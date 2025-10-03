چرا وهابیت احادیث عرضه اعمال بر پیامبر(ص) را قبول ندارند؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: غافل بودن وهابیت تکفیری از اینکه این عرضه اعمال، پشتوانه قرآنی محکمی دارد و ردّ این مطلب در واقع ردّ قرآن است. دو آیه شریفه زیر به روشنی این مطلب را اثبات مینماید:
۱- «یَعْتَذِرُونَ إِلَیْکُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَیْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَکُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِکُمْ وَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَی عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ. [۱].
هنگامی که به سوی آنها (که از جهاد تخلّف کردند) بازگشتید، از شما عذرخواهی میکنند. بگو: «عذرخواهی نکنید، ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد.
چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته و خدا و رسولش، اعمال شما را میبینند سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگشت داده میشوید و او شما را به آنچه انجام میدادید، آگاه میکند.»
۲- «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَی عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ [۲].
بگو عمل کنید! خداوند، رسول او و مؤمنان، اعمال شما را میبینند. و به زودی، به سوی دانای نهان و آشکار، بازگردانده میشوید و شما را به آنچه عمل میکردید، خبر میدهد.».
بنابراین گرچه در آیه اول رؤیت را به خداوند عزّ وجلّ و رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) نسبت داده ولی در آیه دوم علاوه بر خدا و رسول، به مؤمنان نیز نسبت داده است.
منظور از مومنان در آیه ی مذکور با توجه به روایاتی که در منابع شیعه از رسول خدا و ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) وارد شده، مصداق «مؤمنان» را ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) میدانند.
در نتیجه آن بزرگوارن نیز بر اعمال بندگان آگاه هستند. در روایات صحیح اهل سنت، تصریح شده است که حتی اعمال زندهها بر اموات نزدیک انسان نیز عرضه میشود.
و علمای اهل سنت این مطلب را تایید کرده و میگویند که خداوند متعال آنها را از اعمال بندگان آگاه میسازد. اما درباره چگونگی عرضه اعمال تعبیر روایات شیعه مختلف است؛
سه شبهه به آیات مذکور
شبهه اول : یکی این است که منظور از رؤیت، علم است؛ یعنی مؤمنان از اعمال بندگان با خبر میشوند [۳].
پاسخ:اما این تفسیر اشتباه است چرا که منظور از رؤیت در آیه مبارکه به معنای رؤیت بصری است و نه رؤیت علمی؛ چرا که این فعل در آیه شریفه یک مفعول گرفته است. جوهری مینویسد:
«الرؤیة بالعین تتعدی إلی مفعول واحد، وبمعنی العلم یتعدی إلی مفعولین. [۴] رؤیت با چشم، یک مفعولی و رؤیت به معنای علم و آگاهی دو مفعولی است.»
شبهه دوم: این است که مراد از "اعمال" در آیه، آثار و نتایج مترتب بر آن است نه خود اعمال. [۵]
پاسخ:اما این تفسیر نیز جدای از اینکه خلاف ظاهر آیه است، اشکال دیگری نیز دارد و آن اینکه این فقط مؤمنان نیستند که آثار اعمال مؤمنان را میبینند، بلکه حتی کفار نیز آثار اعمال مؤمنان را میبینند.
شبهه سوم: این است که رؤیت مؤمنان در قیامت صورت میگیرد نه دنیا. [۶]
پاسخ: این کلام نیز نادرست است چراکه در آیه مبارکه دو مقطع زمانی مطرح شده: «فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ» و نیز: «وَسَتُرَدُّونَ إِلَی عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ».
از آنجا که مقطع دوم مربوط به آخرت است، قطعاً باید این مقطع اول در دنیا باشد. بنابراین در همین دنیا پیامبر (صلی الله علیه و آله) و گروهی از مؤمنان صالح، که قطعاً ائمه (علیهم السلام) از آنانند، اعمال بندگان را میبینند.
