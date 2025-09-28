توضیح برخی از اصطلاحات توضیح المسائل

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا:
س ۱. مراد از جاهل مقصّر چه کسی است؟
ج. جاهل مقصر به کسی گفته میشود که متوجه جهل خود بوده و راههای رفع جهالت خود را هم میداند، ولی در آموختن احکام کوتاهی میکند.
س ۲. جاهل قاصر کیست؟
ج. جاهل قاصر کسی است که اصلاً متوجه جهل خود نیست و یا توجه به جهلش دارد، ولی راهی برای برطرف کردن جهل خود ندارد.
س ۳. احتیاط واجب چه معنایی دارد؟
ج. یعنی وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط.
س ۴. آیا عبارت «فیه اشکال» که در بعضی از فتاوی ذکر میشود، دلالت بر حرمت دارد؟
ج. بر حسب اختلاف موارد، معنای آن فرق میکند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.
س ۵. عبارتهای «فیه اشکال»، «مشکل»، «لایخلو من اشکال»، «لا اشکال فیه» فتواست یا احتیاط؟
ج. همه این عبارتها دلالت بر احتیاط دارند، مگر عبارت «لا اشکال فیه» که فتوا است.
س ۶. فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟
ج. در مقام عمل بین آنها فرقی نیست.
نظر شما