دینداری بی دین می کند،



و او را در بعضی از امور دینیوادار به افراط نموده به چیزهایی که خداوند از آدمی نخواسته تکلیف می کند. و این همان ضلالتی است که خداوند آن را" اتباع خطوات الشیطان" نام نهاده است.



سمت چپشان

و منظور از «سمت چپ» بی دینی می باشد، به این معنا که فحشا و منکرات را در نظر آدمی جلوه داده وی را به ارتکاب معاصی و آلودگی به گناهان و پیروی هوای نفس و شهوات وادار می سازد.



مخلصین از کمین شیاطین در امانند

مراد از «مخلصین» و «شاکرین» که شیطان نمی تواند ایشان را بفریبد و اشاره به طریقه گمراه کردن شیطان:از این جا معلوم می شود که مقصود از «شاکرین» در آیۀ مورد بحث همان «مخلصین» در سایر آیات است.



«مخلصین»

دقت در معنای این دو کلمه نیز این معنا را تأیید می کند، برای این که «مخلصین» - به فتح لام- کسانی اند که برای خدا خالص شده باشند، یعنی خداوند آنان را برای خود خالص کرده است و جز او کسی در آنان نصیبی ندارد،



و آنان به غیر خدا به یاد کسی نیستند، از خدا گذشته هر چیز دیگری را- حتی خودشان را- فراموش کرده اند. و معلوم است که چنین کسانی در دلهای شان جز خدای تعالی چیز دیگری نیست و چنان یاد خدا دلهای شان را پر کرده که دیگر جای خالی برای شیطان و وسوسه هایش نمانده است.



«شاکرین»

و اما «شاکرین» - آن ها هم کسانی اند که همیشه شکر نعمت های خدا کارشان است، یعنی به هیچ نعمتی از نعمت های پروردگار بر نمی خورند مگر این که شکرش را به جای می آورند.

پی نوشت:

۱.اعراف/۲۶ و ۲۷.

۲.قمی، عباس، سفینة البحار، ج ۲، ص: ۵۰۴.

۳.مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۱۱، ص: ۳۱۸.

۴.مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۶، ص: ۱۳۲

۵.شعراء / ۹۱ الی ۱۰۱.

۶. حجر / ۴۲.

۷.ینتصرون: ممکن است اشاره به کمک خواستن برای خویشتن یا برای دیگری و یا هر دو باشد، زیرا در آیات بعد می خوانیم که معبودان و عابدان هر دو به آتش دوزخ افکنده می شوند.

۸. در فارسی امروز" کبکبه" به گروهی از سواران یا صدای پای ستوران و آدمیان به طور دسته جمعی گفته می شود، و کنایه از جاه و جلال و شکوه و شوکت است(فرهنگ معین) بعید نیست :این تعبیر از" کبکوبة"(با ضم هر دو کاف) گرفته شده باشد که در عربی به معنی گروهی از انسان ها یا ستوران است، و گاهی آن را در فارسی با" دبدبه" همراه می آورند که آن نیز به معنی صدای پای جمعیت مردم و یا صدای ده ها است.

۹.ان» در «ان کنا» مخففه از مثقله است و در اصل «انا کنا» بوده است.

۱۰.اذ» در این جا ممکن است به معنی ظرفیه یا تعلیلیه بوده باشد.

۱۱.لو» از حروف شرط است که معمولا در مواردی که شرط محال است به کار می رود.

۱۲.مکارم شیرازی و همکاران، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص: ۲۶۹.

۱۳. اعراف / ۱۷.

۱۴.ص /۸۲.

۱۵.شیطان وعده شان می دهد و امیدوارشان می سازد و لیکن وعده شان نمی دهد مگر به فریب.» (نساء / ۱۲۰)

۱۶.این تنها شیطان است که اولیا و دوستان خود را می ترساند.» (آل عمران / ۱۷۵)

۱۷.و از گام های شیطان(و راه او) پیروی نکنید.» (بقره /۱۶۸)

۱۸.شیطان شما را وعده می دهد به فقر و أمر به فحشاء می کند.» (بقره /۲۶۸)

۱۹. صافات / ۳۲

۲۰.طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج ۸، ص: ۳۶.



منبع:

فرخ فال، احمد، ۱۳۳۷ - دائره المعارف ارتباطات و تعاملات خدا، انسان و جهان از دیدگاه قرآن کریم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام جلد ۱:قم: ذکری، ۱۴۰۰.