آیا عرضه اعمال به اولیای الهی با ستّار العیوبی خداوند منافات ندارد؟
طرح شبهه
مگر خداوند «ستّار العیوب» نیست!؟ پس چرا طبق آیه ۱۰۵ سوره توبه علاوه بر خداوند، پیامبر و گروهی از مومنین نیز اعمال انسان را می بینند!؟
یا طبق بیان برخی از روایات، اعمال انسان به ائمه(علیهم السلام) عرضه می گردند!؟ از آن گذشته چرا برخی عرفا می توانند با چشم برزخی بر حقیقت پنهان آدمیان آکاهی یابند!؟
پاسخ شبهه
اولا: این گونه نیست که خداوند در همه احوال از رسوایی بدکاران و معصیت کاران جلوگیری و آبروی شان را حفظ کند؛ خدا عیب انسانهای هتّاک(پرده در) و بی پروا را آشکار می کند.
ثانیا: اطلاع معصومین و اولیاء از اعمال آدمی نتیجه اثر وضعی گناه می باشد؛ چون گناه هر کس اثری وضعی در نظام تکوین می گذارد که بندگان صالح و متقی خدا قدرت تشخیص چنین آثاری را دارند و علم آنها همیشه از ارائه گزارش ناشی نمی شود.
ثالثا: هنگامی که انسان بداند علاوه بر خداوند، پیشوایان محبوبش و برخی از اولیاء الهی نیز می توانند از رفتارهایش مطلع شوند، بدون شک بیشتر رعایت می کند و مراقب اعمال خود خواهد بود.
رابعا: از آنجا که آن اولیای گرامی از هیچ تلاشی برای کمک به انسان و رشد دادن او کوتاهی نمی کنند علم آنها به اعمال ما برای خود ما مفید خواهد بود.
خامسا: انسان هایی که می توانند علم به اعمال انسان داشته باشند، جز آنچه که مطلوب و مرضی الهی است نخواهند دید. خداوند اطلاع از اعمال بندگان را به کسانی عنایت می کند که محرم اسرار باشند.
عرضه اعمال در روایات شیعه
عرضه اعمال به محضر رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، از مباحث مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است و طبق روایات شیعه، اعمال بندگان بر ائمه معصومین (علیهمالسّلام) نیز عرضه میشود؛
اما در روایات اهل سنت بحث عرضه اعمال بر اهل قبور و اموات نزدیک بازماندگان نیز مطرح شده است. در این نوشتار به صورت اختصار این بحث را ابتدا از دیدگاه روایات شیعه بررسی مینماییم.
عرضه اعمال بر پیامبر(ص)
تعدادی از روایات معتبر بیانگر این نکته هستند که اعمال بندگان الهی به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عرضه میشود:
۱-عرضه اعمال توسط شاهدان خدا در روی زمین
۱- امام باقر (علیهالسّلام) در روایت صحیح در پاسخ سؤال از عرضه شدن اعمال به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فرمودند: این مطلب قطعی است و تردیدی در آن وجود ندارد:
حَدَّثَنَا السِّنْدِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ (علیهالسّلام) قَالَ: سَاَلْتُهُ عَنِ الْاَعْمَالِ هَلْ یُعْرَضُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) قَالَ مَا فِیهِ شَکٌّ قِیلَ لَهُ اَ رَاَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَقَالَ لِلَّهِ شُهَدَاءُ فِی اَرْضِهِ. [۷]
محمد بن مسلم میگوید: از امام باقر (علیهالسّلام) سؤال کردم آیا به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) اعمال عرضه میشود؟ فرمود: در این مطلب شکی نیست.
برای ایشان گفته شد نظر شما درباره آیه: «اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون؛ [۳چیست؟
فرمود: خداوند در روی زمین شاهدانی دارد.
