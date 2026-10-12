آیا قبل از پیامبر اسلام(ص)، نام «محمد» وجود نداشت؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: قاضی عیاض در مورد استفاده عرب‌ها از نام «محمد» در زمان جاهلیت می‌گوید: در میان عرب نام «محمد» وجود نداشت. تنها زمان کوتاهی پیش از ولادت پیامبر اسلام(ص)، برخی افراد به امید این‌که فرزندشان همان پیامبر موعود باشد، نام محمد را برای فرزند خود انتخاب کردند. به گفته عیاض، افرادی که در جاهلیت نام محمد داشتند بدین شرح است:

محمد بن احیحة بن الجلاح الاوسی؛ محمد بن مسلمة الانصاری؛ محمد بن براء البکری؛ محمد بن سفیان بن مشاجع؛ محمد بن حمران جعفی؛ محمد بن خزاعی سلمی. [۱] برخی تعداد این افراد را تا ۱۶ نفر ذکر کرده‌اند. [۲] قاضی عیاض همچنین می‌گوید: اما نام «احمد» اختصاص به شخص پیامبر داشت و کسی قبل از ایشان به این نام مبارک، نامیده نشده بود. [۳]

با این وجود گویا نام «محمد» در سلسله پدران پیامبر(ص) وجود نداشت و در این خاندان منحصر به فرد بود.

در همین راستا گفته شده است، هنگامی که عبدالمطلب از طریق الهام الهی نام فرزند عبدالله را «محمد» گذاشت، برخی از افراد قریش به او گفتند چرا چنین اسمی را برایش انتخاب کردی، در حالی که هیچ‌کدام از پدران و اجداد او چنین نامی نداشتند!؟ عبدالمطلب در جواب گفت: چنین نامی برای او انتخاب کردم تا خدا در آسمان و مردم در زمین او را ستایش کنند. [۴]

بر اساس گزارشی از امام باقر(ع)، نام «احمد» توسط آمنه، مادر پیامبر برای وی انتخاب گردید. طبق این روایت، وی در خوابی که هنگام بارداری دیده بود، مأمور شد تا چنین نامی را بر فرزند عبدالله بگذارد. [۵]

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. مقریزی، احمد بن علی، امتاع الاسماع، تحقیق، نمیسی، محمد عبدالحمید، ج ۲، ص ۱۴۰-۱۴۱، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۰ ق.

[۲]. نور الدین حلبی، علی بن ابراهیم، السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۲۰، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۲۷ ق.

[۳]. امتاع الاسماع، ج ۲، ص ۱۴۰-۱۴۱.

[۴]. السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۱۵، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۲۷ ق.

[۵]. همان.