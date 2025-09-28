خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: معاویه مغرور از صلح، نامه ای به والی اش در مدینه فرستاد و از مروان خواست تا دختر عبدالله جعفر را برای یزید خواستگاری کند. او مست بود و نابخرد و در این خیال که اکنون که بر مسند حکمرانی نشسته است و با تکیه بر زر و زور و تزویر حکم می راند، مرزهای مردی و نامردی نیز شکسته و حق و باطل به هم آمیخته اند و می توان لبخند مکر بر لب داشت و گستاخانه دم از دوستی با رهبران حق مدار زد و از نمد صلح، کلاهی دوخت و بر سر این و آن گذاشت.

پاسخ امام مجتبی(ع) کوتاه بود و گویا. امام فرصت سوء استفاده از صلح نامه را از بت حیله ستاندند و به معاویه ی مکار فهماندند که او همچنان دشمنی زبون است. سخن با چنین دشمن نابکاری نیز ادبیات خاص خود را دارد: «إِنَّا عَادَینَاکم لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَلَا نُصَالِحُکم لِلدُّنیا: ما برای خدا و در راه او، با شما دشمنی کردیم؛ پس هرگز برای دنیا با شما بساط دوستی پهن نمی کنیم.»[۱]

انعطاف هنرمندانه امام مجتبی(ع) برای دست یافتن به مقصود، بر حفظ صف بندی جبهه حق و باطل استوار بود و امام تا آخرین لحظه حیات گهربار خود، همواره بر حفظ موضع اعتراضی با دشمن و توجه به آرمان ها تاکید داشتند. نمونه ذیل گواه جایگاه شکوهمند و قوی امام نسبت به دشمن و جبهه همراه اوست.

روزی معاویه در حضور امام حسن(ع) خود را بهتر از امام دانست و حضرت در جوابش فرمودند، «چگونه ای پسر هند؟» معاویه گفت، «برای اینکه مردم در اطراف من اجتماع کرده اند، ولی کسی در اطراف تو نیست.» امام حسن(ع) فرمودند، «هیهات! ای پسر هند جگرخوار! این بدترین مقامی است که تو به دست آورده ای، زیرا افرادی که در اطراف تو جمع شده اند، دو دسته اند.



یکی مطیع و دیگری مجبور. آنان که مطیع اند معصیت خدا را می کنند و اشخاصی که اجباراً از تو فرمانبرداری می کنند، طبق قرآن عذر موجه دارند، «وَ حَاشَ لِلَّهِ أَنْ أَقُولَ أَنَا خَیرٌ مِنک فَلَا خَیرَ فِیک وَ لَکنَّ اللَّهَ بَرَّأَنِی مِنَ الرَّذَائِلِ کمَا بَرَّأَک مِنَ الْفَضَائِل: حاشا که من بگویم از تو بهترم، زیرا اصلاً در وجود تو خیری نیست، بلکه می گویم خدای رئوف، مرا از صفات پست و رذیله تبرئه کرده، همچنان که تو را از صفات نیکو و پسندیده محروم ساخته است.»[۲]

دشمنی حق و باطل، تاریخی به درازای حیات بشر دارد و تاکید بر صف بندی مستمر جبهه ای با ولایت خدا در برابر جبهه ای با ولایت طاغوت، رمز سعادت و عزت دین باوران تاریخ است. دشمن به برق دنیایی که بر هوا و هوس استوار کرده، غرّه است و بدان می نازد و به دیگران می تازد. او با تکیه بر شرارت خود، بر تحکیم و تثبیت خویش اصرار دارد و ما را به همراهی با خود می خواند.

در این مصاف، قبض و بسط ها، برای تفوق بر دشمن، اجتناب ناپذیر است، اما اصرار به جلب رضایت دشمن بی معناست. او به کم راضی نیست و جز محو راه و هدف به چیزی باور ندارد و غیر از تحمیل یک زندگی ذلت بار به ما به چیزی نمی اندیشد، «لَن تَرضی عَنک الْیهُودُ وَ لَا النَّصاری حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم [۳]: هرگز یهود و نصاری از تو راضی و خشنود نخواهند شد، مگر آنکه از آنها پیروی کنی.»

حفظ موضع قوی اعتراضی و تهاجمی و فراموش نکردن دشمن و مبارزه، راهبرد ترسیمی سکاندار حکیم انقلاب است که با تکیه بر سیرۀ امام مجتبی(ع) طراحی شده است. توجه به این روش همراه با عزمی جدی می تواند بر عزت و اقتدار جاری نظام بیفزاید، زیرا رویارویی امروز جبهه حق و باطل، رویارویی اراده هاست و اراده ما از آنها قوی تر است. ما علاوه بر اراده قوی، توکّل به خدا را هم داریم [۴]: «ذلِکَ بِاَنَّ اللهَ مَولَی الَّذینَ ءامَنوا وَ اَنَّ الکافِرینَ لا مَولی لَهُم [۵]: این برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، امّا کافران مولایی ندارند.

پی نوشت ها:

[۱] مجلسی، بحارالانوار، ج ۴۴، ص۱۱۹.

[۲] مجلسی، بحارالانوار، ج ۴۴، ص۱۰۴.

[۳] بقره، آیه ۱۲۰.

[۴] از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام ۲۴/۲/۱۳۹۸.

[۵] محمد، آیه۱۱