۲- محمد بن مسلم وزرارة قال سئلنا ابا عبدالله عن الاعمال تعرض علی رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) قال ما فیه شک ثم تلا هذه الآیة قل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون قال ان لله شهداء فی ارضه. [۸]
در این روایت امام صادق (علیهالسّلام) عرضه اعمال را به رسول خد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) قطعی دانسته و در پایان تصریح کرده است که «برای خداوند شاهدانی در روی زمین است» که این قسمت از روایت، تفسیر کلمه «المؤمنون» خواهد بود.
۲-عرضه تمام اعمال به پیامبر(ص)
۱- به نقل از کلینی در روایت صحیح امام هشتم (علیهالسّلام) فرمودند که تمام اعمال (خوب و بد) بندگان به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عرضه میشود:
عِدَّةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا (علیهالسّلام) یَقُولُ اِنَّ الْاَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) اَبْرَارَهَا وَ فُجَّارَهَا. [۹]
امام رضا (علیهالسّلام) میفرماید. همانا کردار نیک و بد بندگان بر رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عرضه میشود.
۲- فی الصحیح. عن الوشاء قال: سمعت الرضا (علیهالسّلام) یقول: ان الاعمال تعرض علی رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) ابرارها و فجارها. [۱۰]
در روایت صحیح از وشاء آمده است که میگوید از امام هشتم (علیهالسّلام) شنیدم: اعمال خوب و بد بندگان به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عرضه میشود.
۳-عرضه اعمال و اندوهگین شدن پیامبر(ص)
امام صادق (علیهالسّلام) در روایت موثق دیگر نیز به عرضه شدن اعمال به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) تصریح کردهاند:
عَلِیُّ بْنُ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسّلام) قَالَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا لَکُمْ تَسُوءُونَ رَسُولَ اللَّهِ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ کَیْفَ نَسُوؤُهُ فَقَالَ اَمَا تَعْلَمُونَ اَنَّ اَعْمَالَکُمْ تُعْرَضُ عَلَیْهِ فَاِذَا رَاَی فِیهَا مَعْصِیَةً سَاءَهُ ذَلِکَ فَلَا تَسُوءُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ سُرُّوهُ. [۱۱]
سماعه میگوید: از امام صادق (علیهالسّلام) شنیدم که میفرمود: شما را چه میشود که پیغمبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) را ناراحت و اندوهگین میکنید؟ مردی گفت: چگونه ایشان را ناراحت میکنیم!؟
حضرت صادق (علیهالسّلام) فرمودند: مگر نمیدانید که اعمال شما بر آن حضرت عرضه میشود و چون گناهی در آن ببینند، اندوهگین میشوند؟
بنابراین پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) را ناراحت نکنید و ایشان را (با عبادات و طاعات خویش) مسرور سازید.
در روایت موثق که همانند روایت صحیح است، سماعه از امام صادق (علیهالسّلام) شنیده است که فرمود: شما را چه شده است که رسول خدا را ناراحت میکنید؟ . ..
۴-عرضه اعمال هر صبح بر پیامبر (ص)
امام صادق (علیهالسّلام) در روایت دیگری که مؤید روایات گذشته است، فرمودهاند که اعمال بندگان هر صبح بر آن حضرت عرضه میشود:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِی حَمْزَةَ عَنْ اَبِی بَصِیرٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسّلام) قَالَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) اَعْمَالُ الْعِبَادِ کُلَّ صَبَاحٍ اَبْرَارُهَا وَ فُجَّارُهَا فَاحْذَرُوهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ [۱۲] وَ سَکَتَ. [۱۳]
امام صادق (علیهالسّلام) فرمود: همه اعمال (خوب و بد) بندگان در هر صبح بر رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عرضه میشود.
پس مراقب اعمالتان باشید و معنای گفتار خداوند تعالی همین است، همانجا که میفرماید: اعمالتان را انجام دهید که محققاً خدا و رسولش کردار شما را میبیند. امام تا اینجا آیه را تلاوت نمودند و ساکت شدند.
در نتیجه طبق این روایات صحیح و معتبر، اعمال بندگان به محضر رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عرضه میشود و در این مطلب جای شک و تردیدی نیست.
عرضه اعمال بر ائمه طاهرین (علیهمالسّلام)
دسته دیگری از روایات بیان میکنند که اعمال بندگان خداوند بر ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) نیز عرضه میشود و آنها نیز پرونده اعمال را میبینند.
۱-مصداق «مؤمنون» در این آیه کیست؟
مضمون آیه «فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» این است که خداوند، رسول خدا و مؤمنان اعمال بندگان الهی را میبینند. به عبارت دیگر: پرونده اعمال انسانها ب همحضر خداوند، رسول خدا و مؤمنان عرضه میشود.
در اینکه مصداق «مؤمنون» در این آیه چه کسانی هستند، روایات فراوان آن را به ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) تفسیر و تاویل میکنند.
در روایت صحیح از امام صادق (علیهالسّلام) نقل شده که ایشان کلمه «المؤمنون» را به ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) تفسیر کردهاند و نشان میدهند که آنها نیز پرونده اعمال بندگان را میبییند.
روایت اول:
این روایت را محمد بن حسن صفار در کتاب ارزشمند خود با این سند نقل کرده است:
حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمِیثَمِیِّ قَالَ: سَاَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسّلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ هُمُ الْاَئِمَّةُ. [۱۴]
یعقوب بن شعیب میثمی میگوید: از محضر امام صادق (علیهالسّلام) درباره آیه «فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» سؤال کردم، حضرت فرمودند: آنها ائمه (علیهمالسّلام) هستند.
در اصول کافی نیز این روایت آمده و عبارت «عدة من اصحابنا» در اول همین سند اضافه شده است: علامه محمدتقی مجلسی در کتاب (روضة المتقین) در شرح این قسمت «وَ اِنْ کَانَ الْعَرْضُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْمَکْرُ لِمَاذَا»
تصریح کرده است:
فیمکن ان یکون المراد بعرضها علیه تعالی عرضها علی انبیائه و اوصیائه فی الدنیا و الآخرة. کما رواه الکلینی فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال: سالت ابا عبدالله عن قول الله (عزّوجلّ) (اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ) قال: هم الائمة (علیهمالسّلام). [۱۵]
ممکن است مراد از عرضه اعمال بر خداوند، عرضه بر انبیاء و اوصیاء آنها در دنیا و آخرت باشد؛ چنانچه این مطلب را مرحوم کلینی در روایت صحیح از یعقوب بن شعیب نقل کرده که وی از امام صادق (علیهالسّلام) درباره این آیه سؤال کرد و حضرت فرمود: آنها (مؤمنون) ائمه (علیهمالسّلام) هستند.
روایت دوم
در روایت صحیح دیگر امام کاظم (علیهالسّلام) نیز تصریح میکند که منظور از «مؤمنون» در این آیه ائمه اهل البیت (علیهمالسّلام) هستند:
حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ اَبِی الْحَسَنِ (علیهالسّلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ نَحْنُ هُمْ. [۱۶]
حسین بن بشار از قول امام کاظم (علیهالسّلام) درباره آیه «اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» فرمودند: مراد از «مؤمنون» آنها (ائمه اهل بیت) هستند.
از این روایات و روایات دیگر که مؤید آنهاست، ثابت میشود که علاوه بر خداوند و رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، ائمه (علیهمالسّلام) که مصداق «مؤمنون» هستند، نیز شاهد اعمال انسانها هستند و کردار بندگان بر آنها عرضه میشود.
۲-عرض اعمال توسط فرشته به محضر امام
امام هشتم (علیهالسّلام) فرمود: فرشته مامور الهی اعمال انسانهای هر شهر را نزد امام (علیهالسّلام) عرضه میکند:
عَلِیُّ بْنُ اِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ کُنْتُ اَنَا وَ ابْنُ فَضَّالٍ جُلُوساً اِذْ اَقْبَلَ یُونُسُ فَقَالَ دَخَلْتُ عَلَی اَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا (علیهالسّلام) فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ اَکْثَرَ النَّاسُ فِی الْعَمُودِ قَالَ فَقَالَ لِی یَا یُونُسُ مَا تَرَاهُ اَ تَرَاهُ عَمُوداً مِنْ حَدِیدٍ یُرْفَعُ لِصَاحِبِکَ قَالَ قُلْتُ مَا اَدْرِی قَالَ لَکِنَّهُ مَلَکٌ مُوَکَّلٌ بِکُلِّ بَلْدَةٍ یَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ اَعْمَالَ تِلْکَ الْبَلْدَةِ قَالَ فَقَامَ ابْنُ فَضَّالٍ فَقَبَّلَ رَاْسَهُ وَ قَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ یَا اَبَا مُحَمَّدٍ لَا تَزَالُ تَجِی ءُ بِالْحَدِیثِ الْحَقِّ الَّذِی یُفَرِّج اللَّهُ بِهِ عَنَّا. [۱۷]
محمد بن عیسی بن عبید میگوید: من و ابن فضال نشسته بودیم که یونس بن عبدالرحمان وارد شد و گفت: به محضر امام رضا (علیهالسّلام) شرفیاب شدم و عرض کردم:
فدایت شوم مردم درباره عمود بسیار سخن میگویند، امام (علیهالسّلام) فرمودند: ای یونس! نظر تو چیست؟ آیا در نظر تو، عمودی از آهن است که برای امام برافراشته میشود؟
عرض کردم: نمیدانم، حضرت فرمودند: او فرشتهایست که در هر شهری گماشته شده و خدا بهوسیله او اعمال مردم آن شهر را بهامام میرساند. محمد بن عیسی بن عبید میگوید:
ابن فضال برخواست و سر او را بوسید و گفت: ای ابامحمد! خدا شما را رحمت کند همواره برای ما سخن درست و حق نقل میکنی که به واسطه آن خدا مشکل ما را بر طرف میکند.
و در پایان روایت میگوید: مراد از «عمود» روح القدس است که همراه آنهاست: و یمکن ان یکون المراد به الروح القدس التی تکون معهم و ورد انه اعظم من جبرئیل و هو تقدس ارواحهم القدسیة. [۱۸]
ممکن است مقصود از «عمود» روح القدس باشد که همراه ائمه است و در روایت آمده که او بزرگتر از جبرئیل است. و روح القدس ارواح مقدس اهل بیت (علیهمالسّلام) را تقدیس میکند و منزه میشمرد (امدادهای الهی را به آنها میرساند).
۳-عرضه اعمال هر پنجشنبه به امام (ع)
در روایت معتبر دیگر امام صادق (علیهالسّلام) به معلی بن خنیس فرمود: که هر پنجشنبه اعمال بندگان به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ائمه طاهرین عرضه میشود:
حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ اُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسّلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) وَ الْاَئِمَّةُ تُعْرَضُ عَلَیْهِمْ اَعْمَالُ الْعِبَادِ کُلَ خَمِیسٍ. [۱۹]
امام صادق (علیهالسّلام) درباره آیه «اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون» فرمود: منظور از مؤمنون رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ائمه هستند که اعمال بندگان هر روز پنجشنبه بر آنها عرضه میشود.
۴- عرضه اعمال هر روز بر امام (ع)
امام هشتم (علیهالسّلام) به عبدالله بن ابان زیات که در نزد ایشان جایگاهی داشت، تصریح میکند که اعمال شما هر روز بر من عرضه میشود:
عَلِیٌّ عَنْ اَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عن الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبَانٍ الزَّیَّاتِ وَ کَانَ مَکِیناً عِنْدَ الرِّضَا (علیهالسّلام) قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (علیهالسّلام) ادْعُ اللَّهَ لِی وَ لِاَهْلِ بَیْتِی فَقَالَ اَ وَ لَسْتُ اَفْعَلُ وَ اللَّهِ اِنَّ اَعْمَالَکُمْ لَتُعْرَضُ عَلَیَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ قَالَ فَاسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اَ مَا تَقْرَاُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ [۲۰]
قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ عَلِیُّ بْنُ اَبِی طَالِبٍ (علیهالسّلام). [۲۱]
عبداللَّه بن ابان زیات که نزد حضرت رضا (علیهالسّلام) منزلتی ویژه داشت، میگوید به آن حضرت عرض کردم: برای من و خانوادهام به درگاه خدا دعا نمایید.
حضرت فرمودند: مگر من دعا نمیکنم!؟ به خدا که اعمال شما در هر صبح و شام بر من عرضه میشود، عبداللَّه میگوید: این مطلب در نزد من گران آمد، حضرت رضا (علیهالسّلام) به من فرمودند:
مگر کتاب خدای (عزّوجلّ) را نخواندهای که میفرماید؟ «بگو (ای محمد) در عمل بکوشید که خدا و رسولش و مؤمنان کردار شما را میبینند» به خدا قسم آن مؤمن، علی بن ابی طالب است.
ظاهر این است که عرضه شدن اعمال در هر روز و شب، برای بندگان لطفی است تا از ائمه (علیهمالسّلام) شرم کنند و اعمال بد انجام ندهند.
عرضه اعمال در روایات اهل سنت
تا اینجا روایات صحیح شیعه درباره عرض اعمال به رسول خدا و ائمه (علیهمالسّلام) روشن شد اکنون در این قسمت روایات اهل سنت را بررسی مینماییم. روایات آنها نیز به دو دسته تقسیم میشود:
دستهای از روایات بیانگر این نکته هستند که اعمال امت، بر رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بعد از شهادت ایشان عرضه میشود.
دسته دیگر میگویند، اعمال امت بر غیر رسول خدا همانند اموات اقارب و اقوام و بستگان نیز عرضه میشود. جهت پرهیز از اطاله کلام به ذکر سه روایت اکتفا میکنیم:
دسته اول روایات عرضه اعمال بر پیامبر(ص)
۱-عرضه اعمال به پیامبر(ص) و استغفار برای امت
در منابع اهل سنت از رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در روایتی جمله: وفاتی خیرلکم تعرض علی اعمالکم، از طرق متعدد نقل شده و به خوبی بیانگر این است که اعمال امت بعد از شهادت آن حضرت بهایشان عرضه میشود:
۱- بزار از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب «البحر الزخار» معروف به «مسند البزار» این روایت را از طریق عبدالله بن مسعود با این سند صحیح نقل کرده است:
حدثنا یوسف بن موسی قال نا عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رواد عن سفیان عن عبدالله بن السائب عن زاذان عن عبدالله عن النبی قال ان لله ملائکة سیاحین یبلغونی عن امتی السلام قال وقال رسول الله حیاتی خیر لکم تحدثون ونحدث لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رایت من خیر حمدت الله علیه وما رایت من شر استغفرت الله لکم. [۲۲]
عبدالله بن مسعود از رسول خدا (صلیاللهعلیهوسلم) نقل کرده که فرمودند: خداوند فرشتههائی دارد که سلام امت من را به من میرسانند و نیز فرمودند: زنده بودن من برای شما سود دارد با من حرف میزنید من هم با شما حرف میزنم و وفاتم نیز برای شما سود دارد؛
زیرا کردار شما بر من عرضه میشود پس هر وقت کار خیری از شما ببینم خدا را سپاس میگویم و هر وقت کار شر از شما دیدم برای شما استغفار میکنم.
۲- عرضه اعمال و اجابت از پیامبر(ص)
حضرت رسول می فرمایند. «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنَادِی یَا لَلمُسلِمِینَ فَلَم یَجِبهُ فَلَیسَ بِمُسلِمٍ؛ آیا ممکن است که ایشان سخن مسلمانی را بشنوند و برای نجات امّتشان کاری نکند؟» [۲۳].
آلوسی روایت میکند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم. و مماتی خیر لکم تعرض علی أعمالکم فما رأیت من خیر، حمدت الله تعالی علیه و ما رأیت من شر، استغفرت الله تعالی لکم؛
حیات من برای شما خیر است. شما با من صحبت میکنید و من با شما سخن میگویم. و مرگ من نیز برای شما خیر است، اعمالتان بر من عرضه میشود، هر چه نیکی در آن ببینم، خدا را بر آن شکرگزارم و هر چه بدی در آن ببینم، از خدا برای شما طلب مغفرت میکنم» [۲۴]
این روایت نیز با صراحت بر عرضه اعمال مسلمین به ایشان و استغفار آن حضرت صلی الله علیه و آله برای گناهان ایشان خبر میدهد. از سوی دیگر، در زیارتنامه حضرت که از فریقین نقل شده است، میگوییم:
اللّهم إنّک قلت فی کتابک لنبیّک علیه السلام: «و لو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوک... ». و إنّی قد أتیت نبیّک مستغفراً، فأسئلک أن توجب لی المغفرة، کما أوجبتها لمن أتاه فی حیاته. اللهم إنّی أتوجّه إلیک بنبیّک صلی الله علیه و آله.
نتیجه:
از مجموع کل روایات ذکر شده چند نکته به دست میآید:
۱. اعمال بندگان هر روز به رسول خدا و ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) عرضه میشود و در این مطلب جای هیچگونه شک و تردیدی نیست؛ همچنانکه امام باقر (علیهالسّلام) در یکی از این روایات روی این نکته تاکید کردهاند.
۲. در روایتی که از امام هشتم (علیهالسّلام) نقل کردیم، ثابت شد که اعمال بندگان به رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) عرضه میشود و این فرمایش ایشان دلیل محکم و قاطع بر این است که عرضه اعمال منحصر به زمان حیات آن حضرت نیست؛ بلکه بعد از رحلت ایشان نیز کردار بندگان به محضر ایشان عرضه میشود.
۳. در متن روایات عبارات: «تعرض علیه، تعرض الاعمال، تعرض علی رسول الله» به کار رفته و «تعرض» فعل مضارع است و معنای استمرار را دارد؛ یعنی عرضه اعمال محدود به زمان حیات آنها نیست، بلکه بعد از حیات نیز بر ایشان عرضه میشود.
۴. همانگونکه قبلا اشاره شد، بحث عرضه اعمال از دیدگاه شیعه یک امر مورد اتفاق و مستند به روایات صحیح و معتبر است و علمای شیعه بر این مطلب تصریح کردهاند.
نکته پنجم: روایات عرض اعمال انسانها به رسول خدا و ائمه اطهار (علیهمالسّلام) فراتر از استفاضه، و متواتر است.
۵.عرضه اعمال امت به رسول خدا و ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) از دیدگاه روایات صحیح شیعه امر قطعی است؛ هرچند در روایات اهل سنت عرض اعمال به ائمه (علیهمالسّلام) تصریح نشده، اما در روایات صحیح آنها و نظرات علمایشان علاوه بر رسول خدا، مؤمنان و اموات نزدیک بازماندگان نیز بر اعمال بندگان آگاه هستند.
سؤال این است: اگر اعمال بندگان را مؤمنان زنده و مردگان میدانند، چرا ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) از احوال آنها خبر نداشته باشند؟
۶. طبق روایاتی که از منابع شیعه و اهل سنت نقل شد، عرضه اعمال بر رسول خدا و ائمه طاهرین (علیهمالسّلام) منحصر به زمان حیات آنها نیست؛ بلکه بعد از رحلت نیز اعمال زندهها به آنها تا روز قیامت عرضه خواهد شد.
۷.روایت عرضه اعمال امت بر پیامبر (صلی الله علیه وآله) صحیح است چنانچه علمای اهل سنت تصحیح کردند و اشکالات بعضی علما وهابی به این روایات وارد نیست و پیامبر گرامی اسلام از اعمال امتش خبر دارد و لذا در روز قیامت شهادت می دهد.
